Hjemhentingen: Frp vil vite hva operasjonen kostet

Frps innvandringspolitiske talsperson krever at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) svarer på hvor mye operasjonen for å få hjem IS-kvinnen og barna har kostet Norge.

Stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) har levert spørsmålet til statsråden i Stortinget.

– Kostnadene har offentlig interesse. Så får det være opp til folk flest om det er en rimelig pris å betale for å hente en terrormistenkt til Norge, sier Jon Helgheim til VG.

Han har inntrykk av at operatører og personell har jobbet i flere måneder også i utlandet for å få til den omstridte løsningen som har utløst full krise i Solberg-regjeringen.

– Jeg tror mange synes det bør gå en grense for hvor mye ressurser vi skal bruke på en terrorsiktet.

– Krisen er de andres ansvar

Helgheim mener at regjeringskrisen er Høyre, KrF og Venstre sitt ansvar:

– Frp regjerer på plattformen vi alle er enige om, og der står det ikke ett ord om at vi skal hente terrorister til Norge. Når de tre andre partiene mot våre sterke protester beslutter nettopp å gjøre dét, har de brutt det normale samarbeidet og må ta det fulle ansvaret.

FRP-TOPPER: Stortingsrepresentantene Jon Helgheim og Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Frp-representanten har lite til overs for hva han kaller Erna Solbergs moralpreken.

Statsministeren beskriver dilemmaet som «enten å hente hjem et sykt barn med mor – eller å risikere at en norsk gutt som er antatt syk, dør på vår vakt».

Også stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) avviser Solbergs samvittighetskonflikt.

– Hadde noe skjedd med barna i Syria, ville ikke regjeringen og norske myndigheter kunne lastes for det, sier Gulati (Frp) til VG.

Fremskrittspartiets syv statsråder tok dissens da regjeringspartnerne Høyre, KrF og Venstre besluttet å bringe den 29 år gamle kvinnen og barna på fem og tre år hjem til Norge.

De tre kommer trolig til Norge i dag. Kvinnen vil bli pågrepet ved ankomst. Hun fremstilles trolig for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag.

– Holdt sine barn som gisler

Himanshu Gulati (31) understreker at Frp har vært åpne for å hente barn hjem fra Syria, ut fra en tanke om at barn er uten skyld for foreldrenes valg.

– Vi ønsket å hjelpe barna. Men for mor var det viktigere å bruke dem som pressmiddel for selv å komme seg hjem. IS-kvinnen har holdt sine barn som gisler, sier Gulati.

Også lokale syriske myndigheter har nektet Norge å hente den alvorlig syke gutten og søsteren ut av flyktningleiren uten at moren fikk være med.

Helgheim mener at moren må ta ansvaret for de «grusomme valg» hun har tatt for barna:

– Hun har motsatt seg alle tilbud om hjelp, fordi hun øynet muligheten til å bli med til Norge selv. Hun har kynisk brukt dem som billett til Norge, sier Helgheim.

– Farlig linje å hjelpe dem hjem

Utenriksdepartementet har i hemmelighet jobbet med hjemhenting siden oktober.

Gulati sier at Frp mener det er en farlig linje å ta hjem IS-kvinner eller IS-krigere hjem.

– Hjemvendte Syria-farere en risiko

– Tror du IS-kvinnen som nå kommer hjem, utgjør en sikkerhetsrisiko?

– Det er vanskelig å si noe om en person konkret. Men det er liten tvil om at hjemvendte Syria-farere har begått terrorangrep i Europa og kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, sier Gulati.

Jon Helgheim viser til at både PST og terrorforsker Thomas Hegghammer skal ha gitt uttrykk for at sikkerhetsrisikoen øker med returnerte IS-kvinner.

– Om relativt kort tid vil hun være ute som en fri person. Sannsynligvis må hun ha 24 timer overvåkning i all fremtid. Ingen aner hva hun kan komme til å finne på, sier Helgheim.

Kvinnen hevder at hun aldri har sverget troskap til Den islamske staten (IS). Hun har også forklart at hun reiste til Tyrkia for å gifte seg og ikke visste at hun ville bli tatt med til Syria.

De fire andre norske kvinnene og barna deres, som befinner seg i interneringsleirer i Syria, har ikke tilkjennegitt noe ønske om å komme hjem til Norge.

– Nødt til å stille strenge krav

Statsministeren og Frp-leder Siv Jensen møtes mandag for å drøfte Frps kravliste. Gulati sier at Frp ikke tar lett på at en norsk IS-kvinne hentes hjem fra Syria.

– Derfor er vi nødt til å stille strenge krav, ikke minst på områdene sikkerhet og innvandring, om vi skal bli sittende i regjering, sier stortingsrepresentant Gulati.

Hans syn støttes av flere Frp-representanter på Stortinget som VG har vært i kontakt med fredag, blant andre av Erlend Wiborg i gruppestyret.

– Det er moren som har satt barnet i denne situasjonen. Vårt syn har vært at norske myndigheter kan tilby helsehjelp for det syke barnet, uten å hente hjem mor. Når mor har motsatt seg dette, hun er selv ansvarlig for at hun ikke setter barnet først, sier Wiborg.

