Fire skadet etter brann i siloanlegg

Store styrker fra brannvesenet jobber tirsdag morgen med å slukke en eksplosjonsartet brann i et siloanlegg i Østre Toten. Fire personer er skadet.

Nå nettopp

– Tre er fraktet til sykehus og én er kjørt til legevakt. Det er ikke opplyst om skadegrad, men det er snakk om brannskader og en fallskade, sier operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt til VG.

De skadede er ansatte og brannmannskap.

Nødetatene rykket tirsdag morgen ut til en eksplosjonsartet brann i et siloanlegg i Østre Toten.

– Bakgrunnen er en brann mandag ettermiddag. Det har pågått opprydningsarbeid gjennom kvelden og natten, og i forbindelse med det oppsto det en ny eksplosjonsartet brann i siloen, sier Løvseth.

Området er sperret av og store styrker fra brannvesenet jobber med å slukke brannen, som ikke er under kontroll.

– Det er et krevende objekt, som ligger i syvende etasje. Det er mulighet for nye branner, så det er et faremoment. Ambulanse er derfor i beredskap på stedet, sier operasjonslederen.

Det er opprettet en sikkerhetssone på 100 meter rundt brannstedet. To husstander med til sammen tre personer er evakuert.

Publisert: 14.07.20 kl. 07:13

