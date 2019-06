TROR PÅ GJENNOMSLAG: – Det å forby konverteringsterapi er enkelt, sier Anette Trettebergstuen, leder for Aps kvinnenettverk. Foto: Gøran Bohlin / VG

Ap vil forby homoomvending

– Det er svært skadelig for unge, sårbare mennesker, sier Anette Trettebergstuen.

På en europeisk liste over landene med best politikk for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner (LHBTI) havner Norge på 6. plass. Det er for dårlig, mener Anette Trettebergstuen, leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Norge kom på 3. plass i 2018 og 2. plass i 2017.

– Det er en del konkrete ting de påpeker at mangler fra Norges side, blant annet så har vi ikke forbud mot konverteringsterapi, sier Trettebergstuen til VG.

Konverteringsterapi har som mål å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil. EU-parlamentet vedtok i mars 2018 at de var positive til forbud mot konverteringsterapi, mens den tyske helseministeren vil legge frem et forslag til forbud i år. Malta var først ute i Europa, da forbudet ble vedtatt i 2016.

– Konverteringsterapi er ganske utbredt. De henvender seg via reklame og religiøse miljøer, rettet mot unge og sårbare mennesker som kanskje akkurat har kommet ut eller er på vei ut av skapet, og sier at dette er noe du kan fortrenge og vi kan hjelpe deg med det, sier Trettebergstuen og fortsetter:

– Det er svært skadelig for unge, sårbare mennesker.

– Skal være spydspiss og fyrtårn

Selv om Trettebergstuen innrømmer at konverteringsterapi ikke er utbredt i Norge, mener hun det er viktig å få på plass et forbud.

– Det at det ikke er et utbredt problem, betyr ikke at vi ikke skal ta tak i det. Vi skal være en spydspiss og et fyrtårn for LHBTI-rettigheter. Det å forby konverteringsterapi er enkelt.

På torsdag legger Ap frem forslaget for Stortinget. Både Åpne Høyre, som er Høyres skeive nettverk, og flere Venstre-topper har tatt til orde for å forby konverteringsterapi før.

– Tror du dere får flertallet med dere på Stortinget?

– Ja, det håper jeg. Vi må sende et sterkt signal og si at hvem du er og hvem du elsker hverken er noe du kan eller bør prøve å endre ved hjelp av terapi. Stortinget bør si klart ifra at man ikke bør bli møtt av krefter som mener at man trenger å forandre seg, sier Trettebergstuen.

Hun mener ikke at et forbud vil begrense ytrings- eller religionsfriheten.

– Det er klart at du hvis du som et selvstendig, voksent menneske går til en psykolog for å snakke om ønsker, behov og plager, er det mellom deg og psykologen. Det er det ikke at enkelte miljøer oppsøker unge og sårbare for å fortelle dem at legningen deres er noe man kan og bør endre.

