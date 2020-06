SAVNET OG SIKTET: Ekteparet Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Privat

Opplysninger til VG: Fant signerte separasjonspapirer i Hagen-huset

Ville Anne-Elisabeth Hagen på et tidspunkt forlate sin nå drapssiktede ektemann? Politiet skal ha funnet separasjonspapirer som er signert med hennes navn.

VG får opplyst fra flere uavhengige kilder at papirene ble funnet under en ransaking etter at milliardæren Tom Hagen ble pågrepet og drapssiktet 28. april. Papirene skal være datert flere år før Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober 2018.

Separasjonspapirene er etter det VG får opplyst blant de nye relevante funnene politiet mener å ha gjort etter å ha endevendt huset til Hagen-ekteparet. De er signert med Anne-Elisabeth Hagens navn, men ikke med Tom Hagens navn, får VG opplyst.

Ifølge VGs opplysninger blir funnet beskrevet som viktige for etterforskerne, fordi politiet mener separasjonspapirene underbygger opplysninger de bare har hatt muntlige kilder på.

Anne-Elisabeth Hagen hadde fortalt personer rundt seg at hun over flere år hadde levd i et turbulent ekteskap, og politiet mener flere spor kunne tyde på at hun ville skilles.

HAGEN-HUSET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018 fra Sloraveien 4 på Lørenskog. Foto: Jørgen Braastad, VG

VG får opplyst at Tom Hagen har avvist at paret har hatt skilsmisse oppe til reell diskusjon. I et avhør fra i fjor vinter forteller han politiet sin versjon om han og konas ekteskap.

– Fornærmede sier at Lisbeth og han gjennom 50 år aldri har diskutert skilsmisse. De vet at skilsmisse finnes, men har aldri satt seg ned for å diskutere det, selv når krisen var på sitt verste, står det i avhøret.

Like etterpå nyanserer han utsagnet noe og sier at han kan ha nevnt skilsmisse som et løsningsforslag etter en bestemt konflikt, men at de aldri har satt seg ned for å diskutere det seriøst.

Han følger opp med at de selvfølgelig har pratet om det, men at de ikke har gått til hver sin advokat og pratet om det, i alle fall tror ikke Tom Hagen det, går det frem av avhøret fra vinteren 2019.

På dette tidspunktet hadde Tom Hagen status som fornærmet, og politiet gikk grundig gjennom hele livet hans og forholdet til kona. VG får opplyst at politiet spurte om alt fra hennes pengebruk, feriereiser, synet på barneoppdragelse og til deres personlige konflikter.

Under temaet «konfliktfylt forhold» svarer Tom Hagen videre at skilsmisse ikke har vært en utvei for dem. I det samme avhøret omtaler han seg selv og kona som et spennende par med personligheter på hver sin måte, men forklarer at de ikke har hatt et konfliktfylt forhold.

Når avhøreren ber Tom Hagen om å forklare nærmere er svaret nedfelt slik:

– Konfliktfylt kan bety at de er i nærheten av å bli skilt, og det har de aldri diskutert, så vidt han husker. Det har vært konfliktfylt i den forstand som fornærmede har fortalt om tidligere i avhøret og det var en konflikt som varte. En stor konflikt i et ekteskap, men ikke så stort at det ble skilsmisse. De var innstilt på å rydde opp og la tiden lege det meste.

Konflikten Tom Hagen viste til fant sted på 90-tallet. Separasjonspapirene som er funnet i huset skal ifølge VGs opplysninger være datert mange år etter dette.

Et halvt år etter Tom Hagens avhør ble også de tre voksne barna i august i fjor nøye utspurt om foreldrenes ekteskap i koordinerte avhør. På dette tidspunktet var faren deres hemmelig mistenkt for drap. Politiet skal i avhørene ha vært opptatt av om det hadde vært konflikter og misnøye mellom foreldrene, og om barna kjente til om noen av dem ønsket å skille seg.

VG får opplyst at alle de tre barna skal ha gitt uttrykk for at de ikke kjente seg igjen i vitnebeskrivelsene av ekteskapet. Et av barna uttaler at foreldrene hadde hatt konflikter, men at kjærligheten hadde seiret, og at de da hadde valgt å holde sammen.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden sier at han ikke har sett de signerte separasjonspapirene VG henviser til. Han ønsker ikke å svare på om Tom Hagen er kjent med at de finnes.

– Ekteskapet til Tom Hagen og Anne Elisabeth Hagen har – som de fleste ekteskap – hatt gode og dårlige dager. Spørsmålet om skilsmisse har vært oppe mellom de to, men det kom aldri så langt at det ble diskutert som et reelt alternativ. Det du her refererer til ligger nesten 10 år tilbake i tid, og det var en vanskelig periode i deres ekteskap. Men de kom seg sammen gjennom dette, noe som førte til at ekteskapet ble enda mer robust, skriver Svein Holden i en tekstmelding til VG.

FORSVARER: Advokat Svein Holden. Foto: Helge Mikalsen, VG

VG har stilt politiet spørsmål om separasjonspapirene. Påtaleansvarlig Haris Hrenovica svarer at politiet av hensyn til etterforskningen ikke kan kommentere hvilke funn de har gjort.

– Hvilke opplysninger som fremkommer i avhør, er dessuten et anliggende mellom politiet og den som blir avhørt. Politiet har taushetsplikt, og offentliggjøring av fortrolige og detaljerte opplysninger fra avhør kan bidra til å skade en etterforskning. Politiet kan derfor ikke under noen omstendighet kommentere hva som er sagt eller ikke i avhør, sier Hrenovica.

Anne-Elisabeth Hagens bistandsadvokat Gard A. Lier ønsker ikke å kommentere saken.

Publisert: 18.06.20 kl. 20:59

