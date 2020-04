NÅ ER HAN PÅGREPET: Tom Hagen utenfor huset i Sloraveien 4 tidligere i vår. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tom Hagen ble hemmelig etterforsket

Allerede i fjor sommer var politiet i full gang med hemmelige ransakelser og avlytting av milliardæren Tom Hagens hjem på Fjellhamar i Lørenskog.

Det får VG opplyst.

I fjor sommer gikk etterforskningsledelsen, med rådgivning og bistand fra Riksadvokaten, til retten og fikk tillatelse til å starte hemmelig etterforskning.







Underveis i etterforskningen begynte flere spor å peke mot ektemannen, samtidig som teoriene om frivillig forsvinning og økonomisk motivert kidnapping mer og mer ble lagt til side.

Tirsdag morgen ble han pågrepet.

















KRIMINALTEKNIKER: Politiet gikk inn i boligen med hund tirsdag formiddag.

Politiet fikk tidlig informasjon om at Anne-Elisabeth Hagen hadde fortalt flere personer at hun over flere år hadde levd i et turbulent ekteskap. Politiet har også funnet tegn på at hun ville ut av ekteskapet, får VG opplyst.

Denne informasjonen, og analyser av spor på åstedet, la tidlig deler av grunnlaget for at politiet mistenkte at de sto overfor et drap.

Avlyttet huset

Med rettens tillatelse til å ta i bruk hemmelige etterforskningsskritt rettet mot Tom Hagen (70), tok politiet seg i skjul inn i huset til ekteparet Hagen og installerte avlyttingsutstyr, får VG opplyst.

Så begynte de å lytte.

I månedsvis kunne politiet ha full kontroll på hva Tom Hagen sa innenfor husets fire vegger i Sloraveien 4. Utstyret var skrudd på fra morgen til kveld, men ble skrudd av om natten, får VG opplyst.

Romavlytting er at av de mest inngripende virkemidlene politiet har.

Det stilles strenge krav for å få avlytte noens hjem – og en rekke etiske utfordringer oppstår.

I 2018 ble det brukt romavlytting i bare 12 saker, mot totalt 19 personer, ifølge årsrapporten til Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.

Avlyttet telefonen

Politiet har også avlyttet telefonsamtalene til Tom Hagen, noe han selv samtykket til etter forsvinningen.

Men i november i fjor skal han ha trukket samtykket fordi han ønsket privatliv, får VG opplyst.

Deretter skal han ha samtykket til avlytting i perioder hvor det skulle ha vært kontakt med den angivelige motparten, som krevde løsepenger og truet kona på livet i det gjenlagte trusselbrevet.

Åpen og lukket etterforskning

26. juni i fjor fortalte politiet på en pressekonferanse at de mente det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var drept, og at man sannsynligvis ikke sto overfor en økonomisk motivert bortføring.

På det tidspunktet var allerede ektemannen Tom Hagen hemmelig mistenkt og den hemmelige etterforskningen i gang, får VG opplyst.

Etterforskningsleder Tommy Brøske svarte standardisert da han fikk spørsmål fra pressen om de hadde noen mistenkte eller siktede i saken.

«Det er ikke tradisjon for i norsk politi å kommentere det spørsmålet underveis i en pågående etterforskning», sa Brøske.

Politiet har ikke plikt til å snakke «sant» om skjult etterforskning, og er underlagt streng taushetsplikt.

Dermed kunne politiet ha en parallell hemmelig etterforskning, samtidig som de utad frontet den offisielle etterforskningen av forsvinningssaken.

Ingen tro på avhør

For å få rettens tillatelse til å avlytte Tom Hagen måtte politiet argumentere for at de hadde skjellig grunn til å mistenke ham. Kort fortalt betyr det at de mener det er mer sannsynlig at han er involvert, enn det motsatte.

Politiet måtte også godtgjøre at avlyttingen ville være av vesentlig betydning for å oppklare drapssaken, og at det ville bli mye vanskeligere å løse saken dersom de ikke fikk tillatelse.

VG får opplyst at politiets vurdering var at Tom Hagen ikke ville være samarbeidsvillig dersom han ble kalt inn i avhør som siktet på et tidlig tidspunkt.

Etter loven kan ikke retten gi tillatelse til romavlytting for mer enn to uker av gangen, og politiet har dermed måttet gjenta argumentasjonen en rekke ganger overfor domstolen.

Hagens skyggeadvokat

Da Tom Hagen var under hemmelig etterforskning, hadde en såkalt skyggeadvokat i oppgave å ivareta hans rettssikkerhet. Dette er spesielle advokater som har gått gjennom særskilte vurderinger før de kan fylle rollen.

Mens Tom Hagen gikk på jobb som vanlig og hadde status som fornærmet, satt skyggeadvokaten på et lukket rom, uten internett og telefon, og gjennomgikk politiets argumenter for den hemmelige etterforskningen.

En skyggeadvokat er underlagt streng taushetsplikt om opplysningene vedkommende får innsikt i. Den som etterforskes er ikke kjent med denne advokatens rolle.

Publisert: 28.04.20 kl. 10:10 Oppdatert: 28.04.20 kl. 10:27

