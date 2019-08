TO PÅGREPET: To menn er siktet for grov kroppsskade med døden til følge, opplyser politiet til VG.

Person funnet død – to menn pågrepet

VINSTRA (VG) To menn er pågrepet etter det politiet omtaler som et mistenkelig dødsfall på Vinstra i Oppland.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.21 torsdag kveld, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Den døde personen ble funnet inne i et hus, og bor selv på adressen, opplyser politiadvokat Ingrid Skogsholm til VG.

– Det var et vitne som varslet politiet, sier hun. Vitnet skal ikke være blant de siktede.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere om det er beslaglagt noe våpen eller om avdøde er påført noen skader.

To menn pågrepet

Politiet har pågrepet en mann i 20-årene og en mann i 30-årene, og begge er siktet for kroppsskade med døden til følge, ifølge Skogsholm.

Politiet opplyste først til VG at de to var siktet for drap, men dette medfører ikke riktighet.

– De er kjent for politiet fra før av. De vil bli avhørt, men det er ikke avklart når, sier Skogsholm.

De to ble pågrepet i nærheten av der hvor avdøde ble funnet.

SPERRET AV: En person ble torsdag kveld funnet død i en bolig i Vinstra sentrum. Foto: Synne Eggum Myrvang / VG

Avsperret

Området er sperret av og kriminalteknikere jobber på stedet.

Politiet var torsdag kveld i gang med å varsle pårørende.

Rettelse: Politiet opplyste først til VG at de to pågrepne personene var siktet for drap. Like før klokken 22.30 torsdag kveld sier politiet at de to ikke er siktet for drap, men for kroppsskade med døden til følge. VG har rettet og oppdatert artikkelen 15.08.2019 klokken 22.22.

Publisert: 15.08.19 kl. 21:24 Oppdatert: 15.08.19 kl. 22:34

