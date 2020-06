Kilder til VG: Norge og Europa åpner 15. juli – med forbehold

VG erfarer at regjeringen åpner for at nordmenn kan reise til og fra EU og EØS-land i sommer, land som oppfyller de eksisterende smittevernreglene.

Innreise forutsetter altså at landene oppfyller de norske kriteriene. Om det betyr at nordmenn eksempelvis kan reise fritt til Sverige fra 15. juli er foreløpig uavklart.

DN skriver at det blir mulig for nordmenn å reise ut i Europa og komme hjem igjen uten å måtte gå i karantene, men disse opplysningene har ikke VG fått bekreftet.

Videre skriver DN at Folkehelseinstituttet innen 15. juli vil utarbeide listen over land som fortsatt vil være rammet av reiserestriksjoner etter 15. juli, basert på smittesituasjonen.

Dersom Norge følger Danmark, som publiserte et nytt reisekart torsdag ettermiddag, har Sverige og Portugal fortsatt for høye smittetall til at fri inn- og utreise kan aksepteres.

Publisert: 25.06.20 kl. 15:46

