NEI, MEN ER DET IKKE: Nei, det er ikke Beatles, men en litt leken statsminister Erna Solberg, Venstre-nestlederkandidat Iselin Nybø og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Helge Mikalsen

Erna Solberg: - Målet er å åpne Norge før sommeren

Statsminister Erna Solberg (H) sier det norske folk kan se en ende på de inngripende tiltakene: - Vi har som mål at de aller fleste aktiviteter og virksomheter som har vært stengt, skal åpne før sommeren, sier hun.

Oppdatert nå nettopp

VG møter statsministeren sammen med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstres næringsminister Iselin Nybø, syv uker etter at de stengte ned Norge 12. mars.

Vi står i solen utenfor Statsministerens kontor (SMK) tirsdag ettermiddag, ved Akershus Festning.

Først kommer helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) ut og setter seg på hver sin sykkel.

De er akkurat ferdig med møte i regjeringens corona-utvalg.

Så kommer Solberg ruslende sammen med sine to statsråder.

GJETT HVEM SOM MÅTTE TA REGNINGEN: To fornøyde kvinner ler og takker KrF-lederen, etter at han lovet å ta regningen for isen de snart skal nyte. Foto: Helge Mikalsen

De blir med oss på en liten tur for å vise at det normale livet sakte men sikkert skal vende tilbake til Norge.

De går anslagsvis en meter fra hverandre ned til kulturstedet Salt på kaiområdet, med utsikt til Operaen - hvor vi setter oss ved et bord ved en isbar - etter å ha passert en rekke arbeidere som jobbet med å klargjøre for reåpning onsdag, da det igjen er lov å servere alkohol på utesteder i Oslo.

– Vi jobber spreng for å lage en tidslinje over hva som kan åpnes når, sier Solberg.

– Dere planlegger å gjenåpne Norge?

– Ja, målet er å åpne Norge før sommeren, sakte men sikkert og nøye planlagt. Vi har det som mål for de aller fleste aktiviteter og virksomheter.

– Hvordan ser planen ut?

– Detaljene vil vi legge frem førstkommende torsdag, men vi har kommet ganske langt. Vi kan ikke åpne alt på en gang. Vi må gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sier hun:

– Regjeringens prioritet 1 er å gi lettelser for barn og ungdom. Prioritet 2 er lettelser for arbeidsliv og prioritet 3 for øvrige aktiviteter, sier Kjell Ingolf Ropstad.

– Første prioritet er barn og unge: Hva skal dere gjøre?

– Vi har allerede tatt de første stegene med å åpne barnehager og barnetrinn. Så vil ta flere etapper de neste ukene.

IS-ELIN: Næringsminister Nybø strekker seg etter godene. Foto: Helge Mikalsen

Prioritet to er bedriftene.

– Vi har som klart mål at virksomheter og bedrifter skal få lettelser, slik at folk kan vende tilbake til arbeidsplassen sin, som mange har vært utestengt fra - på grunn av permitteringer eller hjemmekontor, sier Nybø.

– Hvordan skal det skje?

– Det må skje gjennom at arbeidstakerne tar et stort ansvar for å ikke spre smitte. I områder av landet der en ikke er avhengig av kollektivtransport vil flere kunne vende tilbake til kontoret. Jeg tror mange er ganske klare for å komme litt mer i normale gjenger, og føle at de får hverdagen sin tilbake igjen. Og det handler om å kunne gå på jobb, sier Nybø.

Nybø sier at at hverdagen må justeres.

– Vi må ta hensyn til at kollektivtrafikken ikke kan fylles opp og vi kan ikke begynne på jobb samtidig klokken åtte og reise hjem klokken fire.

- Mest mulig skal åpnes

– Hvem er tredje-prioritert?

– Det er øvrige aktiviteter, blant annet kultur: Vi har sagt noe med regulering på festivaler, så alt blir ikke åpnet sånn som det var, men forøvrig så tenker vi at mest mulig skal åpnes, innenfor kontrollerte smittevernsregler, sier Solberg.

– Hva med treningssentre og breddeidrett?

– Vi skjønner godt at fritidsaktiviteter er viktig, men det må være ordentlige rammer og smittevernssystemer rundt det - og det må komme i det tempoet som følger en prioritering, sier Solberg.

– Hva med universitet og høyskoler, vil de bli åpnet før ferien?

– Vi vil komme inn på det når vi legger frem detaljene torsdag, sier Ropstad.

– Hva om man bor i Nord-Norge og har lyst til å besøke mormor på sykehjem her i Oslo?

– Helseminister Høie sa mandag at det jobbes med en veileder for sykehjem. Som dreier seg om at man skal ha mulighet til å besøke, og rammer for det. Sånn at man kan gjøre trygge besøk til eldre. Og det kommer helt uavhengig av denne planen. Og det vil nok ikke defineres som en unødvendig fritidsreise, hvis du har lyst til å besøke din bestemor, sier Solberg.

– Det viktigste av alt, legger hun til:

– Er at selv om vi vender tilbake til skoler og arbeidsplasser, så må de gode rutinene folk har fått, videreføres:

– Vi må fortsette å vaske hendene og å holde minst en meters avstand. At folk har vært flinke til det, er avgjørende for at vi nå kontrollert og over tid kan lette på flere og flere tiltak: Smittetallet har holdt seg under 1 i flere uker - 0,63 i perioden 20. april-4. mai, sier statsministeren.











UT PÅ TUR, ALDRI SUR: Erna Solberg møtte partikollega og tidligere kinosjef i Oslo, Ingeborg Moræus Hanssen (t.v.), sammen med venninnen Gøril Tandberg Smestad.

