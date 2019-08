TAR AVSTAND: Frederick Brennan er grunnleggeren av 8chan, men i dag har han ingenting med nettstedet å gjøre etter at det spredde seg rasistiske utsagn og etter hvert også voldelige planer i forumene. Foto: PETER BLAZA / Reuters

Grunnleggeren: Derfor er 8chan-forumet så populært blant høyreekstreme

Flere terrorister har delt planer og manifest i nettforum før angrepet. Grunnleggeren av 8chan mener den nåværende sjefen for forumet åpenlyst har fremstått som en lederskikkelse for de høyreekstreme.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Kort tid før terrorsiktede Philip Manshaus (21) gikk inn i al-Noor-moskeen i Bærum og avfyrte skudd, publiserte en bruker med hans navn et innlegg på internettforumet EndChan.

Der hyllet han både New Zealand-terroristen Brenton Tarrant, den mistenkte El Paso-skytteren Patrick Crusius og mannen som skal ha drept én og skadet tre i et synagogeangrep i San Diego.

les også Hvite massedrapsmenn finner inspirasjon i hverandre: – Det er en «copycat»-tendens

Alle disse tre er knyttet til et annet nettforum, 8chan, hvor de skal ha publisert lignende innlegg eller manifester før de gjennomførte angrepene.

Politiet undersøker nå om Manshaus ville kopiere Brenton Tarrant som drepte 51 mennesker i Christchurch på New Zealand i mars i år.

Mer rom for ekstreme meninger

Når meningene dine ikke er akseptert i samfunnet forøvrig, trekkes man mot slike lukkede, anonyme forum, ifølge Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier hos IKT Norge.

Du kan sitte på sofaen til moren og faren din – smile, le og snakke om uskyldige ting med dem samtidig som du chatter på disse forumene med andre som deler meningene dine. Det har en stor verdi for dem, mener Waterhouse.

les også Personer som «heiet» på Manshaus på nett oppga å være norske

– Anonymiteten gir en ekstremt stor takhøyde for hva som er greit å ytre. Problemet her er at denne muligheten misbrukes til å uttrykke den type holdninger som vi dessverre ser her, sier han til VG.

Nå er imidlertid både 8chan og EndChan nede – til stor glede for mannen som grunnla førstnevnte.

les også Bistandsadvokat om terrorsiktedes familie: – Tar sterk avstand fra handlingene

Dette er 8chan, EndChan og 4chan For utenforstående kan det være vanskelig å forstå hva disse nettforumene egentlig er, og ikke minst hva som skiller dem. 4chan er et bildeforum skapt av amerikanske Christopher Poole i 2003. Siden er delt inn i ulike temaer, hvor brukerne kan legge ut poster. De fleste velger å poste anonymt, og man trenger ikke å registrere seg for å poste noe. 4chan beskrives av mange som stedet hvor en rekke «memes» og nå velkjente internettfenomener først oppsto. Nettstedet har moderatorer som kan slette innlegg, og blokkere brukere som bryter regelverket. Gruppen Anonymous fikk også sin oppstart her, og forumet har fått mye negativ oppmerksomhet for å være stedet hvor stjålne nakenbilder har lekket, og nettmobbing har foregått. Forumet har få regler, men likevel noen, ifølge Washington Post: Brukerne skal ikke bryte amerikanske lover, inkludert copyright-regler, og de får ikke lov å publisere personopplysninger om andre. Å publisere rasistiske, grafiske eller andre «groteske» ting er tillatt. Nettforumet 8chan ble opprettet i 2013 av dataprogrammereren Fredrick Brennan, som et svar på det han oppfattet som en begrensning av ytringsfriheten i nettforumet 4chan og Internett generelt. Også i dette forumet velger brukerne som regel å være anonyme, og i 2019 har flere gjerningsmenn bak masseskytinger delt sine manifesto her. Forumet ble imidlertid stengt etter at leverandøren av sikkerhetssystemer avsluttet kundeforholdet i lys av El Paso-skytingen 19. august 2019. EndChan, som ble opprettet i 2015, fungerer mer eller mindre på samme måte som de ovennevnte nettforumene. Mange 8chan-brukere har «flyktet» hit etter at 8chan ble lagt ned. Terrorsiktede Philip Manshaus skal ha publisert et innlegg i dette forumet, kort tid før skytingen i moskeen i Bærum begynte. EndChan skriver selv på Twitter at den plutselige tilstrømningen av 8chan-brukere, førte til at de oppnevnte en ny global moderator for å overvåke innholdet. Vedkommende skal ha blitt oppnevnt kvelden før moskéskytingen i Bærum. Vis mer

Ble stengt etter El Paso-skytingen

8chan var kunde av selskapet CloudFlare, som leverer sikkerhetssystemer til ulike nettsteder. Disse tjenestene beskytter nettstedene mot DDoS-angrep, altså angrep som har som formål å overbelaste serverne til nettstedene.

Etter El Paso-skytingen bestemte CloudFlare seg for å avslutte kundeforholdet, noe som førte til at 8chan stengte siden sin.

