Her er representantskapets brev til Stortinget

Norges Banks representantskapet konkluderer med at arbeidsavtalen med Nicolai Tangen «går utenfor» rammeverket som gjelder andre ansatte i Norges Bank og at skatteparadisproblemene ikke er løst.

I dag hadde Norges Banks representantskap møte for å gjennom arbeidsavtalen med ny oljefondsjef Nicolai Tangen. I kveld sendte de de brev til Stortinget, der de gjennomgår en rekke sider ved ansettelsen.

Representantskapet setter fingeren på flere uløste problemstillinger:

Skatteparadis

Mangler interne kontrolltiltak

Arbeidsavtale utenfor rammeverket

Kritisk til Tangens nærstående

Representantskapet er kritisk til at nærstående av Tangen skal forvalte milliard-verdiene i den veldedige stiftelsen AKO Foundation:

«De vil kunne anse seg som forpliktet til å ivareta Tangens interesser», skriver representantskapet, som er Stortingets oppnevnte tilsynsorgan for Norges Bank.

De går også langt i å kritisere «brannmuren» mellom Tangen og hans eierskap i AKO:

«Representantskapet vil også vise til at informasjon om AKO-fondene vil tilflyte Tangens nærstående gjennom deres arbeid for AKO Foundation. Dette vil kunne omfatte informasjon som det, i sammenheng med forvaltningen hos Gabler og virksomheten i DSHN Philanthropy, er lagt stor vekt på skal være utilgjengelig for Tangen og hans nærstående», skriver representantskapet i sitt brev til Stortinget.

Representantskapet konstaterer videre at det gjenstår å få alle løsninger på plass.

«Siden alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, konstaterer representantskapet at det fortsatt gjenstår å etablere tilstrekkelige interne kontrolltiltak».

NY SJEF: Øystein Olsen (t.v) presenterte Nicolai Tangens ansettelsesavtale på en pressekonferanse 27. mai. Foto: Krister Sørbø

– Utenfor rammeverket

Representantskapet har tidligere bedt om at «ansettelsesforholdet skal være regulert av det samme rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.»

Nå har de vurdert Tangens ansettelsesavtale opp mot andre:

«Representantskapet registrerer at avtalen som er inngått med daglig leder av NBIM går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.»

Tilsynsorganet viser til at hovedstyret har varslet en gjennomgang av retningslinjer for rekruttering.

«Representantskapet vil behandle de nye retningslinjene når de legges fram.»

– Gjenstående problemstilling

Representantskapet er også kritisk til Tangens investeringer i skatteparadiser:

«Representantskapet bemerker at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling.»

De viser til at Tangen fortsett skal eie 43 prosent av et selskap som er registrert i Cayman Island og Irland, og har følgende beskjed:

«Representantskapet forventer at hovedstyret følger opp at Norges Banks forventningsdokument om skatt og åpenhet ligger til grunn for Tangens private økonomiske interesser».

Peker på hull i brannmur

Representantkapet har vært opptatt av Tangens avstand til egne investeringer og eierskapet i AKO. Årsaken er at han skal forvalte Oljefondets verdier uhildet og upåvirket av egne investeringer.

Nå peker de på at Tangen vil kunne få informasjon om AKO-fondenes investeringer via sine nærmeste, som jobber i hans veldedige stiftelse AKO Foundation, som også har investeringer i AKO Capital.

«Representantskapet viser til at «members» og forvalter er å betrakte som nærstående til Tangen. De vil kunne anse seg som forpliktet til å ivareta Tangens interesser. Representantskapet vil også vise til at informasjon om AKO-fondene vil tilflyte Tangens nærstående gjennom deres arbeid for AKO Foundation. Dette vil kunne omfatte informasjon som det, i sammenheng med forvaltningen hos Gabler og virksomheten i DSHN Philanthropy, er lagt stor vekt på skal være utilgjengelig for Tangen og hans nærstående.»

Les hele brevet her.

