NEDBØR: Lavtrykket vil bevege seg sørover og gi store nedbørsmengder over hele Sør-Norge. Foto: StormGeo

Kraftig lavtrykk på vei: – Forbered dere på innevær

Et lavtrykk på vei fra Atlanterhavet vil bre seg innover sørlige deler av landet til helgen. – Det blir en våt helg, varsler Meteorologisk institutt.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Allerede torsdag vil Agder-fylkene få en smakebit av lavtrykket som kommer til å gi en våt helg over store deler av Sør-Norge.

– Det blir begynnelsen på en veldig våt helg. Så blir det et lite opphold med helt spredt regn på fredag, før et mye større nedbørsområde treffer Sør-Norge fra vest på kvelden, sier vakthavende meteorolog Isak Slettebø i StormGeo.

Han legger til at folk bør forberede seg på innevær.

les også Juli var den varmeste måneden som er målt

Varsler 100 mm til helgen

Ifølge vakthavende meteorolog Per Egil Haga i Meteorologisk institutt, tyder prognosene på at det er områdene sør for Dovre som er mest utsatt.

Spesielt Telemark, Agder og Vestlandet vil få mye nedbør som vil vare gjennom helgen.

– Hvor mye som kommer er usikkert. Foreløpig ser det ut til at nedbørsverdiene ikke er så høye at det er grunnlag for å sende ut farevarsel, men vi overvåker situasjonen, sier Haga.

Både i Rogaland og Agder-fylkene kan folk forberede seg på rundt 100 millimeter nedbør fordelt jevnt utover lørdag og søndag.

Til sammenligning falt det 27 millimeter i løpet av én time natt til 4. august i Oslo, noe som forårsaket trafikale problemer og oversvømmelser.

– Derfor er det ikke sikkert at det blir en så stor utfordring for terrenget, sier meteorolog Haga om de varslede nedbørsmengdene.

Han understreker at de fortsatt ikke kan slå fast med sikkerhet hvor kraftig nedbøren vil bli.

les også Klimaforsker: – Vil se hyppigere jordras i årene som kommer

Gråvær frem til mandag

Ifølge Slettebø i StormGeo viser prognosene at det er Vestlandet som vil merke lavtrykket mest mot slutten av helgen.

Det henger sammen med at det verste nedbørsområdet passerer, men at det likevel er varslet pålandsvind, altså vind som blåser fra havet til land.

– Da er det Vestlandet som har det terrenget som trengs for å danne skikkelig bygevær, forklarer meteorologen.

Lavtrykket som er ventet til helgen, vil kunne henge igjen frem til mandag før det beveger seg hurtig nordover.

– Da vil de nordligste delene av landet få smake litt. Men det ser ut som om nedbørsaktiviteten vil svekkes utover neste uke. Da blir det mye lettere vær for hele landet, med unntak av Nord-Norge hvor det vil ta litt tid før lavtrykket trekker videre ut i havet - kanskje så sent som neste helg, sier Haga i Meteorologisk institutt.

Samtidig er det foreløpig ingen indikasjoner på sol og høye temperaturer i neste uke.

Publisert: 14.08.19 kl. 20:59