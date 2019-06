MANGE SYKE: Flere i kommunen sliter med magesmerter, diaré og feber. Nå mistenker kommunen at de har blitt smittet av drikkevannet. Foto: Jan Erik Storebø, Askøyværingen

Ettåring døde på Askøy - undersøker sammenheng med mulig smittefarlig vann

En ettåring døde onsdag på Askøy. Nå blir det undersøkt om dødsfallet kan ha en sammenheng med drikkevannet.

Torsdag kveld sendte Askøy kommune i Hordaland ut en melding om mistanke om smittefarlig drikkevann.

«Det er registrert flere sykdomstilfeller hos abonnenter tilknyttet Kleppe vannverk. Symptomene er magesmerter, diare og feber. Alle abonnenter skal koke vannet før det drikkes.», skriver de på kommunens hjemmeside.

Nå bekrefter kommunen at det blir undersøkt om drikkevannet kan ha en sammenheng med dødsfallet til en ettåring i kommunen. Ettåringen døde på sykehus onsdag, får VG opplyst.

– Vi vil undersøke om dødsfallet har noe med det smittefarlige vannet å gjøre. Vi må være åpne for at det kan være en sammenheng, men per nå kan vi ikke si om det har det, sier smittevernlege Thomas Hetland til VG.

– Vi kan ikke utelukke at det er en sammenheng. Dette er fordi barnet døde av en infeksjon og bodde i samme området, sier rådmann Eystein Vennesland til VG.

Bakteriene i ettåringens kropp vil nå bli sjekket opp mot bakteriene i drikkevannet.

Kommunen opplyser i en pressemelding fredag at det foreløpig ikke er noen bekreftet årsakssammenheng mellom dødsfallet og smitteutbruddet, men bekrefter at det er et dødsfall som kan ha sammenheng med smitteutbruddet.

– Familien ivaretas av helsefaglig støtteapparat, og familien ber om ro rundt situasjonen, sier ordfører Terje Mathiassen.

Flere barn til sykehus

Kommunen opplyser i pressemeldingen at syv personer har vært innlagt på Haukeland universitetssykehus med symptomer. Fem av disse er barn. Siden klokken 16.00 torsdag har også 47 personer blitt undersøkt ved legevakten. Rundt 14 personer er sendt til sykehus for nærmere oppfølging.

– Ut i fra det jeg har av informasjon skal ikke tilstanden være alvorlig for noen av personene som er innlagt på sykehus, sier smittevernlege Hetland til VG.

I løpet av torsdag ettermiddag og natt til fredag har legevakten gitt råd til 170 personer på telefon, opplyser kommunen.

Kommunen har satt satt krisestab for å få oversikt over omfanget. Fredag morgen hadde kommunen et nytt krisemøte om situasjonen.

Smittevernlegen i kommunen oppfordrer personer med vedvarende og eskalerende dårlig allmenntilstand, høy feber, diaré og magesmerter til å kontakte legevakten.

– For de fleste går slike symptomer over av seg selv. Men vær spesielt oppmerksom på små barn og eldre og syke. Det er lavere terskel for å kontakte legevakten for disse gruppene, sier Hetland.

VANNVARSEL: Dette var varselet som ble sendt ut fra Kleppe Vannverk i Askøy kommune i ettermiddag. Foto: Askøyværingen

Kokevarsel

Kommunen ber nå de som bor i områdene Kleppestø til Framo (Alfa Laval) i Florvåg, Kleppe, Øvre Kleppe, Strusshamn, Lønvarden, Follese, Hetlevik, Stongafjellet, Marikoven, Juvikflaten og Horsøy om å koke drikkevannet sitt.

– Vannet bør fosskoke et minutt. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig, skriver de på sin hjemmeside.

Publisert: 07.06.19 kl. 09:15