Krever full åpenhet

I brevet fra representantskapet 11. mai, het det at «(...) det er viktig at Norges Bank har full oversikt over alle medinvestorer i AKO-fondene.»

Representantskapet viser til Norges Banks svar om at man ikke kan få en slik fordi det er konfidensiell informasjon. I torsdagens brev gjentar likevel representantskapet:

«Det er avgjørende at det er full åpenhet (transparens) i de personlige eierforholdene til Tangen, slik at hovedstyret til enhver tid har innsyn og kan bekrefte at det ikke er bmdd på Norges Banks etiske retningslinjer, mandat for forvaltningen og daglig leders arbeidsavtale.»

Olsen: I ferd med å sluttføre

– Vi merker oss at representantskapet peker på at alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, og etablering av tilstrekkelige interne kontrolltiltak gjenstår. Dette arbeidet er vi i ferd med å sluttføre, og det vil som planlagt være på plass når Nicolai Tangen tiltrer i sin stilling. Slik vil hovedstyret legge til rette for at representantskapet kan ivareta sitt tilsynsansvar, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en melding på Norges Banks nettsider.

Han legger til at han ser frem til at Tangen tiltrer som ny leder for oljefondet 1. september.

Lang prosess

I april avdekket VG det påkostede seminaret hans i USA i høst, hvor en rekke offentlige organ i ettertid har beklaget og plukket opp regningen for sine deltakere, inkludert avtroppende oljefondsjef, Yngve Slyngstad.

26. mars ble Tangen ansatt som oljefondsjef av et enstemmig hovedstyre i Norges Bank.

Etter VGs omtale av turen 18. mars, har det blitt stilt en rekke kritiske spørsmål i flere medier om Tangens tilknytning til skatteparadis, om uavklarte skatteforhold i England og om det er mulig å lage en brannmur mellom oljefondsjef Tangen og selskapene hans.

Tidslinje 26. mars ble Tangen ansatt som oljefondssjef av et enstemmig hovedstyre i Norges Bank. Etter VGs omtale av turen 18. mars, har det blitt stilt en rekke kritiske spørsmål i flere medier om Tangens tilknytning til skatteparadis, om uavklarte skatteforhold i England og om det er mulig å lage en brannmur mellom oljefondssjef Tangen og selskapene hans. Representantskapet engasjerte seg raskt: 22. april ble sentralbanksjef Øystein Olsen grillet av representantskapet i nesten fem timer om ansettelsen. Det ga ikke svar på kontrollørenes spørsmål: Dagen etter, 23. april, sendte representantskapet 26 spørsmål til hovedstyret. Svaret kom 29. april da Norges Bank sendte et omfattende svar på spørsmålene fra representantskapet. Men representantskapet var langt fra fornøyd: De sendte 11. mai et dokument til hovedstyret i Norges Bank, som ble karakterisert som oppsiktsvekkende og sviende kritikk. Det var her kravet fra representantskapet kom om at interessekonfliktene skal elimineres. 27. mai vedtok et enstemmig hovedstyre i Norges Bank den endelige ansettelsesavtalen til Tangen. De redegjorde også i et eget notat og på en halvannen times pressekonferanse dagen etter, for de ulike sidene ved avtalen og muren som skal hindre interessekonflikter. Da representantskapet møttes torsdag morgen klokken 0900, skulle de sjekke om avtalen og vurderingene fra Norges Bank 27. og 28. mai, svarer på de utfordringene representantskapet stilte i sitt dokument 11. mai. Vis mer

Representantskapet har sendt en rekke spørsmål til hovedstyre om ansettelsen. De sendte 11. mai et dokument til hovedstyret i Norges Bank, som ble karakterisert som oppsiktsvekkende og sviende kritikk.

Det var her kravet fra representantskapet kom om at interessekonfliktene skal elimineres.

27. mai vedtok et enstemmig hovedstyre i Norges Bank den endelige ansettelsesavtalen til Tangen.

