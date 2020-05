ADVARER: Johan Giesecke mener at Norge kun har to til tre prosent immunitet i befolkningen, som vil føre til økt smitte når regjeringen letter på tiltak. Foto: Ali Lorestani / TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk smitteekspert etter at Norge lettet på tiltak: – Dere kommer til å få problemer

Torsdag lettet regjeringen på en rekke av de mest inngripende coronatiltakene. Det vil føre til økt smitte og flere dødsfall, ifølge Sveriges tidligere statsepidemiolog.

Norge kommer til å ta igjen Sverige i antall coronadødsfall om ett år, sa den tidligere svenske statsepidemiologen Johan Giesecke til Dagens Nyheter fredag formiddag.

– Grunnen til det er at alle mennesker i hele verden kommer til å bli smittet av coronaviruset, utdyper han til VG.

Giesecke er tidligere forskningssjef på Det europeiske smittevernbyrået og statsepidiemiolog. Nå er han professor ved Karolinska institutet og rådgiver til Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Det går ikke an å stoppe en pandemi av et luftbårent virus. Man kan stoppe den opp i en periode som i Norge – men så fort man fjerner «lockdown», kommer flere til å bli smittet, sier Giesecke.

Oppnådd delvis immunitet

Giesecke viser til at Sverige har lykkes med å bremse smittespredningen en del. I Norge har regjeringen valgt en strategi for å stanse epidemien.

Han spår stadig mindre smitte og færre coronadødsfall i Sverige. Likevel tror han at tiltakene i Sverige vil vare i alle fall ut sommeren.

– Jeg er blitt intervjuet av medier i andre land i en måned, med fem intervjuer hver dag. For bare to uker siden var spørsmålene: «Hva er det dere har gjort? Dette er tull. Dere dreper de eldre for å oppnå flokkimmunitet». Nå er det motsatt. Nå må alle gå ut av sin lockdown og lurer på hva Sverige har gjort, sier han.

Giesecke forteller at svenske folkehelsemyndigheter bestemte seg tidlig for kun å innføre tiltak som har vitenskapelig evidens.

– Norske politikere ville innføre tiltak raskt og tenkte ikke et øyeblikk på hvordan de skulle komme seg ut av lockdown, sier han.

– Når du ser tilbake på valget av strategi, er du fornøyd med linjen Sverige har lagt seg på?

– Ja. Vi har oppnådd immunitet hos 25 prosent av befolkningen i Stockholm fylke. Norge har to til tre prosent. Dere kommer til å få problemer når dere letter på tiltakene, sier han.

Har følt på press

Tidligere denne uken kunne VG skrive at FHI 8. mars mente andre lands inngripende tiltak la et press på Norge og var en utfordring. Fire dager senere trosset regjeringen deres råd da de innførte de strengeste tiltakene i fredstid.

– Har dere følt på et slikt press for å innføre flere tiltak?

– Ja. Men politikere skal ta kloke beslutninger og ikke springe etter alle andre, sier han.

Ingen land vil klare å hindre smittespredning på sykehjem, ifølge Giesecke. Foto: Ali Lorestani / TT / TT NYHETSBYRÅN

Til tross for kritikken mot den svenske strategien, har Giesecke hele tiden støttet strategien.

Svenske folkehelsemyndigheter har ukentlig kontakt med folkehelseinstituttene i de nordiske landene. FHI har interessert seg stadig mer for den svenske strategien, ifølge Giesecke.

– Kan ikke stoppe en pandemi

Dersom det såkalte reproduksjonstallet – altså hvor mange én smittet person smitter videre – holder seg under 1, kan man stoppe epidemien, ifølge Giesecke. Ifølge FHIs beregninger har det norske R-tallet ligget under 1 siden 6. april.

– Men da må man holde på tiltakene lenge, sier han og fortsetter:

– Det alle er nødt til å forstå, politikere og leger, man kan ikke stoppe en pandemi av et luftbårent virus. Det går an å stanse den en stund – i en, to eller seks måneder. Men i de vestlige demokratiske landene går det ikke. Folk kommer ikke til å akseptere å sitte inne i seks måneder.

– Hva er etter din erfaring de viktigste tiltakene som kan fungere over tid?

– Det er å bremse epidemien litt. Vaske hender, holde distanse, ikke håndhilse. Jeg synes man skal bruke hansker når man reiser kollektivt. Men det hjelper lite, du blir smittet til slutt uansett.

Ingen land vil klare å hindre smittespredning på sykehjem, ifølge Giesecke.

– En ansatt kan gjøre en liten feil, så er det kjørt. Det betyr ikke at man skal gi opp, men smitten kommer til å spres der uansett.

Publisert: 08.05.20 kl. 19:09 Oppdatert: 08.05.20 kl. 19:20

