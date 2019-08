DUELLEN: Mette Varem og Per Øyvind Eriksen var begge Ap-tillitsvalgte i 2018. Nå har Varem Aps ordførerkandidat, mens Eriksen topper sosialdemokratenes liste i Hemnes. Foto: Helge Mikalsen

Støre møter Hemnes Ap: Lokalpartiet ble splittet to ganger på ett år

HEMNESBERGET (VG) Arbeiderpartiet i Hemnes revnet to ganger i 2018: Først marsjerte deler av kommunestyregruppen i protest mot Acer. Så sprakk partiet en gang til på høsten i fjor, i en bitter nominasjonsstrid.

For mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg tror velgerne vil straffe Ap her. I hvert fall i kommunesenteret Korgen, der Sp står sterkt, sier Per Øyvind Eriksen, førstekandidaten for utbryterne i, som stiller liste under navnet Sosialdemokratene i Hemnes.

– Maktskifte er det viktigste nå, så vi får gjøre vårt beste og se hva som skjer, og hvem vi kan samarbeide med etter valget, sier Mette Varem, som ble Aps ordførerkandidat etter en opprivende strid i fjor høst.

Tirsdag kommer Ap-leder Jonas Gahr Støre til Hemnes på en kort valgkamp-stopp til kommunen på Helgeland for å gi drahjelp til sin lokale kandidat.

les også Trond Giske: Ap kan vinne valget og få over 30 prosent

Helt åpent valg

Men de enorme konfliktene i Hemnes Ap gjør kommunevalget der ekstra uforutsigbart: Siden 2015 har kommunen hatt ordfører fra Høyre. Ordførerkandidat Varem har som ambisjon å bli bygdas nye ordfører de neste fire årene.

Utbryteren Eriksen spanderer kaffe og prinsessekake på Aps ordførerkandidat. De har gått med på å møte VG sammen, selv om de nå konkurrerer knallhardt om velgerne i kommunen med 4500 innbyggere.

– Takk for meg

Eriksen sier at situasjonen i Hemnes beskriver hvorfor Arbeiderpartiet har så lav oppslutning i distriktene:

– Jeg er fortsatt enig i mye av det Ap står for. Men da partiet ville ha Norge inn i EUs energibyrå Acer og la EU bestemme over våre kraft-ressurser, på toppen av at Ap gikk med på et forsvarsforlik som la ned Andøya, sa jeg takk for meg, forklarer Eriksen.

TAR OPPVASKEN: Per Øyvind Eriksen har brutt ut av Ap i Hemnes og dannet Sosialdemokratene, mens Mette Varem er Aps ordførerkandidat. Foto: Helge Mikalsen, VG

les også Ap fikk kjeft etter Acer-ja

Var imot politireform

I tillegg kjempet han imot politireformen. Lensmannskontoret på Hemnesberget med fem ansatte er forlengst nedlagt. Kommunen sitter igjen med en politikontakt som møter innbyggerne to dager i uka.

– Ap får skylden for mye som partiet ikke kan ha ansvaret for, skyter Varem inn.

– Men i lokalpolitikken står vi nær hverandre, jeg finner bare to saker hvor vi har klart ulikt syn, sier Varem til Eriksen.

– Jeg er ikke enig i det. Vi har et tydelig program som skiller seg ut, svarer Eriksen.

les også Ap trekker støtten til politireformen: Går i feil retning

Skolestrid

Hemnes sliter med dårlig råd og stor gjeld, og Eriksen mener at lokalpolitikerne har gjort altfor lite for å rette opp økonomien. For eksempel:

Sosialdemokratene i Hemnes vil kutte i helse- og sosialsektoren, men samtidig skjerme kommunens fem grunnskoler.

– Jeg er blitt urettmessig stemplet som en som vil legge ned skoler. Det er bare tull. Men det vi har sagt er at et godt pedagogisk tilbud må ha første prioritet, og at vi ut fra det vil diskutere skolestrukturen. Vi har tross alt bare 40–50 nye førsteklassinger hvert år, sier Mette Varem.

SPLITT: Mette Varem og Per Øyvind Eriksen kan spise kake sammen, men vil ikke dele partitilhørighet lenger. Foto: Helge Mikalsen

Nominasjons-bråk

I desember i fjor var Hemnes Ap det største kommunelaget i Nordland Ap med godt over 400 medlemmer. Forklaringen var en voldsom mobilisering foran nominasjonen.

Selve nominasjonsmøtet delte seg på midten mellom ordførerkandidatene Kjell Idar Juvik fra Hemnesberget, og Mette Varem fra Korgen, to av kommunens rivaliserende tettsteder.

Varem vant andre avstemning. Dermed marsjerte en ny flokk ut av Hemnes Ap. Etter dette har antallet betalende medlemmer blitt nær halvert igjen.

– Hvordan skal du reparere forholdet til resten av kommunen?

– Jeg er usikker på hvor mye strid det er fortsatt, men vi er en liten kommune og derfor må det samarbeides i politikken her. Jeg håper vi klarer å få ordføreren etter valget. Men hvem vi skal alliere oss med kan ikke jeg svare på nå, sier Varem.

Taus om samarbeid

Sosialdemokratene vil ikke velge side i det nye kommunestyret før valget:

– Vi sier ingenting om samarbeid nå, før valgresultatet foreligger. Vi aner jo ikke hvor mange vi får inn i kommunestyret, sier Eriksen.

– Er det Sp som er den sterkeste utfordreren?

– Man kan være enig i mange av Sps analyser i rikspolitikken. Men lokalt i en kommune teller det mer hvem som stiller opp og hvilket program de står for. Rikspolitikerne tar altfor stor plass i en lokalvalgkamp, og mediene er dessverre med på dette spillet, svarer Eriksen.

– Ja, vi må klare å samarbeide i denne kommunen. Hvis vi ikke klarer å løse oppgaven vår bra, vil debatten om å slå sammen kommuner raskt være i gang, sier Varem.

Publisert: 20.08.19 kl. 09:56