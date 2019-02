LYS I MØRKET: Hla Tin tenner stearinlys ved alteret i leiligheten, mens Kyi Win gjør seg klar til å be for munkene i Burma. Foto: Janne Møller-Hansen

I bønn for hjemlandet

Her ser Norges eneste burmesiske munker skrekkbilder fra de siste dagenes opptøyer i Rangoon - lik dem de selv flyktet fra i 1988.

Maiken Nøtsund Fotland

Publisert: 28.09.07 08:17







- Vi blir veldig triste av å se disse bildene. Vi husker opprøret i 1988 og ser igjen at militæret ikke respekterer religionen, men dreper og tar uskyldige munker til fange, sier Kyi Win (47).

Hla Tin (43) blar intenst i bildene av buddhistmunker som blir banket og skutt på under de siste dagenes demonstrasjoner mot militærregimet i hjemlandet Burma.

VG møter de to burmesiske munkene i deres leilighet på Sørumsand. Med oss er tolk Win Maung som selv har sittet fem år i burmesisk fengsel for å ha støttet partiet til opposisjonslederen Aung San Suu Ky.

Munkene bruker dagene til å be for sine landsmenn og følger med på situasjonen i hjemlandet via Internett, radio og TV.

- Sinte

- Vi blir lei oss av å høre nyheter, men samtidig litt sinte. Vi sender våre tanker til alle i Burma, sier Hla Tin.

Sinnet og sorgen gjør at munkene kun får i seg to minimale måltider om dagen. De to kom til Norge som flyktninger i 2005, da hadde de allerede vært på flukt fra hjemlandet siden 1988.

- Jeg bodde i en landsby på grensen til Thailand. Under opprøret i 1988 hjalp jeg burmesiske munker over grensen. Til slutt hadde jeg ingen annen mulighet enn å flykte selv, forteller Kyi Win.

Etter flere år i Thailand fikk munkene beskjed om at de ville bli sendt tilbake til Burma. De flyktet til Norge og håper nå at norske myndigheter forstår alvoret i situasjonen.

- Militæret skal beskytte folk, men isteden dreper de uskyldige pasifister. Vi har sett videoklipp av munker som blir sparket og kastet rundt. Norge bør støtte demonstrantene, sier Hla Tin.

Ved alteret i den lille leiligheten tenner han lys og røkelse for sine landsmenn. En statue av Buddha blinker i grønt og rødt.

Holder appell

Kyi Win forteller at han har en far, en lillebror og en storebror i Burma. Han har ingen kontakt med dem av frykt for reaksjoner fra myndighetene.

De to er likevel ikke i tvil om at munkene må fortsette sine demonstrasjoner.

- Munkene risikerer mye ved å demonstrere, men hvis det internasjonale samfunnet viser sin interesse vil det i lengden gjøre tilstanden bedre for innbyggerne i Burma, mener de to.

De mener fire grep vil kunne løse situasjonen i hjemlandet.

- Myndighetene må be om tilgivelse. Det må inngås en fredsavtale mellom partene. Prisene på varer må senkes og politiske fanger må løslates, sier Hla Tin.

I dag holder han appell foran Stortinget under en demonstrasjon mot militærdiktaturet i Burma.