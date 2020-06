TRAVEL VÅR: Corona-krisen har krevd mye arbeid fra arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen, departementet hans, NAV og hele det norske folk. Foto: Mattis Sandblad

Derfor gir Røe Isaksen seg i toppolitikken

ENGEBRET CAFÉ (VG) Den tidligere Høyre-kronprinsen Torbjørn Røe Isaksen har mye ugjort før han abdiserer. På vei ut peker den travle arbeidsministeren samtidig på unge krefter som kan ta hans rolle som arveprins – eller arveprinsesse – i Høyre.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) spaserer hurtig i den stekende Oslo-solen med en skinnbag og halvfull handlepose i den ene hånden og solbriller i den andre.

Han har ansvar for NAV og arbeidsliv, i en tid med rekordhøy ledighetsvekst og rekordmange permitteringer.

– Det har vært en veldig mørk vår, sier Røe Isaksen til VG.

Røe Isaksen sier at folk får NAV-pengene sine.

Han varsler også at han vil fullføre sitt kanskje siste, store prosjekt som politiker på toppnivå.

Men først må han takle ledighetskrisen.

– Det som tar nesten all min oppmerksomhet nå, og som kommer til å gjøre det fremover, er å få ledigheten ned. Få permitterte tilbake på jobb. Det går ikke an å være arbeidsminister i en periode med rekordmange utenfor arbeidslivet, uten at det er det viktigste, sier han.

– Det er bare en illustrasjon på at alt det du planlegger som politiker, det kan bli kastet rundt på av begivenheter. Events, my dear boy, sa Harold Macmillian.

I dette VG-intervjuet forteller Røe Isaksen om Erna Solberg og hvilke egenskaper den neste Høyre-lederen trenger, utenforskap og utdanning, corona-krisens konsekvenser, hva han har ugjort, hvorfor han vil gi seg, hvem som kan ta over, og hva han mener Høyre bør være.

fullskjerm neste POLITIKER: Torbjørn Røe Isaksen har vært fulltidspolitiker siden 2004.

En kronprins trer av

I slutten av mai kunngjorde Røe Isaksen at han vil gi seg på toppnivå i politikken etter neste valg i et intervju i den borgerlige avisen Minerva.

Han er 41 år gammel og har allerede vært politiker på fulltid i over 15 år.

– Jeg har holdt på med politikk siden 2004 i praksis på heltid. Så har jeg tre små barn, en seksåring, en treåring og en på seks måneder. Da er det en vurdering på hvor man er i livet, sier han.

Røe Isaksen har av mange vært regnet som Høyres kronprins.

Før Høyres landsmøte i 2017, for eksempel, ble han og daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (44) trukket fram da VG spurte sentrale personer i Høyre om hvem som var best posisjonert til å overta etter Erna Solberg, den dagen hun trekker seg som Høyre-leder.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) annonserte i slutten av mai at han forlater toppolitikken etter neste valg.

Han har tidligere vært Unge Høyre-leder (2004–2008), stortingsrepresentant fra Telemark (2009–2017), kunnskapsminister (2013–2018), og næringsminister (2018–2020).

Til Minerva sier Røe Isaksen at han vil være varamedlem til bystyret i Porsgrunn ut perioden. Vis mer

STATSRÅD: Torbjørn Røe Isaksen har mye ugjort før han etter planen trer av som statsråd etter valget neste år. Foto: Mattis Sandblad

Nå gir han seg, i alle fall foreløpig, på toppnivå i politikken.

Men det er ikke fordi han synes det er vanskelig å finne motivasjon når han står opp og kommer på jobb.

– Fordi det vi holder på med nå er ekstremt viktig og fordi landet står i en ekstremt alvorlig situasjon, sier han.

– Men så er det et annet spørsmål om de neste fire årene. Så er det kanskje litt sånn at alt i alt, jeg føler at jeg har vært en pappa som har vært til stede for barna mine, men jeg har lyst å være helt sikker på at jeg kan være det også de neste fire årene. Da skal jeg prøve det litt, sier han.

Gi ungdommen fagbrev!

Norge stengte ned 12. mars på grunn av corona. Da måtte Røe Isaksen sette sitt store prosjekt som arbeidsminister på vent.

– Det som skulle være det store prosjektet var utenforskap, sier han.

– Vi har stadig flere som står utenfor arbeidslivet, fortsatt for mange som faller ut av videregående skole og ser konturene av nesten en ny permanent underklasse i deler av det norske samfunnet og noen byer, sier han.

