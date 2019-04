Slik prøver smuglerne å lure tollerne

Av alle narkotikabeslag i 2018 utgjorde beslag i post den største andelen. Smuglerne blir stadig mer kreative, og bruker blant annet godteri til å skjule narkotikaen.

Hos Østlandsterminalen på Lørenskog har kontorsjef Lars Teigen i tolletaten tatt til side en mistenkelig pakke. Ved første øyekast ser det ut som en alminnelig pose med godteri. På etiketten står det: «Sweet Shop».

Blant det innpakkede godteriet ligger to sølvposer som skiller seg fra resten av innholdet. Når Teigen åpner disse er det ikke to sjokolader som kommer til syne – det er to ampuller med dopingmidler.

BESLAG: Her gjennomgår kontorsjef Lars Teigen (t.v.), tolldirektør Øystein Børmer, tollinspektør Henrik Ask og tollaspirant David Pokorra post som er beslaglagt. Foto: Frode Hansen

Denne gangen fant kontorsjefen dopingmidler, men det tolletaten opplever er at stadig mer narkotika forkles på lignende måter og sendes via post.

Tollvesenets egne rapporter viser at antallet narkotikabeslag gjort i post utgjorde den største andelen av alle narkotikabeslag i 2018.

I 2014 var 2 av 10 alvorlige overtredelser i post narkotika. I 2018 var tallet nesten 6 av 10.

ØKNING: Narkotikabeslag gjort i post utgjorde den største andelen av alle narkotikabeslag i 2018. På bordet ligger blant annet MDMA, amfetamin, kokain og hasj beslaglagt av tollerne på Østlandsterminalen. Foto: Frode Hansen

Økning av amfetamin og marihuana

Tollinspektør Henrik Ask forteller at pakkene sendt fra Mellom-Europa dominerer.

– Hvor mange pakker finner dere hver dag?

– Det er veldig varierende. Mellom 3–4 til 20 om dagen. I postkontrollen er det veldig stor økning i beslag. Våre kolleger på grensen forteller at beslagene der går ned i store kvanta, mens det kommer mer småbeslag her, sier tollinspektør Henrik Ask.

Særlig er det en økning av amfetamin og marihuana i postbeslagene.

– MDMA og amfetamin er det vi får mest av for tiden, sier Ask.

KATT OG MUS-LEK: Tollinspektør Henrik Ask forteller at smuglerne blir stadig mer kreative med hvordan de skjuler narkotika og andre ulovlige midler. Samt at smuglerne kontinuerlig endrer sammensetningen av narkotikaen for å unngå loven. Foto: Frode Hansen

Han forteller at man har påvist at enkelte tabletter har inneholdt rottegift.

– Det er livsfarlig, bokstavelig talt. Folk må tenke på hva de putter i kroppen, og hvilken risiko man tar. Man har ingen garanti for hva man får. Ingen bør ta den risikoen, sier tolldirektør Øystein Børmer.

– Er livsfarlig

– De som lager narkotika er veldig smarte. Hvis noe blir ulovlig, så endrer de litt på formelen og kaller det noe annet, så er det plutselig lovlig igjen. Selv om det tilsynelatende er samme tingen, sier Henrik Ask.

Han beskriver situasjonen som en evig katt og mus-lek.

Ask forteller at dette medfører at kjøperen heller ikke vet nøyaktig hva en får tilsendt, og at dette kan være ekstremt farlig.

– I verste fall kan man stryke med. Det er livsfarlig, sier tollinspektøren.

arrow-right expand-left GODTERI: Disse «colaflaskene» ser i første øyekast ut som godteri, men inneholder cannabis.

Ber foreldre følge med

Det er store variasjoner i hvem som bestiller narkotika fra utlandet, og hvor gamle de er. Likevel ser tollvesenet at det er en økning i yngre folk som kjøper narkotika på denne måten.

– Noen er helt nede i tenårene. Vi har hatt folk som er så unge som 13 år, sier Ask.

Tolldirektør Børmer oppfordrer foreldre til å være oppmerksomme på hva barna bestiller hjem, og om barna mottar pakker fra utlandet.

– Narkotikaen skjules i tabletter, godteri som vingummi og sjokolade, og det bør foreldre kjenne til. Man bør derfor se litt ekstra på etikettene, sier Børmer.

arrow-right expand-left VANSKELIG JOBB: Det at smuglerne endrer på narkotikaens formler gjør det vanskeligere for senioringeniørene Le Anh Tran og Harry Jensen å finne ut hva stoffet inneholder.

Sendes til analyse

En del av pakkene tollerne stopper kommer uten innholdsbeskrivelser. Det gjør at tollerne ikke kan vite hva stoffene inneholder. Disse sendes videre til tolletatens laboratorium på Helsfyr for analyse.

Senioringeniørene Le Anh Tran og Harry Jensen arbeider med narkotika og er to av åtte ansatte på laboratoriet.

– Det hender at det er utfordrende å finne ut hva de forskjellige stoffene i beslagene består av, fordi smuglerne endrer på de tradisjonelle stoffene, sier Harry Jensen.

FØLG MED: Tolldirektør Øystein Børmer oppfordrer foreldre til å være oppmerksom på hva barna bestiller på nett. Foto: Frode Hansen

Publisert: 30.04.19 kl. 08:47