Frykter smittefarlig vann: Syv personer til sykehus og 50 til legevakt

Askøy kommune i Hordaland setter krisestab etter mistanke om smittefarlig drikkevann.

«På grunn av mistanke om smitte via næringsmiddelkjeden, der vannet kan være en av mulighetene til smitte, iverksettes kokevarsel.»

Dette skriver Askøy kommune torsdag kveld i en tekstmelding til innbyggerne, melder Bergens Tidende.

50 personer har vært innom legevakten, og at det har vært registrert flere alvorlige sykdomstilfeller, skriver Askøyværingen.

– Alle som er knyttet til Kleppe vannverk må koke vannet, sier rådmann Eystein Venneslan i Askøy kommune til VG.

Kommuneoverlegen har registrert en rekke alvorlige sykdomstilfeller i løpet av dagen, skriver Askøyværingen. Onsdag kveld opplyser kommunens krisestab at syv personer er sendt til sykehus som følge av alvorlig sykdom, mens 50 har blitt sendt til legevakt i løpet av dagen.

Venneslan sier til VG at symptomene dreier seg om magesmerter, oppkast og feber.

Venneslan sier at kommunen jobber utifra teorien om smittsomt vann, men kan foreløpig ikke utelukke andre muligheter.

– Utifra smittemønsteret jobber vi utifra teorien om at folk har blitt smittet av drikkevannet. Men først i morgen får vi helt sikre svar på hva slags bakterier det dreier seg om, sier Venneslan til VG.

Nå ber han folk i kommunen innstendig om å ta de forholdsreglene de kan.

– Det aller viktigste er at alle må koke vannet. I tillegg er god håndhygiene viktig. På dette stadiet er vi bekymret for at smitten kan spre seg, sier Venneslan til VG.

Fungerende smittevernlege i kommunen, Thomas Hetland, oppfordrer alle som er dårlige, og har dårlig allmenntilstand til å kontakte legevakten.

– Vi vet lite om hvilken bakterie det er snakk om, sier han til Askøyværingen.

Bente Berg bor på Marikoven på Askøy, et område som dekkes av Kleppe vannverk.

Hun er svært frustrert over situasjonen.

- Vi leste det i nettavisene før kommunen sendte ut kokevarsel. Det er kjempedårlig! Det er veldig dårlig info fra kommunen, og stor frustrasjon blant innbyggerne. Vi trenger mer detaljert informasjon, sier hun til VG.

Hun sier mange har begynt å kjøpe vann, og at mange butikker har gått tomme fordi folk hamstrer vann i stedet for å drikke det som kommer ut av springen.

Rådmann Venneslan kjenner seg ikke igjen i beskyldningene om at kommunen har gitt dårlig informasjon.

– Vi sendte ut sms-varslinger med en gang, og så ble det meldt på nettet. Selvfølgelig kunne vi vært ute litt tidligere, men det viktigste er at det har blitt varslet. Det første kokevarselet gikk ut i 16-tiden, sier han til VG.