Nå vil han lære av de politiske corona-grepene for å snu dette.

fullskjerm neste INTERVJU: Torbjørn Røe Isaksen møtte VG i Oslo forrige uke.

De siste månedene har det vært en kobling av ordninger man ikke hadde før. Som å ta utdanning mens man går på dagpenger.

Slike nyvinninger mener han Norge bør fortsette å gjøre.

– Vi har tenkt litt feil, tror jeg. Vi må tenke helt nytt om forholdet mellom utdanning og utenforskap, slik vi har gjort under corona-krisen.

– Hvorfor skal vi sende en 19-åring som har droppet ut på Nav for å få penger? Vi burde sende ham tilbake på skolebenken. En 20-åring som har mistet jobben, og ikke har fagbrev, bør få muligheten til å ta fagbrevet, sier han.

les også De permitterte: – Det tøffeste jeg har vært gjennom

Kriser, kriser, kriser

Røe Isaksen har vært med i regjeringsprosjektet siden starten.

I et land dominert av Arbeiderparti-regjeringer, er Erna Solberg nå den lengstsittende Høyre-statsministeren i historien.

Røe Isaksen er full av lovord om sjefen, og vil gjerne siteres på at han i sin skryt kanskje høres litt «Store Sol» ut.

FAMILIEFAR: I 2014 nøt Røe Isaksen livet hjemme i Porsgrunn som nybakt pappa. Foto: Alf Øystein Støtvig

Han tror at Erna Solberg går inn i historien med et godt rykte.

– En ting er at Erna allerede er en av Høyres viktigste ledere noen gang, både før og etter krigen. Men hun har jo også sjansen til å bli husket blant de store statsministrene i Norge, sier han.

– Blant annet fordi det som kommer til å definere disse åtte årene er kriser. Flyktningkrisen, oljeprisfallet og nå corona-krisen. Og alle de har blitt håndtert bra, sier han.

Kalkulator-Høyre

Ikke bare har Solberg samlet borgerlig side.

Røe Isaksen mener også at Høyre har unngått å bli en karikatur av seg selv, der de er et kalkulatorparti som bare bryr seg om tall.

– Høyre på sitt verste er et sneversynt, teoretisk, liberalistisk kalkulatorparti. Høyre på sitte beste er et bredt folkeparti som favner forskjellige type mennesker i hele landet, og hvor det er like naturlig å være engasjert i helsevesenet som skatter og avgifter, sier han.

– Men med en fellesnevner i at du skal se enkeltmennesket og ikke systemet, og at du er opptatt av balansen mellom offentlig og privat sektor.

les også Rotevatn vil lede Venstre som Ja til EU-parti: – Splittelsen har ligget som en tung sky over partiet i mange tiår

USA-seminaret

Da han varslet sin exit, sa Røe Isaksen til Minerva at det har vært mange saker de siste årene som flytter oppmerksomheten i politikken fra det politikerne ønsker å jobbe med.

Blant annet meetoo, reiseregninger og mobiltelefonen til Per Sandberg.

Selv erkjente han i vår, etter flere artikler i VG, at han skulle vist større åpenhet og stilt flere spørsmål før hans deltagelse som næringsminister på påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangens USA-seminar.

Næringsdepartementet endte med å betale tilbake for måltidene Røe Isaksen hadde fått påspandert av Tangen.

USA-SEMINARET: Torbjørn Røe Isaksen på Times Square i USA samme uke som han deltok på Nicolai Tangens seminar. Foto: Trond Viken, NFD

– Jeg skulle gjerne vært foruten den saken, men samtidig blir jeg ikke sint eller synes det er urettferdig at det kommer spørsmål eller kritikk. Jeg er opptatt av at man må stå til ansvar for de valgene man har gjort, sier han.

– Men det tar tid og oppmerksomhet bort fra andre deler av politikken.

les også Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse

– Blir du lei?

– Man kan av og til bli lei, men denne våren her har det ikke vært tid til å være lei. Fordi alle spørsmål i politikken har blitt destillert ned til en konkret situasjon. Det er en krise. Det er corona-krisen, sier han.

– Hvordan NAV fungerer har noe å si for hverdagen for folk. Det er ikke en teoretisk, livsfjern diskusjon om noe som skal skje i fremtiden en gang.

Veien til ny regjering

Høyre har gjort det godt på meningsmålingene i corona-krisen, men får lite hjelp fra de andre borgerlige partiene.

Han tror likevel at det finnes en vei til ny borgerlig regjering.

