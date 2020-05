ADVOKAT OG STYRELEDER: Bjørn Brodwall utenfor kontorene til advokatfirmaet Økland på Sørumsand. Foto: Tore Kristiansen, VG

Styreleder i Tom Hagens selskap om ektepakten: – Jeg kunne ikke laget den

SØRUMSAND (VG) Advokat Bjørn Brodwall sier han aldri kunne satt opp ektepakten som gjorde at Anne-Elisabeth Hagen kunne ha mistet hjemmet sitt.

Advokaten har gjennom 30 år vært styreleder i Elkraft der Tom Hagen er aksjonær. Forrige uke ble han gjennom mediene vitne til at Hagen var pågrepet av politiet i en politiaksjon, siktet for drap på sin egen kone.

Slik skulle man tro rammet både en styreleder, og en bedrift med 35 ansatte svært hardt?

– Telefonene og henvendelsene fra pressen har vært mange i dagene som har gått. Dette er en tragedie for Hagen, familien, men for oss har det vært viktig å forholde oss profesjonelt til det som har skjedd. Det er politiet som etterforsker, og man er uskyldig til det motsatte er bevist, sier styreleder Bjørn Brodwall til VG.

Mer vil han ikke kommentere om de menneskelige sidene ved denne saken.

– Egentlig har jeg tatt disse dagene med stor ro, bortsett fra disse henvendelsene om ektepakten, som har vært ubehagelige for meg som advokat, sier Brodwall.

Tom Hagen nekter straffskyld, og har via sin advokat Svein Holden avvist at han har noe med konas forsvinning å gjøre.

Domstolen har slått fast at det er sannsynlig med flere involverte personer, og politiet utelukker ikke flere pågripelser.

Styrelederen sier han har fått reaksjoner fra enkeltpersoner som har tatt det for gitt at det er han som har satt opp begge ektepaktene. Den siste har i mediene blitt fremstilt som urimelig for Anne-Elisabeth Hagen.

– Men denne har jeg ikke laget, sier Brodwall.

VG får opplyst at ektepakten har vært tema i politiets innledende samtaler med Tom Hagen, før han ble formelt siktet for drap. Ektepakten har også vært tema i avhør av andre personer rundt Hagen tett opp til pågripelsen.

VG har også fått opplyst at det i etterforskningen også har vært tema om Anne-Elisabeth Hagen ville skille seg, og dermed ville utfordret ektepakten.

Ektepakten består av et dokument fra 1987, og som ble endret gjennom et nytt dokument i 1993. Da ble hele huset i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog overført til ektemannens særeie. Kona Anne-Elisabeth Hagen satt igjen med inventaret.

VG har tidligere fått opplyst at politiets egne jurister har sett på ektepakten, og ment at den kunne være urimelig. Ved en eventuell skilsmisse kunne Anne-Elisabeth Hagen hatt krav på en mye større andel av parets verdier.

Advokat Mette Yvonne Larsen uttalte at hun mener ektepakten er så skjev at kona ville vunnet frem om hun hadde tatt den til retten.

– Dersom hun har forsøkt å angripe denne ektepakten i forbindelse med at hun ønsket skilsmisse, så ville ektemannen blitt flådd av en domstol, sa Larsen.

Advokat Bjørn Brodwall satte opp den første delen av ektepakten fra 1987.

– Det var en prosess bak den ektepakten som jeg opplevde at begge var fortrolige med, og det var også en ektepakt som var laget for å beskytte boligen i Sloraveien. Den gang var han engstelig hvis noe skulle gå galt med investeringene han da holdt på med, at kona ikke skulle få beholde huset, forklarer han.

Så kom det et nytt tillegg i ektepakten fra 1993.

– Jeg vil at korrekte opplysninger skal komme frem i saken. Det er ikke korrekt at ektepakt del to er skrevet av meg. Jeg ville ikke ha laget en ektepakt med et slikt innhold. Jeg kunne ikke laget den, sier Brodwall.

– Hva vet du om hvordan ektepakt nummer to ble til?

– Jeg visste ingenting om dens eksistens før dere i VG sendte meg ektepakten tidligere i vinter, sier Brodwall.

VG har tidligere skrevet at tillegget fra ektepakten i 1993 ikke var tinglyst. Brønnøysundregisteret opplyser til VG at en avkryssing i et skjema gjorde ektepakten uklar etter deres praksis i 1993.

Ektepakten ble tinglyset da krysset var fjernet. På generelt grunnlag opplyses det at en ektepakt kan være gyldig selv om den ikke er tinglyst.

VG har stilt forsvarer Svein Holden spørsmål om ektepakten. Han viser til svaret han har kommet med i tidligere saker.

– Jeg har mottatt sakens dokumenter mot taushetsplikt og er derfor avskåret fra å kommentere enkeltelementer i saken. Jeg står imidlertid fast ved min oppfatning fra tidligere at jeg synes det er et særdeles magert grunnlag politiet har lagt frem.

