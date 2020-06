ÅPEN: Paulini Tasica Paul (25) forteller om sine opplevelser med hverdagsrasisme i Norge. Foto: PRIVAT

Paulini har opplevd rasisme hele livet: – Når skal nordmenn akseptere at ikke alle nordmenn er hvite?

– Jeg er oppvokst med at hvis du skal være pen, så må du rette håret og få blå øyne, sier Paulini Tasica Paul (25). Nå håper hun det nye engasjementet mot rasisme fører til endringer i Norge.

Det er bare noen måneder siden Paulini en sen kveld skulle ta bussen hjem til Bærum. En kvinne setter seg ved siden av henne. Ifølge Paulini begynner kvinnen å prate til henne:

– Du kan ikke sitte her.

Paulini prøver å ignorere kvinnen. Hun tar øreproppene inn i ørene igjen.

Men kvinnen fortsetter å prate til henne. Paulini kjenner et dytt i skulderen. Hun hever stemmen og sier:

– Det der er ikke greit. Jeg kan sitte hvor jeg vil.

Paulini forteller at en jente på et sete nikker til henne – som om hun er enig med henne. Men hun sier ingenting. Det gjør heller ingen andre på bussen. Alle er hvite.

Etterhvert setter hun seg på et annet sete.

Håper på endringer

Paulini beskriver at hun har opplevd rasisme hele livet. Noen ganger direkte, andre ganger mer subtilt.

Hun kan huske guttegjengen som i åttende klasse sa «at bare de norske jentene i klassen er pene».

Hun opplever å bli applaudert når hun sier hun liker å stå på ski. At folk blir positivt overrasket når hun sier hun spiser ribbe på julaften.

– De skjønner ikke selv at den type reaksjoner bygger på fordommer på grunn av rase, sier hun.

Engasjement omkring rasisme har for fullt våknet verden over etter politivolden som førte til at George Floyd døde i USA. Det har skapt en global bevegelse med demonstrasjoner mot rasistisk motivert politivold og for å bekjempe rasisme generelt.

Paulini håper det nye engasjementet fører til endringer i Norge.

– Jeg blir ofte kategorisert som innvandrer, men det er det mine foreldre som er. Jeg er født her. Jeg har også fått støtte fra Lånekassen og jobbet på Kiwi. Jeg er helt lik nordmannen ved siden av meg.

Foto: PRIVAT

I et innlegg på Facebook skriver hun: Når skal nordmenn stå opp for hverandre og akseptere at ikke alle nordmenn er hvite?

– Mange tror rasisme er å si «jævla neger». Men rasisme er diskriminering, fordommer og alt som er knyttet til den fargen du har, sier hun.

Vanskelig å finne seg selv

Paulinis foreldre kom til Norge fra Sri Lanka på slutten av 80-tallet. Hun er født på Aker Sykehus og oppvokst på østkanten av Oslo.

Hun minnes en barndoms- og ungdomstid uten forbilder på norsk TV. Jenter med store lepper, mørk hud og tykke bryn var ikke å se i Vouge.

– Jeg er oppvokst med at hvis du skal være pen, så må du rette håret og få blå øyne, men akkurat det kunne vi ikke gjøre noe med.

I klassen på videregående var hun en av få med mørkere hudfarge.

– Og jeg ble ikke bedt med på festene, sier hun.

– Du ville ikke rope og si at dette er diskriminering. Du er 16 år. Det er ikke et tema du tar opp.

Hun følte seg utenfor og syntes det var vanskelig å finne seg selv i Norge. Derfor valgte hun å studere i England etter videregående. I 2016 tok savnet etter familie overhånd og hun flyttet hjem igjen.

I videoen nedenfor snakker syv nordmenn om hverdagsrasisme i Norge:

– Nå skjønner folk hvor stort problemet er

Paulini har ikke tillatt seg selv å føle på hvor vondt det har vært å bli utsatt for hverdagsrasisme før nå. Tidligere har hun ikke latt kommentarene fra folk påvirke henne. Men det globale engasjementet mot rasisme har gjort noe med hennes tankesett:

– Jeg føler det (rasisme, journ anm) endelig blir validert.

– Nå skjønner folk hvor stort problemet er. Jeg tror allerede nå «mindsetet» til veldig mange er forandret, sier hun.

– Hva betyr det for deg? At det blir en så stor bevegelse mot rasisme i verden?

– At jeg kanskje ikke trenger å bekymre meg for hvordan barna mine får det når de vokser opp.

– Jeg merker at folk nå skjønner mer at ordene de sier faktisk betyr noe.

