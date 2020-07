SETTES I ARBEID: Boden Anders Hørthe dirigerer mellomleder Andreas Bjellan Berg og sønnen Ole Amund Bonde Hørte. Foto: Naina Helén Jåma

Bonde byttet ut utenlandsk arbeidskraft med Oslo-ungdom

LIER (VG) Jordet til Anders Hørthe ville vanligvis på denne tiden vært full av utenlandske arbeidere. Nå gjør han som faren gjorde for mange år siden; lar ungdommen få sommerjobb i squash-åkeren.

På gutterommet til Trym Tvedt Johansen (15) på Røa i Oslo ringer vekkeklokken fem på morgenen. Han må tidlig opp for å rekke sommerjobben på Hørte gård i Lier.

– Det er hardt arbeid, sier Trym mens hans leter blant de 35.000 squash-plantene som bonden Anders Hørthe har sådd.

Da grensene stengte, og den vanlige arbeidskraften som Hørthe har benyttet seg av i flere år – nemlig statsborgere fra Polen, Ukraina og Vietnam – forsvant, ble han tvunget til å tenke nytt.

– Først fikk jeg helt panikk. Så fikk jeg hjelp av gode venner, og det var starten på et skikkelig dugnadsarbeid før jeg skjønte at jeg kunne alliere meg med Vestre Aker bydel i Oslo som trengte bedrifter til å sørge for at ungdommer får sommerjobb.

Hørthe valgte å fortsette med ungdomsprosjektet også etter at grensene åpnet igjen for sesongarbeidere.

– Vi vet alle at ungdom er viktig for fremtiden. Ungdomsledere og gjengen fra Oslo er en ressurs som vi jobber med. Jeg mener landbruket har flere verdifulle funksjoner å tilby samfunnet. Det å lede, være med å utvikle mennesker og samtidig produsere og selge mat er bærebjelker i samfunnet.

HARDT ARBEID: Trym Tvedt Johansen (t.v.) skal jobbe hele sommeren på åkeren i Lier. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Hver dag hentes ungdommene på Asker togstasjon, og i åkeren står bonden klar til å ta dem imot.

– Dette er ungdommer som aldri har jobbet i åkeren tidligere. Men vi har hatt flere uker med opplæring av eldre ungdommer, som igjen lærer opp de litt yngre, på den måten sørger vi for effektivitet og en trygg behandling av matvarene.

I ÅKEREN: Andreas Bjelland sammen med bonden på Hørte Gård, Anders Hørthe. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Andreas Bjelland (24) skulle egentlig hatt sommerjobb bak en kontorpult hos DNB, men ente opp som mellomleder på jordet til Hørthe.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle stå her hele sommeren, men det er deilig å kunne bruke kroppen og så lærer jeg jo en del om jordbruk, sier han.

Hørthe håper det kommer til å bli mer attraktivt å jobbe i landbruket, og at bønder i hele Norge ser fordelen av å bruke norske ungdommer.

– Da faren min drev med jordbær, hentet han ungdommene hjemme og dro dem ut av sengen for å få dem ut i åkeren. De siste årene har vi bønder hatt fri flyt av arbeidskraft utenfor Norge, men jeg ser at noe av de viktige verdiene som ungdom før i tiden fikk, går tapt. På den måten håper jeg at jeg bidrar til samfunnet, sier han.

HÅPER PÅ GJENTAGELSE: Anders Hørthe håper at dette ikke blir siste sommeren han kan bruke norske ungdommer i åkeren. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Bonden tror han kommer til å fortsette å bruke ungdommer, og han regner med at han frem til september vil ha flere titalls ungdommer innom åkeren.

– Dette har sikret meg i år. Alt så veldig mørkt ut, men nå vokser squash nærmest når man ser på den, og ungdommene som jobber her bidrar til at nordmenn får mat på bordet og at jeg fortsatt kan være bonde.

– De unge som er dedikerte og presterer etter endt prøvetid ønsker vi å tilby arbeid frem mot høsten. Det er ingen ting som går av seg selv og det blir spennende å se hvor mange som holder ut, vi ønsker flittige hender og trenger flinke folk inn i landbruket for fremtiden.

PLUKKER SQUASH: Trym Tvedt Johansen har sommerjobb på Hørte gård i Lier. Foto: Naina Helén Jåma, VG

I åkeren har Trym akkurat fylt opp sin først kurv med squash for dagen. I løpet av arbeidsdagen blir det en del kurver, men han tar seg god tid til å plukke ut dem som ikke passer.

– Vi får timepris, så det betyr også at vi kan være litt ekstra nøye når vi plukker. Det er viktig at det er riktig størrelse, sier han og viser frem en squash med riktig størrelse.

– Jeg får 138 kroner i timen for å være ute hele dagen. Det er jeg ganske fornøyd med, sier Trym – selv om dagene blir lange når klokken ringer klokken fem.

Publisert: 12.07.20 kl. 21:54

