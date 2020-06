Norge og store deler av Europa åpner 15. juli – med forbehold

Nordmenn kan reise til og fra EU og EØS-land i sommer, land som oppfyller de eksisterende smittevernreglene. Hele Sverige er nå rød sone.

– Regjeringen har besluttet at vi fra 15. juli tar sikte på å fjerne karantene fra hele Schengen og EØS-området, sier statsminister Erna Solberg på torsdagens pressekonferanse.

– Regjeringens strategi er fortsatt å åpne opp gradvis og kontrollert.

– FHI kommer i dag med en oppdatert vurdering. Det viser at alle reiser i Sverige nå viser karantene ved retur til Norge, sier Solberg videre.

Det betyr altså at Gotland ikke lenger er på listen over steder man kan reise til uten å måtte gå i karantene når man kommer hjem. Også Portugal har for høye smittetall for øyeblikket.

Norge kjører dermed samme modell som Danmark, der Sverige og Portugal fortsatt har for høye smittetall til at fri inn- og utreise kan aksepteres.

«Regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det. Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon. Utenriksdepartementet vil ikke lenger fraråde reiser til land og regioner som unntas fra krav om innreisekarantene», står det i pressemelding.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide presiserer på pressekonferansen at de nye reisereglene ikke er en oppfordring til å reise. Utenriksdepartementet fraråder fremdeles alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Karantenekrav vil endres ut ifra smittesituasjon

Vurderingen av smittesituasjonen skal ta utgangspunkt i kriteriene som er laget for Norden, men kan tilpasses dersom det er nødvendig for å kunne gjøre en faglig vurdering av smittenivået.

Hvilke land man kan reise til uten å komme i karantene vil komme i en oversikt 10. juli og vil bli oppdatert hver 14. dag, sier helseminister Bent Høie.

– Man kan altså risikere å booke ferie på et tidspunkt der et land har lavt smittetrykk, men at det senere har høyere risiko. Da må man i karantene når man kommer hjem, opplyser Solberg.

– Det er smittesituasjonen som er avgjørende. Det å reise utenlands innebærer en betydelig uforutsigbarhet. Vil du ha forutsigbarhet må du planlegge for å reise i Norge, sier statsministeren.

Se hvordan smittesituasjonen er i Europa i vår coronaspesial her.

Dette er kriteriene

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere satt tre kriterier for vurdering av hvilke områder i Norden som nordmenn kan reise til uten å bli pålagt karantene.

Regionen må i snitt ha færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Regionen må i snitt ha færre enn 0,5 nye intensivinnleggelser per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Andelen positive prøver på coronaviruset må være under fem prosent.

I tillegg skal alle med mistenkt smitte oppfordres til å testes, det skal være et system for smittesporing og tilgjengelig informasjon for de reisende.

Virke: Gode nyheter for norsk reiseliv

Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon mener nyhetene som er kunngjort fra regjeringen i dag er gode nyheter.

− Dette er gode nyheter, og viktig for norsk reiseliv og økonomi. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss, og innad i Europa legger vekt på smittespredning – ikke geografisk beliggenhet, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Han etterlyser likevel ytterligere støtte til bedrifter som er hardt rammet av de strenge tiltakene som har fått negative konsekvenser for næringslivet.

− Det er viktig å huske på at dette ikke blir en sommer med normal reiseaktivitet. For mange er sommersesongen kjørt allerede. Regjeringen bør få på plass en lønnstilskuddsordning og permitteringsordning i inntil 52 uker for de bransjene som er hardest rammet av smittevernstiltakene. Dette gjelder blant annet reiseliv og kultur og opplevelser som har lidd, og lider, under reiserestriksjonene, sier Horneland Kristensen.

Publisert: 25.06.20 kl. 15:46

