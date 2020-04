NY SJEF I OLJEFONDET: Nicolai Tangen er ansatt som ny sjef i Oljefondet, Statens pensjonsfond og tiltrer i september. Foto: NTB scanpix Nina E. Rangoy

Tangen i skattesak med britiske myndigheter

Påtroppende Oljefond-sak Nicolai Tangen bekrefter overfor VG at han og selskapet hans, AKO Capital, er i en pågående skattesak med britiske myndigheter. For Tangen står flere hundre millioner kroner på spill.

Forrige helg avslørte VG hvordan en rekke norske samfunnstopper lot seg påspandere både reise og opphold da de i november i fjor deltok på et tre dagers seminar i Philadelphia. Finansmann og milliardær Nicolai Tangen har opplyst til VG at han hadde planlagt seminaret i to år. I mars ble det kjent at han blir ny sjef for Oljefondet.

Tangen har ledet hedgefondet AKO Capital og tjent flere milliarder kroner som fondsforvalter.

VG har stilt spørsmål til Tangen om en pågående skattesak mellom hans selskap og britiske myndigheter. Skatt fra britiske selskaper kreves inn av Her Majesty Revenue and Customs (HMRC).

Tangen skriver følgende til VG i en e-post:

– I likhet med store deler av bransjen, har AKO Capital og partnerne en pågående skattesak med britiske skattemyndigheter knyttet til incentivordninger. Det er et såkalt «deferred payment scheme» som de fleste i bransjen satt opp etter finanskrisen for å skape enda bedre samsvar mellom investorer og forvalternes interesser, skriver Tangen.

Store verdier

Fondet forvalter nå rundt 180 milliarder kroner, og Tangen selv har ifølge Kapital en personlig formue på rundt syv milliarder kroner.

For hans egen del involverer skattesaken flere hundre millioner kroner.

– All skatt er innbetalt og deler vil eventuelt bli tilbakebetalt til partnerne dersom selskapets syn vinner frem. Denne type saker er relativt vanlige i Storbritannia. Hvis vi får medhold, kan det være snakk om flere hundre millioner kroner for min del, skriver Tangen.

Det er usikkert når saken blir ferdig behandlet.

– Saken var berammet for desember men på grunn av Corona-krisen kan det være det blir senere, skriver Tangen.

– Orienterte Norges Bank

Da Tangen ble vurdert som ny sjef for det norske oljefondet var det flere runder med intervjuer.

– Norges Bank ble orientert om denne saken i forbindelse med ansettelsesprosessen, understreker Tangen i e-posten til VG.

VG har bedt britiske skattemyndigheter og HMRC om en kommentar.

– På grunn av konfidensialitet rundt skattytere, kan vi ikke kommentere en pågående sak eller virksomhet, skriver en talskvinne til VG.

Kommunikasjonsdirektør Runar Malkenes i Norges Bank sier de ble gjort kjent med saken 21. februar.

– Dette er en sak vi er kjent med og som inngår i et brev fra TaylorWessing, Tangens britiske juridiske rådgiver, mottatt 21. februar 2020. Norges Bank merket seg at AKO Capital har betalt inn all skatt, og at denne type disputter er vanlige i Storbritannia, skriver Malkenes i en epost til VG mandag ettermiddag.

Leder Julie Brodtkorb i Norges Banks representantskap sier til VG at hun ikke vil kommentere saken.

– Vi avventer nå svarene på spørsmålene som vi har stilt til Norges Bank, sier hun.

