KORTERE KARANTENETID: Dersom du kommer hjem fra et «grønt land» før 15. juli, trenger du ikke å sitte i karantene etter onsdag neste uke. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Om du nylig kom hjem fra et «grønt» land, opphører karantenen onsdag

Kommer du hjem fra et «grønt» land før 15. juli? Da trenger du ikke å sitte alle ti dagene i karantene.

15. juli åpner regjeringen for reiser uten karantene til alle «grønne» land i EØS- og Schengen-området.

Norske turister kan igjen reise uten karantene, og turister fra de aktuelle landene kan igjen komme inn i Norge.

Regjeringen åpner for reiser uten karanete til og fra alle land i EØS- og Schengen-området, med unntak av Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria og Luxembourg.

Det åpnes også opp for reiser til de tre sørligste regionene i Sverige – Kronoberg, Skåne og Blekinge.

Røde og grønne land Grønne land: Belgia

Kypros

Tsjekkia

Estland

Frankrike

Tyskland

Hellas

Irland

Italia

Latvia

Liechtenstein

Litauen

Malta

Nederland

Polen

Slovakia

Slovenia

Spania

Storbritannia

Sveits

Østerrike Røde land: Bulgaria

Kroatia

Ungarn

Luxembourg

Portugal

Romania Situasjonen vurderes minst hver 14. dag og reiserådene kan endre seg raskt dersom smitten øker. Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI) Vis mer

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til VG at dersom du for eksempel kommer hjem fra Spania i dag, vil karanteneplikten opphøre 15. juli.

Status for området du ankommer fra på ankomstdagen til Norge, er i utgangspunktet avgjørende for om en skal sitte i karantene eller ikke. Dersom landet man ankom fra etter forskriften ikke lenger anses som et område som utløser karanteneplikt, vil karanteneplikten opphøre.

Kan kjøre gjennom Sverige

VG har også sendt flere spørsmål til Folkehelseinstituttet (FHI) om gjeldende karanteneregler.

– Kan man utføre karantenetiden på 10 dager i andre grønne soner enn Norge? F.eks. om man drar fra rødt område i Sverige til grønt område, og så reiser hjem til Norge?

– Dersom du var i et grønt område de siste ti dagene før ankomst til Norge slipper du karantene, opplyser FHI.

– Kan man som tilreisende fra rød sone slippe karantenetiden på ti dager dersom man har legeerklæring på at man har hatt viruset og fått påvist antistoffer?

– Hvis man kan dokumentere gjennomgått sykdom de siste seks måneder kan man slippe karantene. Det er kun påvisning av viruset med PCR-metode som gjelder som slik dokumentasjon, mens påvisning av antistoff ikke gjelder.

– Finnes det andre måter å minimere karantenetiden på, f.eks. ved å teste seg etter fem dager?

– Det finnes unntak fra den generelle karantenetiden for personer som kommer fra et rødt område. Det gjelder først og fremst arbeidsreisende til Norge, og ikke ved ferie og fritidsreiser.

– Må man i karantene om man kjører bil gjennom røde soner? Med/uten stopp?

– Per i dag er det f.eks. mulig å reise gjennom Sverige med bil uten å komme i karantene, dersom en ikke overnatter og følger anbefalte smitterverntiltak. Det er ikke helt klart hvordan dette blir fra 15. juli for gjennomreiser i røde områder i EU/EØS/Schengen, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Publisert: 11.07.20 kl. 13:35 Oppdatert: 11.07.20 kl. 13:48

