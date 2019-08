DØDSFALL: Politiets teknikere gjør undersøkelser rundt eiendommen hvor den døde er funnet.

Mann i 60-årene funnet død: – Siktede var dekket av blod

VINSTRA (VG) En 76 år gammel nabo forteller at hun så en av de siktede komme ut av huset til avdøde, dekket av blod. To menn er pågrepet etter det mistenkelige dødsfallet på Vinstra i Oppland.

– Vi er helt i sjokk her. Det er voldsomt vondt for oss alle, sier Vinstra-kvinnen til VG.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.21 torsdag kveld, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Den døde mannen i 60-årene ble funnet inne i et hus og bor selv på adressen, opplyser politiadvokat Ingrid Skogsholm til VG.

– Det var et vitne som varslet politiet, sier hun. Vitnet skal ikke være blant de siktede.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere om det er beslaglagt noe våpen eller om avdøde er påført noen skader.

To menn pågrepet

Politiet har pågrepet en mann i 20-årene og en mann i 30-årene, og begge er siktet for kroppsskade med døden til følge, ifølge Skogsholm.

Politiet opplyste først til VG at de to var siktet for drap, men dette medfører ikke riktighet.

– De er kjent for politiet fra før av. De vil bli avhørt, men det er ikke avklart når, sier Skogsholm.

De to ble pågrepet i nærheten av der hvor avdøde ble funnet.

TO PÅGREPET: To menn er siktet for grov kroppsskade med døden til følge, opplyser politiet til VG. Foto: Synne Eggum Myrvang/VG

VG har snakket med en kvinne som sier hun kjente sin avdøde nabo svært godt.

– Avdøde var stille og rolig

– Vi har vært mye sammen. Han var kjempesnill og veldig hjelpsom på alle måter. Han gikk mye hos meg, men holdt seg ellers for seg selv og var stille og rolig, sier kvinnen.

Hun forklarte politiet at hun fikk en av mennene som senere ble siktet, på døren i 18.30-tiden. Han virket beruset på henne, og hun avviste ham.

En halvtime senere så hun ytterdøren til sin venn stå åpen. Hun tenkte at mannen hun hadde hatt på døren, hadde gått inn dit og undret seg over hva han skulle der.

Ikke lenge etter kom han ut.

– Han var full av blod

– Han var full av blod, i ansiktet, oppover armene og på brystet. Overkroppen var bar. Jeg spurte hva som hadde skjedd. Han sa det hadde vært slåsskamp.

– Trodde du på ham?

– Nei, avdøde ville aldri ha slåss. Han var avholdsmann og ville aldri gjort noen fortred.

76-åringen spurte om hun kunne gå inn og se til sin venn, som bodde alene.

– Nei, svarte han. Han sa at min venn hadde det godt og lå og sov, sier kvinnen.

– Naboer synes det er svært vondt

I mellomtiden hadde naboer slått alarm. Ambulanser og politibiler kom raskt til stedet. Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet.

Kvinnen vet ikke noe om mannen i 20-årene, som også er siktet. Hun så ham ikke på åstedet.

– Naboene har reagert sterkt og synes det er svært vondt, sier den 76 år gamle Vinstra-kvinnen.

Det har ikke lykkes VG å få politiets kommentar til opplysningene fra kvinnen.

TRAGISK:Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, sier kommunen har oppretter krisestab. Foto: Geir Olsen

Ordfører: – Veldig tragisk

Ordfører i Nord-Fron kommune, Rune Støstad (Ap) beskriver hendelsen som først og fremst veldig tragisk.

– Vi fikk beskjed fra politiet litt etter klokken 20. Vi satte umiddelbart i stand krisestab. Tankene våre går til de som er berørt.

Støstad sier kommunens oppgave nå er å bistå politiet der de ber om hjelp.

Avsperret

Området er sperret av og kriminalteknikere jobber på stedet torsdag kveld.

Politiet sa torsdag kveld at pårørende er varslet.

Rettelse: Politiet opplyste først til VG at de to pågrepne personene var siktet for drap. Like før klokken 22.30 torsdag kveld sier politiet at de to ikke er siktet for drap, men for kroppsskade med døden til følge. VG har rettet og oppdatert artikkelen 15.08.2019 klokken 22.22.

Publisert: 15.08.19 kl. 21:24 Oppdatert: 16.08.19 kl. 00:06

