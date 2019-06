GIR SEG: Stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise (H) finner ikke flertall for å endre kompensasjonsordningen for pelsbønder. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Føyer seg i pelssaken for å hindre regjeringskaos

Kristian Tonning Riise (H) legger pelssaken til side for å samle regjeringspartiene. Han frykter utbrytere i abortsaken dersom han stemmer mot regjeringen.

Torsdag kveld skal Stortinget stemme over forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen. Tre representanter fra regjeringspartiene varslet i forkant at de ikke kommer til å stemme for forslaget: Carl I. Hagen (Frp), Roy Steffensen (Frp) og Kristian Tonning Riise (H).

Derfor la ledelsen i de fire regjeringspartiene frem et nytt kompromiss torsdag morgen, som skal berolige de potensielle utbryternes bekymring for at pelsdyrbøndene ikke får god nok kompensasjon, skriver TV 2.

Til VG bekrefter Kristian Tonning Riise at han har bestemt seg for å stemme for regjeringens forslag.

– Ja, med mindre det er mulig å få flertall, og det ser jeg ikke at det er nå. Det henger sammen med at det er varslet at det kan bli utbrytere på andre saker dersom det er utbrytere i denne saken, sier han.

Verken Roy Steffensen (Frp) eller Carl I. Hagen (Frp) har besvart VGs henvendelser torsdag.

Skal behandle abortforslag

Hvis representanter fra ett regjeringsparti stemmer mot regjeringen, kan det åpne for at andre også gjør det. Samme dag som pelsdyrbøndenes skjebne avgjøres, skal forslaget om fosterreduksjon behandles.

– Det er jo en sak i dag hvor det er høyaktuelt fra Venstres side, men det kunne selvfølgelig også skapt presedens for senere vanskelige saker. Det er en risiko jeg var villig til å ta dersom jeg faktisk hadde klart å snu flertallet, men hvis det bare blir en protest så lar jeg være, sier Tonning Riise.

– Da får jeg velge å stemme med regjeringen, følge saken tett og hindre at det blir utbrytere på andre saker.

VG er kjent med at det i andre regjeringspartier har blitt diskutert muligheten for å stemme mot regjeringens innstilling i abortsaken, dersom det er utbrytere i pelssaken.

Dette er kompromisset: «Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett, og forventer at ordningen justeres dersom det blir urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften. Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys av dette». Vis mer vg-expand-down

Vil ikke skape regjeringskaos

Tonning Riise understreker at han var klar for å søke flertall for et alternativt forslag, men at han ikke lyktes med dette.

– Da redder du heller enigheten i regjeringen de neste to årene?

– Ja. Målet mitt har aldri vært å skape regjeringskaos, men å få en erstatningsordning som er mye tydeligere. Nå hører jeg at det er forpliktelser fra flere i salen for at det skal bli bra, og at man skal kompensere for urimelige utslag.

Likevel ønsker han seg klarere svar på akkurat hva som er urimelige utslag.

– Nå overlater man hele tolkningsrommet til regjeringen. Jeg er ikke helt trygg på hvordan det kommer til å lande, sier Tonning Riise, og viser til ulvesaken.

– Jeg er redd for at vi skal havne i et lignende scenario i den saken her, men jeg håper jo at jeg tar feil i min skepsis.

Publisert: 13.06.19 kl. 14:29