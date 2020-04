BARNEHAGE: Etter helgens coronautbrudd i Karmøy kommune, har denne uken flere testet positivt på coronaviruset. Her fra barnehagen i Åkrehamn på Karmøy hvor tre barn testet positivt på viruset i helgen som var. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

Åtte nye testet positivt i lokalt coronavirus-utbrudd på Karmøy

KARMØY (VG) I helgen testet 23 personer positivt på coronaviruset i Karmøy kommune. Nå har åtte nye også testet positivt.

Etter helgens testresultater hvor 23 av 26 testede fikk påvist coronasmitte, har Karmøy kommune fortsatt testingen for å avdekke om det er flere tilfeller. Av 33 testede mandag kom åtte ut positivt.

Det opplyser Karmøy kommune om i en pressemelding.

VG møtte kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse på Karmøy rådhus tirsdag ettermiddag, og hun kunne da fortelle at testingen ville fortsette utover dagene og ukene som kom.

– Vi har jo vært litt frustrert over at vi ikke føler vi får testet alle. Om man kunne gjort det, så ville man raskere kunne finne flere smittede. Men vi fikk beskjed for en liten stund siden at vi skulle rigge oss for å teste mer, og nå er det bra at det er flere som faller inn under kriteriene for å bli testet, sa Haga Nesse til VG.

De har nå altså testet 33 personer mandag og 27 personer tirsdag, mens ytterligere 17 personer testet onsdag.

Haga Nesse var også veldig tydelig på at informasjonsflyten i kommunen var viktig. Flere har spekulert i hvem som blir smittet ute på øya, men hun forteller at de gir så mye informasjon de kan.

VG var ute på Karmøy onsdag formiddag og litt utover ettermiddagen. Da var det ikke mange personer å se i gatene, og ansatte på kjøpesentre kunne fortelle om overraskende lite folk.

Mange av dem hadde imidlertid samme konklusjon på hvorfor det ble slik: nemlig det lokale coronautbruddet som ble kjent på Karmøy sist helg.

