Totalpris for regjeringens nød-respiratorer: 63 millioner kroner

Regjeringens 1000 nød-respiratorer vil koste 60.000 kroner per stykk, ifølge kontrakten VG har fått innsyn i.

ABC Nyheter meldte først om saken.

Prisen har tidligere vært sladdet i kontrakten og unntatt offentlighet. Torsdag snudde Helse Sør-Øst og ga VG innsyn.

Ifølge kontrakten med produsenten Laerdal Medical vil prisen per nød-respirator bli 60.000 kroner. I tillegg skal apparatene CE-godkjennes som trolig vil koste 5 prosent av totalsummen - eller 3 millioner kroner.

For 1000 nød-respiratorer med CE-godkjenning blir totalprisen da 63 millioner kroner.

Leverandøren skal kontakte helseforetaket dersom godkjenningen blir dyrere enn dette. VG har spurt Helse Sør-Øst om totalprisen blir som avtalt, men har torsdag ettermiddag foreløpig ikke fått svar.

Hasteinnkjøp

VG har tidligere omtalt konflikten som oppsto under den lynraske utviklingen av 1000 norske nødrespiratorer, som regjeringen viste fram på en pressekonferanse 31. mars.

Det var en nøye planlagt kommunikasjonsstrategi som lå bak, da statsminister Erna Solberg presenterte nyheten for det norske folk.

Regjeringen kjøpte inn 1000 hasteproduserte nødrespiratorer, men det har aldri vært behov for så mange i Norge. Selv på toppen av epidemien. Det visste også Helse- og omsorgsdepartementet da apparatene ble bestilt.

– Vi vil beholde en del av disse nødrespiratorene som en del av vår beredskap. En del vil trolig tilbys andre land som kan nyttiggjøre seg dem i en situasjon med mangler på mer avanserte respiratorer, slik som også var planen opprinnelig. Fordelingen mellom dette er ikke ferdig enda, sa Høie til VG.

STATSRÅD: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Terje Pedersen

Ikke behov

Vel to måneder etter at Erna Solberg presenterte nødrespiratorene 31. mars er det ingen land som har vist et behov for dem, bekreftet utviklingsminister Dag Inge Ulstein i en skriftlig kommentar til VG.

– Vi har avklart at det ikke er behov for nødrespiratorene i bistandssammenheng. Vi har heller ikke fått noen anmodning om å bidra med slike respiratorer, hverken fra landene selv eller WHO, som koordinerer den internasjonale responsen, skriver bistandsminister Ulstein (KrF) til VG.

BISTAND: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: NYUNT WIN / EPA

Publisert: 11.06.20 kl. 15:46

