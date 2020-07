MYE FOLK: Det var mange folk utenfor utesteder i Torggata i Oslo da utestedene igjen kunne holde åpent til vanlig tid i slutten av juni. Foto: Privat

Fire nye utesteder stengt: Oslo kommune vil ikke stramme inn reglene

Oslo kommune har nå til sammen stengt syv skjenkesteder etter brudd på smittevernreglene. Likevel ser kommunen en bedring etter helgen.

I en e-post til VG understreker Næringsetaten at de har sett en bedring etter helgen.

«Basert på kontrollene som er gjennomført vil vi ikke stramme inn, men følger nøye med. Innskrenking av skjenketid kan være aktuelt når som helst gjennom sommeren – dersom vi ser at det er nødvendig. Byrådet følger situasjonen nøye, har tett kontakt med politiet, våre egne kontrollører og bransjen», heter det i e-posten.

Oslos utesteder ble stengt for å hindre smittespredning, men kunne åpne igjen 1. juni. Fra mandag 22. juni fikk skjenkesteder igjen ha normal åpningstid.

Folkehelseinstituttet (FHI) uttalte for en uke siden at de frykter at coronasmittede personer uten symptomer kan bidra til massesmitte på skjenkesteder.

Stengt syv skjenkesteder

Næringsetaten i Oslo har totalt fattet syv vedtak om stenging av skjenkesteder etter brudd på smittevernreglene.

Det første vedtaket ble fattet 15. mai, to ble fattet 30, juni og fire 7. juli.

– De aller fleste utestedene er gode på å tilrettelegge for smittevern, og vi kommer ikke til å innskrenke åpningstidene etter denne helgen. Vårt felles mål er å hindre smittespredning. Steder som mangler smittevern har blitt og vil bli stengt, skriver næringsbyråd Victoria Marie Evensen i en e-post til VG.

Evensen understreker at de ikke kan la noen hektiske sommeruker ødelegge for alt det arbeidet som er lagt ned.

– Det er ikke fritt frem for folk å oppføre seg som om pandemien er over. Folk må rett og slett skjerpe seg. Du og jeg har ansvar for å holde avstand, det betyr også å unngå klemming og dansing. Avstandsreglene er kravet for at vi åpner opp igjen. Vi vil ikke nøle med å innskrenke skjenke- og åpningstider igjen hvis reglene konsekvent brytes, skriver hun i e-posten og fortsetter:

– Folk må forholde seg til smittevernreglene – både inne på serveringsstedene, i køen, ute i gater, parker og på badestedene.

Publisert: 07.07.20 kl. 13:04

