Venstre-lederen roser Frp-Siv: - Vi har fått til mye sammen

Venstre-leder Trine Skei Grande takker Siv Jensen (Frp) for mange års samarbeid.

– Jeg har full respekt for at Frp har tatt beslutningen om å forlate regjeringen, sier Venstre-lederen på en pressekonferanse i dag.

Grande sier at Venstre vil fortsette i mindretallsregjering med Høyre og KrF, basert på dagens regjeringsplattform som også Frp hadde sluttet seg til.

– Vi har fått til mye sammen i flertallsregjeringen, fremholder Grande og listet opp en rekke saker.

Men hun er også klar på at å gå fra flertall til mindretall innebærer store endringer for en regjering.

Hun sier at det for Venstre fremover blir viktig å sette djerve målsettinger for å endre Norges klimapolitikk. Målet er en grønn og næringsvennlig politikk.

– For Venstre er det viktig å få gjennomført viktige frihetsreformer, sier Grande og nevner bedre vilkår for gründere og næringsliv, skolepolitikk og rusreform.

Det var saken om den norske IS-kvinnens hjemkomst som sprengte Solberg-regjeringen. Kvinnen fulgte sin fem år gamle syke sønn fra Syria hjem til Norge fredag.

– Barns frihet til å bli vurdert som egne individer, er viktigst for oss, sier Grande.

Hun roser også Siv Jensen for å ha vært en god finansminister for landet.

– Hun har vært opptatt av helheten i regjeringssamarbeidet. Jeg ser frem til videre samarbeid, selv om rollene er ganske endret, sier Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande sa torsdag tvert nei til Frp-krav som kunne innebære reforhandling av regjeringsplattformen fra Granavolden. Lokale Venstre-topper stilte seg bak henne.

Frp-leder Siv Jensen uttalte på sin side at begeistringen gradvis ble mer og mer borte, etter at Venstre og KrF kom inn i regjeringen.

– Over tid har det blitt en mer grå politikk, og en politikk uten retning, sa Frp-lederen i dag da hun begrunnet partiets exit fra regjeringen.