Dette har satt 8chan i en meget kinkig posisjon, mener mannen som i sin tid grunnla forumet, Frederick Brennan. Og det er han glad for.

– Grunnen til at 8chan fortsatt er nede er ikke fordi Jim Watkins (nåværende sjef for nettstedet, journ. anm.) venter på å snakke med Homeland Security, som han selv hevder. Det er fordi de ikke har noe annet valg etter at CloudFlare kuttet dem ut, sier Brennan til VG.

Han legger til at CloudFlares beslutning sender «et sterkt signal» til andre leverandører.

les også Medelever var bekymret for siktedes holdninger: – Jeg skjønte at noe sånt kunne skje

Selv om det foreløpig ikke ser ut til at 8chan vil klare å stable seg på beina igjen, tror Torgeir Waterhouse imidlertid de kan komme seg opp igjen eller at det vil dukke opp nye areaner for slike ytringer.

– Det er ikke oppsiktsvekkende at kunder eller leverandører sier opp samarbeid, men det skjer ikke så ofte av årsaker som dette, sier Waterhouse og utdyper:

– I utgangspunktet legger ikke leverandører seg opp i hva kunden driver med. Nettsteder som 8chan har en tilnærming om at brukeren er ansvarlig for sine egner holdninger og ytringer. Tjenesteleverendøren er ansvarlig for vilkår tjenesten har og kan bli ansvarlig om de blir gjort oppmerksomme på bruddene eller mottar varsler.

Han vektlegger at det er vilkårene for bruk av tjenesten som regulerer hva du kan ytre der innenfor de rammene lovverket setter, enten om det er forumer som 8chan eller kommentarfelt i en nettavis.

– Disse sakene havner ofte opp som en debatt om ytringsfrihet. Hvis modereringen fjerner en ytring som bryter vilkårene i forumet eller i et kommentarfelt, er ikke det et brudd på ytringsfriheten- det er feil å hevde det.

Populært blant høyreekstreme

I utgangspunktet ble 8chan opprettet som et «friere» alternativ til det mer kjente nettforumet 4chan. Forumet hadde som formål å tillate total ytringsfrihet og anonymitet.

Dette gjorde at det raskt ble et populært sted for mennesker som ville spre rasistiske utsagn, anti-semittiske budskap og konspirasjonsteorier – og etter hvert også voldelige planer.

les også Folkehøgskolen: – Har blitt kontaktet av politiet om terrorsiktede

Da bestemte Brennan seg for å trekke seg unna. I dag har han ingenting med 8chan å gjøre.

Han forteller at det er flere grunner til at det høyreekstreme miljøet har flokket seg rundt hans tidligere nettforum.

– Men jeg tror den aller viktigste grunnen er at den nåværende sjefen for nettstedet selv er en ytre høyre-ideolog, sier Brennan.

– 8chan-sjefen godtok masseskyttere på forumet

Brennan mener at den nåværende 8chan-eierens meninger speiles i det anonyme forumet.

Han peker på at Watkins direkte har støttet den høyreekstreme konspirasjonsteorien QAnon, ved å verifisere brukeren Q i forumet.

QAnon baserer seg på tanken om at Donald Trump kjemper mot et nettverk som «egentlig» styrer landet.

les også Kilder til VG: PST varslet politidistriktene om økt fare for høyreekstreme angrep

– Dette gjorde at brukerne på 8chan følte at Watkins var «på deres side». Da han fortsatte å bruke slagordet «embrace infamy» etter Christchurch- og Poway-skytingene, sendte det nok et signal til brukerne om at han godtok at masseskyttere brukte plattformen hans.

«Embrace infamy» er en oppfordring til å omfavne det å bli kjent for å ha utført grovt kriminelle og ondskapsfulle handlinger.

MØTEPLASS: Torgeir Waterhouse sier nettforumene som 8chan er en viktig møteplass. Problemet er at ekstreme meninger forsterkes i lukkede rom. Foto: Pressebilde/IKT Norge

Waterhouse sier det er logisk at en person som har en posisjon i et miljø driver tjenesten i den retningen, i dette tilfellet mot det høyreekstreme.

Men han påpeker likevel at den viktigste årsaken til at disse forumene er populære blant høyreekstreme er at personer med ekstreme holdninger tiltrekkes mot miljøer der de får lov til å være ekstreme.

les også Moské-skytingen: Slik var de dramatiske minuttene

Waterhouse peker på at faren ved slike diskusjoner i lukkede rom, er at det ikke slippes inn motstemmer. Det er ingen som bryter inn og sier at dette ikke er greit.

– Hvordan blir holdninger til handlinger på slike forumer?

– Det er fristende for folk å slippe å få disse felles ideene utfordret av noen. Utsagn blir oppfattet som sannhet. Det blir et selvforsterkende miljø der man hauser hverandre opp og forsterker hverandres meninger.

– Kan man lett få mer ekstreme holdninger av å være aktiv på disse forumene?

– Ja, fordi man eksponeres bare for en side av saken.

Publisert: 17.08.19 kl. 06:59 Oppdatert: 17.08.19 kl. 07:57

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post