– Det som skal til er at Høyre gjør et godt valg, omtrent på linje med det de hadde sist, Frp må hente tilbake flere av velgerne de hadde i 2017 og Venstre og KrF kommer over sperregrensen, sier han.

SOLBERG-REGJERINGEN: Statsminister Erna Solberg på den første regjeringskonferansen med sin nye regjering med Venstre og KrF. Foto: Vidar Ruud

Krefter i både Venstre og Frp har begge signalisert at de ikke er spesielt interesserte i å sitte i samme regjering.

Røe Isaksen ber folk tenke på hva alternativet er.

– Hvis folk snuser på et alternativ, hva består det i, spør han.

Røe Isaksen mener det er uklart hvordan partiene på ikke-borgerlig side i norsk politikk skal samarbeide og stable et alternativ på beina.

Han tror det blir krevende med så mange og ulike partier.

– Jeg har ikke møtt alle i verden, men det finnes ingen jeg har møtt som ikke mener at Trygve Slagsvold Vedum er både flink og dyktig. Han skal i regjering med Jonas Gahr Støre. Støtte fra SV. Og sannsynligvis Rødt og MDG, sier han.

HOVEDUTFORDRER: Jonas Gahr Støre leder trolig Arbeiderpartiet inn i neste års valgkamp. Foto: Helge Mikalsen

Kronprins eller kronprinsesse?

Røe Isaksen er krystallklar på at han ikke har ambisjon om å bli Høyre-leder.

Han sier at det ikke er noen lederdiskusjon i Høyre, og at Solberg sitter så lenge hun vil. Men han mener at det gror godt rundt henne i partiet.

VG spør om hvem som kan bli ny partileder, når Erna en gang gir seg.

– For noen partier, kan det være sånn at etter syv år i regjering så har alle ødelagt ryktet sitt. Men Høyre har klart å bygge opp mange profiler, da. Fått inn noen nye i det siste, i Tina og Henrik (Bru og Asheim, journ.anm), sier han.

Tina Bru (34) er i dag olje- og energiminister, mens Henrik Asheim (36) er forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Men du vil ikke peke på dem enda?

– Jeg kan godt peke på begge de to jeg. Jeg kan peke på flere også, sier han.

PEKES PÅ: Torbjørn Røe Isaksen skryter av de to statsrådene Bru og Asheim. Foto: Helge Mikalsen

– Noen prøver altfor hardt

Han minner samtidig om at ting kan endre seg underveis.

På samme måte som krisene har definert hans tid i regjering, sier han at det ikke er mulig å spå hvem som vinner frem og blir en god leder.

– To år før Trygve Slagsvold Vedum ble partileder var det ikke slik at alle snakket om at han kom til å bli leder og en veldig vellykket partileder. Så man vet aldri hvem som har det i seg å få det til, sier han.

– Og kanskje har vi lært av norsk politikk at de som prøver altfor hardt, de går det ofte ikke så bra med, legger han til.

– Hvem tenker du på da?

– Jeg tenker ikke på noen spesielle. En helt generell kommentar, sier han.

STATSMINISTER: Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Statsråd på bergensk

Røe Isaksen mener en ny Høyre-leder kan lære av Erna.

– Nå har du spilt deg ut av lederdiskusjonen i første omgang, men hvilke egenskaper trenger den neste Høyre-lederen?

– Det første og viktigste; Du må ha lyst å bli Høyre-leder, på et eller annet punkt.

Han mener at Solberg har noen egenskaper en ny leder trenger.

– Hun har en egenskap som kanskje er den viktigste. Det er fortsatt slik at Erna, hvis jeg har medarbeidersamtale med henne, kan si at «jeg møtte Turid, her om dagen, i Bodø, og hun fortalte meg sånn og sånn og sånn», sier Røe Isaksen mens han etterligner sjefen sjøl på en slags bergensk dialekt.

– Hun har aldri gått inn i statsministerboblen fullt og helt. Hun hører på folk, og tar det med inn i statsråd, sier han.

En vei tilbake?

Røe Isaksen sier at beslutningen om å gi seg handler om en vurdering om hvor han er i livet. Han vil sikre seg at han får nok tid med barna og familien.

Han sier at han ikke vet hva han skal gjøre etter neste valg.

– Kommer du til å angre deg og komme tilbake til politikken?

– Det vet jeg ikke. Det kan godt hende det, altså, sier han.

– Er det da mulig å bli Høyre-leder, hvis du har vært ute?

– Det aner jeg ikke. Jeg synes svaret på slike spørsmål uansett blir feil. Men det er ikke noen plan om det, sier han.

Publisert: 29.06.20