Hun sier det sentrale er at de har klart å få til slå-ned-strategien.

– Vi ser at smittetall, innleggelsestall i sykehusene og antallet som ligger på intensiv, har kommet ned, og det er jo det som egentlig er det store målet. Det å sørge for at vi kan bære i vårt helsevesen COVID-19, uten at det skal gå ut over alle andre som skal få behandling og uten at det bryter sammen. Og det er jo det som er målet, sier hun og advarer:

– Hvis disse tallene snur, er vi nødt til å stramme inn igjen. Derfor er det avgjørende at vi vasker hender, holder nødvendig avstand og ikke gå på jobb når man er syk. Hvis vi slipper opp mer enn vi kan og vi tar oss flere friheter enn smittesituasjonen tilsier, så vil smittetallet kunne øke og da vil vi raskt måtte stenge ned igjen. Det ønsker ingen, sier Solberg.

Statsministeren legger til:

– Og husk bare klem på dine nærmeste - ingen andre! Det er det vanskeligste, på en måte.

Ropstad kikker på henne:

– Du er en klemmer, sier han.

– Jeg har blitt en klemmer. Jeg var ikke det. Min storesøster sier det at i gamledager var vi ikke en klemmefamilie. Nå går vi rundt og klemmer på hverandre. Det har blitt sånn.

Statsministeren bruker en av sine statsbudsjett-regler også i corona-jobbingen:

– Ja, jeg har jo alltid sagt at summen av alle ting vi ønsker inn i budsjettet—altså summen av gode ønsker - er vi i mot. Og det er også sånn at summen av gode ønsker i denne sammenhengen er vi imot: Summen av å innfri alle ønskene, ved at vi åpner for raskt, blir ny smittespredning.

Ropstad sier planen raskt kan justeres:

– Det vi legger opp til i planen som kommer på torsdag— er å se risiko hver fjortende dag, for å se at vi klarer å holde smitten på et rimelig nivå.

Nybø håper du reagerer slik på deres nyheter i dag:

– At det føles slik: «Ja, jeg kan gå på jobb!». Det er liksom en del av det livet vi har lyst til å vende tilbake til.

– Pusse opp

Hun legger til:

– Når normaliteten vender tilbake, så begynner vi jo å oppføre oss mer normalt. Det er viktig for eksempel for varehandelen. Folk begynner å handle litt igjen, vi bestiller håndverkere, pusser opp, kjøper klær.

– Det er ikke alle som kan vende tilbake til det normale: Selv om antallet gikk ned ned 12000 er det 408.000 ledige og permitterte?

– Det vil jo sannsynligvis være flere permitterte som vil gå tilbake igjen i jobb når vi nå gradvis kan åpne opp for mer aktivitet. Men det vil ta litt tid. Og så vil det være noen som vil gå fra å være permitterte til å bli faktisk arbeidsledige fordi det viser seg at jobben ikke har bærekraft fremover nå til å bære det, sier statsministeren.

– Derfor jobber vi med alle de økonomiske stimulansetiltak for å få aktiviteten opp.

Solberg sier at de fremover også vil øke testekapasiteten mye.

– Vi vil kunne teste langt flere.

– Vi kommer ikke dit hen at vi har så mange tester at det står en på Karl Johan og tester oss?

– Nei, der er vi ikke enda - men det er godt håp om at du om ikke lenge, kan kjøpe hjemmetest på apoteket.

– Frp-leder Siv Jensen sier at rapporter er ikke offentliggjort og at dere handler for mye på regjeringens premisser, ikke Stortingets: Hun sier nok er nok?

– Alle rapporter vi har fått er offentliggjort når regjeringen har fattet beslutninger basert på dem. Men vi har jo masse rapporter som er i prosess og det er mange prosesser med foreløpige rapporter og ferdige rapporter, hvor man jobber parallelt i departementer. Og der følger vi akkurat de samme prinsippene som da Siv Jensen satt i regjering, nemlig at underlagsgrunnlaget for beslutninger blir kjent når regjeringen fatter beslutninger, sier statsministeren og legger til:

– Særlig er det i sånne tette prosesser rundt, frem og tilbake, hvor man stiller spørsmål «hva mente dere med dette?» og «hva betyr egentlig det dere skriver her?» og «har dere gjort denne vurderingen?»: Vi har jo den dialogen frem og tilbake med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Hvem har penger?

Vi har sittet og pratet lenge nå. De blir gjort oppmerksom på at de faktisk sitter ved en isbar.

Statsministeren spør høyt:

– Hvem har penger?

Ropstad fikser og alle tre får iskalde fristelser.

Vi kommer igjen inn på at innbyggere i Oslo er opptatt av snarlig tilgang på helt andre fristelser; at servering av vin og øl på utesteder åpnes onsdag.

– Ja, det er sant, det har jeg ikke tenkt så mye over; i Bergen har det vært åpent hele tiden, humrer hun og legger til:

– Jeg tror det er fornuftig å slippe opp også på dette her i byen, men det er en liten utfordring at folk som drikker, har en tendens til å miste litt kontroll etterhvert.

Barne- og familieminister Ropstad lyser opp som det kristne avholdsfyrtårnet han er:

– Det der har jeg sagt i alle år!, ler han på vei tilbake på jobb.

BACK IN CORONA-BUSINESS: Etter turen med VG bar det tilbake på jobb for Solberg og de to statsrådene. Foto: Helge Mikalsen

Publisert: 05.05.20 kl. 21:18 Oppdatert: 05.05.20 kl. 21:32

