To omkommet i trailerulykke på E6

To personer har omkommet og én lastebil står i brann etter at to trailere kolliderte på E6 ved Hammer i Snåsa. Veien blir stengt en lengre periode.

Klokken 11.54 opplyser politiet til VG at to personer er bekreftet omkommet. Da var politi og luftambulanse ankommet stedet.

Det er uvisst om flere personer er skadet.

– Én bil har muligens kjørt inn i en av lastebilene, men politiet har ikke full oversikt, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Rune Brandmo.

Politiet jobber med å informere pårørende.

Tidligere søndag meldte politiet at én person hadde omkommet.

Politiet i Trøndelag fikk melding om hendelsen klokken 10.43. og meldte på Twitter 10.46 at to trailere hadde kollidert på E6 ved Hammer, og at en av disse sto i brann.

Vegtrafikksentralen opplyser at E6 er stengt ved Hammersaunet, mellom Steinkjer og Grong. Omkjøring skjer via Fylkesvei 763 Sørsidevegen eller Fylkesvei 17. Politiet opplyser at E6 vil bli stengt over et lengre tidsrom.

