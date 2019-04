DØDSULYKKE: To kvinner omkom etter å ha blitt påkjørt på en gangvei i Kjølsdalen i desember. Foto: Siri Kolseth/Fjordenes Tidende / NTB scanpix

Dødsulykken i Kjølsdalen: Også siktet for ruskjøring

Etter nye avhør er sjåføren i 50-årene også siktet for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Han erkjenner ikke straffskyld.

Mindre enn 20 minutter siden







Politiet har utvidet siktelsen etter dødsulykken i Kjølsdalen i desember i fjor, Marit Johanne Røed Sundal (57) og Anne Elise Sæthre (63) mistet livet 28. desember i fjor. De ble påkjørt på en gangvei langs riksvei 15 mellom Nordfjordeid og Måløy i Eid kommune i Nordfjord.

Vegvesen-rapport: Strekningen burde hatt rekkverk

Sjåføren ble samme dag siktet for uaktsomt drap. Siktelsen er nå utvidet til å også gjelde kjøring i ruspåvirket tilstand, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Onsdag var mannen i 50-årene i nye avhør med politiet, sammen med forsvarer Oscar Ihlebæk.

– Der ble han forelagt nye dokumenter. Jeg har ikke lyst til å gå inn på hva som ble sagt i det tre timer lange avhøret, men han erkjenner ikke straffskyld etter noen av siktelsespunktene, sier han til VG.

Politiet ba under rettsmøte i Sogn og Fjordane tingrett torsdag om fortsatt beslag av siktedes førerkort. Forsvareren mener derimot at siktede bør få førerkortet tilbake.

– Han har nå vært uten i tre måneder, noe han også samtykket til. Men vi mener nå at politiet har brukt for lang tid på etterforskningen, og ba også retten om å sette frist for hvor lenge politiet kan ha førerkortet, sier Ihlebæk.

Politiet opplyser ikke i pressemeldingen hva som kom frem i avhøret, og som førte til den utvidede siktelsen.

Publisert: 04.04.19 kl. 13:08