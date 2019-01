- Dette er ikke noe nytt, Stoltenberg

(VG Nett) Både Naturvernforbundet, Venstres miljøgeneral Gunnar Kvassheim og flyselskapene mener Jens Stoltenbergs flyforslag i FN er gammelt nytt.

Jens Stoltenberg brukte store deler av sin taletid foran 180 toppolitikere i FN -bygningen i New York til å argumentere for et internasjonalt kvotesystem for luftfarten .

Statsministeren mener luftfarten må bære kostnaden ved sine klimagassutslipp gjennom et kvotehandelsregime. Dette er noe EU har jobbet med siden FNs rapport om internasjonal flytrafikk i 1999 slo fast at kvotehandel er en av få virkemidler som kan få redusert CO2-utslippene fra flytrafikk.

Ap-lederen mottar støtte for forslaget, men får samtidig høre at dette er noe de aller fleste involverte parter i Norge har vært positive til lenge.

- Stoltenberg repeterer det EU har jobbet for og jobber med å få stemt fram i disse dager. SAS har hele tiden vært positive til et slikt system, og vi har ingen problemer med å stille oss nesten ordrett bak det statsministeren nå sier, forteller miljødirektør Niels Eirik Nertun i SAS-konsernet til VG Nett.

Også lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, påpeker at Stoltenbergs forslag ikke er revolusjonerende.

- Dette forslaget har vi jobbet for lenge, og det er heller ikke et nytt svar på de enorme utfordringene som vi står overfor, sier Haltbrekken til VG Nett.

- Det er et kjent standpunkt at Kyotoavtalen bør innebære både utslipp fra luft og båter. Det er utmerket at statsministeren tar opp dette nå, så vi kan komme i gang med en ny avtale så raskt som mulig, mener Kvassheim som er leder i Stortingets energi- og miljøkomité.

Kommunikasjonsdirektør Anne Grete Ellingsen i Norwegian mener også at Stoltenberg må konsentrere seg om flere transportbransjer.

- Vi har en CO2-avgift allerede i dag innenlands. Vi har lenge etterlyst at myndighetene kommer på banen med enkle løsninger for hvordan dette kan overføres internasjonalt. Men selv om luftfarten har sine utslipp så er det viktig å tenke andre bransjer også, påpeker Ellingsen.

Vil ha mer

I dagens kvotesystem i Kyotoavtalen er ikke internasjonal luft- og skipsindustri inkludert. Dette ønsker Stoltenberg å gjøre noe med - ved å blant annet støtte arbeidet EU allerede holder på med.

- EU legger opp til å inkludere sin lufttransport i sitt kvotehandelsregime fra 2011. Norge støtter dette, sa Stoltenberg da han ledet en diskusjon om finansiering av tiltakene mot klimautviklingen i verden.

EUs forslag går ut på at flyselskapene kan slippe ut 80 prosent av klimagassene de har i 2007 - 2009 uten å betale for det. Men alt over det nivået må de kjøpe kvoter for. Forslaget skal opp til avstemning i november.

Både Kvassheim og Haltbrekken støtter Stoltenbergs initiativ i FN, men etterlyser samtidig et større ansvar nasjonalt.

- Stoltenberg bør ha litt større perspektiver når han først taler for FN. Det er et godt forslag, men det er utilstrekkelig i forhold til de problemene verden står overfor. Det bør kuttes mer, og det må legges en betydelig pengesum på bordet, mener Haltbrekken.

Pengesummen Haltbrekken nevner er på minst fem milliarder. Helst mer. Først da vil Norge vise at vi er et foregangsland når det gjelder å løse klimaproblematikken.

- Jeg synes det er utmerket at Stoltenberg tar opp dette i FN, men jeg hadde håpet at han kunne møte der med en mer offensiv norsk politikk. På den måten hadde han fått større respekt for sin internasjonale forpliktelse, mener Kvassheim.

Enighet

Etter møtet var Stoltenberg fornøyd med at det tilsynelatende var stor enighet om at innsatsen mot klimagassutslippene må samkjøres og at ting må skje fort - og helst i regi av FN.

USAs president George W. Bush mener at amerikansk økonomi kan bli skadelidende av tiltakene mot utslipp av klimagasser og ønsker mer frivillige ordninger enn for eksempel California som har sagt at utslippene skal reduseres med 25 prosent før 2020.

USA underskrev Kyoto-avtalen i 1997, men har ikke ratifisert den, så landet er derfor ikke blant landene som er bundet av avtalen.

Hvis en ny avtale kommer på plass på Bali i desember eller i København i 2009, kan det også bli uten USA, som muligens vil gå sine egne veier.

