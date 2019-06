UTÅLMODIG: Tone Ims Larssen er leder i Oslo Frp og landsstyremedlem. Hun var optimistisk etter landsstyremøtet på Frp-hovedkontoret (i bakgrunnen), men krever resultat raskt. Foto: Frank Ertesvåg / VG

Frp-fylkesleder: Har hastverk med å finne bomløsninger

Leder Tone Ims Larssen i Siv Jensens eget fylkesparti, Oslo Frp, mener partiet har hastverk med å finne bomløsninger sammen med de andre regjeringspartiene.

– Det er kort tid til valget – har dere tid til å vente på langsiktige tiltak?

– Nei, så noe av dette må være kortsiktig og noe vi må få fort på banen. Vi er nødt til å se at det blir gjort noe og at dette blir tatt på alvor, sier Ims Larssen til VG etter det fire timer lange landsstyremøtet i Tostrupgården onsdag kveld.

– Vi er nødt til å få til løsninger så en fattig, enslig mor på Kalbakken har råd til å kjøre barna sine på idretten, legger hun til.

Bom-kravene fra Frps landsstyre Stoppe nye bypakker

Endre nullvekstmålet

Slette bompengegjeld

Kutte kostnader i eksisterende bypakker

Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter

Nei til veiprising Frp-landsstyret ber partiledelsen ta utgangspunkt i landsmøteresolusjonen om bompenger, som innebar et forslag om å kvitte seg med bompengegjelden ved hjelp av å bruke opp mot 100 milliarder av oljefondet, i tillegg til regjeringsplattformen, for å forhandle frem løsninger med de andre partiene. Vis mer vg-expand-down

– Får se hvor langt vi kommer

Hun beskriver at deltagerne på landsstyremøtet hadde «lange og gode diskusjoner».

– Det var et enstemmig landsstyremøte, som også Oslo sluttet seg til, så mange av våre punkter er med i den listen som Siv nå skal gå videre med. Og så ligger jo vår resolusjon til grunn, at vi ønsker at det er oljepenger som skal finansiere bompenger, og så får vi se hvor langt vi kommer med det, sier Ims Larssen, som er fylkesleder for Carl I. Hagen som kom med det omstridte oljefond-forslaget på landsmøtet i mai.

Hun sier at alle Frp-fylkeslederne har forskjellige ønsker, men at de nå gir arbeidsro til partiledelsen og regjeringen, mens fylkeslederne jobber videre lokalt.

– Er denne kravlisten som Siv Jensen nå skal forhandle med de andre partilederne i regjeringen om, tilstrekkelig til å berolige Frp-grasrota?

– Kanskje ikke på kort sikt, men vi håper å kunne belyse at vi er på ballen. Når vi sier at vi vil bruke oljepengene for å bygge vei, så er det akkurat dette her med at vi vil bygge for fremtiden. Vi snakker veldig mye om at vi må sette oljepengene på bok for fremtidige generasjoner. Vi vil virkelig bygge infrastruktur og veier for kommende generasjoner, slik at de har en plattform som de skal jobbe videre med, svarer Ims Larssen.

– Utålmodig og forventningsfullt parti

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) fra Agder, deltok også i landsstyret onsdag kveld.

– Vi er et utålmodig og forventningsfullt parti. Vi forventer nå gjennomslag i bompenge-politikken. Landsstyret er oppriktig opptatt av at regjeringen nå må kutte i bompengene og levere på disse kravene, sier Bruun-Gundersen.

– Har du tro på at disse kravene blir innfridd i en regjering der Venstre er med?

– Dette er vår bestilling. Så har vi stor tillit til at Siv kan oppnå mye i de forhandlingene med regjeringspartiene som nå står for døren. Hun har fått til betydelig gjennomslag i forhandlinger med regjeringspartiene tidligere, minner Bruun-Gundersen om.

Venstres Abid Raja mener imidlertid at Frps kravliste er «en virkelighetsfjern drøm fra Disneyland».

UTÅLMODIG: Åshild Bruun-Gundersen er stortingsrepresentant og landsstyremedlem i Frp. Bildet er fra Frp-landsmøtet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Store forventninger

Fylkesleder Christian Eikeland i Agder Frp har også store forventninger til at partiet skal få gjennom flere av punktene i kravlisten og det som opprinnelig står i Granavolden-erklæringen.

– Frp er det partiet som i alle år har vært mot bompenger. Nå er vi i regjering med tre andre partier og har et storting som er for bombepenger. Vi ønsker å senke belastningen det er for bilistene å kjøre på veiene. Å fjerne alle bomringene over natten tror jeg ikke det var noen som tenkte at vi skulle. Det er viktig å stoppe nye bymiljøpakker og dempe bompengebelastningen for bilistene, sier han.

