Siv Jensen: Vil ikke stoppe de tre bomprosjektene

Frp-leder Siv Jensen sier til VG at Frp ikke vil stoppe de tre bompengeprosjektene som ble utsatt onsdag. Hun sier de heller ikke vil endre sitt forslag til revidert budsjett.

Hun sier har tro på å finne en løsning med de andre regjeringspartiene - og sier Carl I. Hagen ikke styrer bompengeprosessen i Frp:

Jensen letter nå på lokket etter det dramatiske landsstyremøtet onsdag kveld: Regjeringsdeltakelsen ble satt i spill på det møtet.

VG fikk torsdag ettermiddag bekreftet at regjeringspartiene ikke har en eneste ny bomkrone å legge inn i revidert, utover de 200 millioner kronene som allerede er lovet.

– Hva sier du til det?

– Det er ikke overraskende. Regjeringen har lagt frem revidert budsjett og vi står selvfølgelig på det. Der ligger det blant annet tiltak for å redusere bompengegjeld.

– Mange i ditt parti håper å få ut mer?

– Det vi er blitt enige om er å sette oss ned med de andre regjeringspartiene for å redusere bompengebelastningen fremover. Revidert er ikke tema.

DN skriver torsdag at Jensen måtte møte opprørsgeneral Frank Sve på gangen under landsstyremøtet, hvor de inngikk et kompromiss som gjorde at opprøret foreløpig la seg.

– Det gikk litt hett for seg?

– Det var et krevende møte. Det skyldes at det er alvor der ute: Den økonomiske belastningen for vanlige folk har blitt for stor, særlig i de store byene. Det tar vi på alvor.

– Opplevde du at du måtte jobbe hardt for at det ikke skulle komme krav som ville tvunget frem regjeringskrise?

– Nei, det vi var opptatt av å diskutere er hvordan vi skal følge opp de vedtakene vi har gjort, for å bidra til mindre økonomisk bombelastning for innbyggerne.

Hun kom ut av landsstyremøtet og offentliggjorde en kravliste som du har fått mandat til å forhandle med de andre regjeringspartiene om.

– Betyr ikke kravene eksempelvis om å stoppe nye bypakker og endre nullvekstmålet i realiteten at dere styrer mot regjeringskrise?

– Vi har vist over flere år at vi klarer å finne løsninger med de andre partiene. Det har jeg tro på også denne gangen.

Her er kravene:

Kravene Stoppe nye bypakker

Endre nullvekstmålet

Slette bompengegjeld

Kutte kostnader i eksisterende bypakker

Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter

Nei til veiprising Landsstyret ba også partiledelsen ta utgangspunkt i landsmøteresolusjonen som innebar et forslag om å kvitte seg med bompengegjelden ved hjelp av å bruke opp mot 100 milliarder av oljefondet, i tillegg til regjeringsplattformen, for å forhandle frem løsninger med de andre partiene. Vis mer vg-expand-down

Kravlisten vakte sterkere reaksjoner i de andre regjeringspartiene.

Venstres Abid Raja kalte kravene «en virkelighetsfjern drøm fra Disneyland».

– Lever du på en urealistisk drøm om ro og bomfred?

– Jeg forholder meg til Trine Skei Grande.

Jensen varslet etter møtet i landsstyret at de, når de har et resultat i dialogen med de andre regjeringspartiene, vil samle landsstyret igjen.

Ikke en ny krone

– Når vi har et resultat, hva nå enn det måtte være, så kommer vi tilbake til landsstyret for å få en vurdering av det, sa Jensen.

– Carl I. Hagen forutsetter at den avklaringen og samlingen av landsstyret kommer før man behandler revidert budsjett 19. juni. Er det realistisk?

– Det er ikke Carl I. Hagen som definerer dette. Landsstyret kom med en enstemmig beskjed som vi tar på største alvor og som vi skal sette oss ned og finne løsninger på. Carl I. Hagen styrer ikke denne prosessen.

– Kan du bekrefte at dere som planlagt vil stemme for de tre bompengeprosjektene som ble utsatt og som Stortinget skal votere over 19. juni?

– Vi forholder oss til de sakene vi har blitt enige om i regjering. Vi er en ansvarlig regjeringspartner. Dette er prosjekter som skal gå til vei. To har gratis omkjøring på sidevei og dette er etterlengtede prosjekter som er en del av nasjonal transportplan.

Hagen: Fastholder fristen

Carl I. Hagen, som for tiden er møtende vararepresentant på Stortinget fra Oslo Frp, fastholder at 19.juni er en frist for forhandlerne som nå skal gå i bompenge-prosess med de tre andre regjeringspartiene:

– Det er helt riktig som Siv sier, at jeg ikke definerer dette, sier Hagen til VG.

– Men jeg forutsetter at et resultat av disse forhandlingene foreligger før Stortinget skal ta stilling til de tre aktuelle bompengeprosjektene 19.juni, og før revidert budsjett skal vedtas. Den forutsetningen ligger der også fra landsstyret, sier Hagen.

Han sier at Frps stortingsgruppe er i følgende dilemma nå; Skal de være tro mot Granavollen-erklæringen fra januar, eller skal de være tro mot et enstemmig landsmøtevedtak fra mai?

– Hva skjer om det ikke foreligger en tilfredsstillende løsning innen 19.juni?

– Da er det en opsjon å fremme forslag om å se bort fra bompenger-andelen i de tre veiprosjektene, eller å foreslå sletting bompengegjeld i revidert budsjett, sier Hagen, som ønsker forhandlerne lykke til.

Statsministeren bekymret

Statsminister Erna Solberg sier til NTB at det ikke er noen enkle løsninger.

– Nå skal vi sette oss ned og snakke sammen etter de diskusjonene som har vært og de tilbakemeldingene vi har fått fra partiorganisasjonene og bilister flere steder i landet, skriver statsminister Erna Solberg (H) i en e-post til NTB.

– Jeg forstår at mange opplever at bompengebelastningen enkelte steder har blitt for stor. Samtidig skal vi ha respekt for den politiske plattformen som de fire partiene fremforhandlet på Granavollen, og som ble godkjent av partienes organer, fremholder statsministeren.

– I plattformen har vi lagt inn flere punkter som har til hensikt å redusere bompengebelastningen, understreker Solberg.

– Det er ulike meninger blant de fire partiene, og det er ingen enkle løsninger som ivaretar alle de ulike målsettingene, om det er å få renere luft, bedre veier, mindre kø eller bedre kollektivtilbud, ifølge Solberg.

– Derfor vil det være krevende å bli enige, men de siste seks årene har vi vist at partiene i fellesskap finner gode kompromisser i små og store saker for landet vårt. Det er en styrke at vi klarer å samle oss om gode politiske løsninger for landet, sier Solberg.

– Frp er mest mot det Venstre er mest for

Overfor nyhetsbyrået fortsetter representanter for Venstre og KrF å slakte kravlisten til Frp.

– Frp er mest mot det Venstre er mest for. De kravene de har fremmet nå, er det uaktuelt for Venstre å gå med på, sier stortingsrepresentant Guri Melby torsdag.

Også KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan er klar i sine uttalelser om Frps bompengekrav:

– Flere av bompengekravene fra Frp bryter med regjeringsplattformen. Det er ikke aktuelt, har han sagt til NRK.

