Slottet har slettet St. Olavs Orden for Svein Ludvigsen

I 2005 ble daværende Høyre-statsråd Svein Ludvigsen (73) utnevnt av kongen til kommandør av St. Olavs Orden. Nå er utnevnelsen slettet etter at Ludvigsen ble overgrepsdømt.

Den mangeårige statsråden, stortingsrepresentanten og fylkesmannen ble sist sommer dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg sex.

– Nå er tildelingen slettet, bekrefter Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottets kommunikasjonsavdeling overfor VG.

Han sier han ikke kommer til å kommentere saken ytterligere. Det er svært sjelden at kongelige utnevnelser blir slettet, og Slottet har tidligere bekreftet at første gang var i 2012.

Den 22. november for 14 år siden ble den nå tiltalte Svein Ludvigsen sammen med blant andre Erna Solberg høytidelig utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden av Kong Harald.

St. Olavs Orden St. Olavs Orden ble innstiftet av Kong Oscar I i 1847. Hans Majestet Kongen er ordenens stormester. Med unntak av kongelige og statsoverhoder tildeles St. Olavs Orden i dag kun til nordmenn. Ordenen er oppkalt etter helgenkongen Olav den hellige, og er inndelt i fem klasser: Storkors

Kommandør med stjerne

Kommandør

Ridder av 1. klasse

Ridder Til ordenen hører det også et kjede som Kongen kan tildele innehavere av Storkorset. Storkors med kjede er ordenens høyeste grad. Ordenstegnet er et malteserkors i hvitemaljert gull. I midten finnes en høyrød glob omgitt av en blå og hvit ring. På forsiden av globen står riksvåpenets løve i gull, og på baksiden står kong Oscar Is valgspråk, «Ret og Sandhed». (Kilde: Kongehuset)

Fikk medalje sammen med Erna

«For utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten» ble Ludvigsen belønnet sammen med de daværende statsrådskollegene fra Høyre, Erna Solberg, Ansgar Gabrielsen og Kristin Krohn Devold.

Men i statuttene til tildelingen heter det at en tildeling kan slettes «på grunn av uverdige forhold.»

Det er dette som nå har skjedd etter at dommen mot Ludvigsen ble rettskraftig. Den mangeårige topp-politikeren trakk nylig sin anke til lagmannsretten.

– Levert tilbake høsten 2019

Ludvigsens forsvarer Kai Vaag sier til VG at Ludvigsen returnerte ordenen via fylkesmannen i Troms høsten 2019.

– Vi har ikke andre kommentarer til dette utover å vise til pressemeldingen av 21.01.20, skriver Vaag i en e-post til VG.

I pressemeldingen het det at Ludvigsens beslutning om å trekke anken ikke var en erkjennelse av skyld, men «en konsekvens av at domstolen har nektet ham en full ankerunde». Høyesterett avgjorde i november at det bare var en mindre del av Ludvigsens anke som skulle behandles i lagmannsretten.

I januar i fjor ble Ludvigsen suspendert fra Frimurerlosjen der han hadde lang fartstid og høyeste grad. Suspensjonen gjaldt i påvente av rettskraftig dom, men det er ennå ikke avklart om eks-politikeren nå vil bli ekskludert.

– Det er et organ sentralt som nå kommer til å behandle denne saken når de har fått utskrift av dommen som vil være grunnlaget for vurderingen, sier leder av losjebrorskapet i Tromsø, provincialmester Per Trygve Kongsnes til VG.

– Misbrukte sin posisjon

Svein Ludvigsen var i mange år en av Høyres fremste politikere. Han var stortingsrepresentant for Troms, Høyre-nestleder og statsråd i Bondevik II-regjeringen fra 2001 til 2005. Han tiltrådte som fylkesmann i Troms i januar 2006, og gikk av sommeren 2014, da han fylte 68 år.

I dommen mot ham sommeren 2019, la retten vekt på at Ludvigsen «med viten og vilje misbrukte sin posisjon og sitt overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang» og at han «forledet fornærmede til seksuell omgang ved misbruk av en sårbar situasjon» og dømmer ham på alle tiltalepunktene.

Unge asylsøkere

De tre fornærmede i saken kom alle til Norge som unge asylsøkere, og Ludvigsen møtte dem gjennom sitt arbeid som fylkesmann i Troms.

Domstolen mente det ikke fantes formildende forhold i saken.

I straffeutmålingen la retten vekt på at Ludvigsen har utnyttet «det tydelige overmaktsforholdet som lå i at han som fylkesmann forledet unge innvandrere i en sårbar situasjon, til å tro at han var i posisjon til å frata dem retten til opphold i landet».

Ludvigsen har hele tiden nektet straffskyld. Han erkjente i retten at han ved tre tilfeller hadde seksuell omgang med en av de fornærmede, men hevder at det skjedde frivillig.

Publisert: 28.01.20 kl. 20:18

