SAVNET: Leteaksjonen etter finske Niklas Nyman ble avsluttet i januar. Nå vurderer politiet muligheten for nye søk. Bildet er fra leteaksjonen i januar. Foto: Terje Mortensen, VG

Ny befaring etter savnet finsk skikjører på Blåbærfjellet

Niklas Nyman (36) har ligget begravet i snømassene på Blåbærfjellet i Tamokdalen i Troms i over fem måneder. Politiet vil fredag gjennomføre en befaring i området for å sjekke når det er mulig å få hentet ham ut.

Det var 2. januar i år at Nyman, sammen med de finske kompisene Mikael Sten (29) og André Stenfors (32), samt svenske Disa Bäckström (29), la ut på tur mot toppen av Blåbærfjellet.

Bare dager tidligere hadde vennegjengen, etter å ha deltatt på et isklatringskurs, ønsket det nye året velkommen på Lyngseidet i Troms.

Turfølget hadde også en femte person med på turen, som skilte lag med dem rundt klokken 14. Like etter observerte han at det gikk et stort skred i området og det ble slått full alarm.

Det lumske vinterværet i Troms, og de korte timene med dagslys, skapte imidlertid store problemer for leteaksjonen som varte i flere uker.

Ikke før 17. januar – over to uker etter at dødsskredet gikk, ble tre av de fire omkomne hentet ut av fjellet.

Rundt en uke senere besluttet politiet at søket etter Nyman ikke skulle gjenopptas før til våren av sikkerhetsmessige årsaker. Store snømengder og fare for nye skred gjorde at politiet vurderte det til at det ikke var forsvarlig å lete i området.

OMKOM: Svenske Disa Bäckström, finske André Stenfors (32), Niklas Nyman (36) og Mikael Sten (29) mistet livet i dødsskredet i Tamokdalen 2. januar i år. Over fem måneder senere ligger Nyman fremdeler begravet under snømassene. Foto: Privat

Forrige uke meldte NRK at søket etter Nyman gjenopptas denne uken, og lensmann i Midt-Troms, Andreas Nilsen, opplyste til VG onsdag at en befaring vil finne sted på fredag.

– Planen er at personell fra politiet og forsvaret flys inn med helikopter for å sjekke snødybde, snøkonsistens og forholdene for øvrig på bakken oppe i skredområdet, sier lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms i en pressemelding.

Videre står det i at formålet med befaringen er å stake ut en vei videre, basert på informasjonen de opparbeider seg.

– Vi skal ikke utføre søk i denne omgang, presiserer Nilsen.

Nyman jobbet som lærer ved Dalsbruks skole på øyen Kimitoon utenfor Åbo i Finland. Han var tidligere elev ved Axxells villmarksguidestudie, hvor flere av de omkomne har studert. Han underviste i biologi, kjemi og fysikk for syvende til niende trinn, skriver den finske avisen Iltalehti.

Publisert: 06.06.19 kl. 12:08