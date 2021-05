Kommunene Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker og Ås fortsetter med tiltaksnivå B til og med 21 mai. Disse kommunene må vente med utepilsen. Foto: Frode Hansen

Fjerner regionale tiltak i flere Viken-kommuner

Regjeringen tar ti Viken-kommuner ut av ordningen med regionale tiltak. Andre Viken-kommuner må vente på utepilsen.

I ti kommuner avsluttes de regionale tiltakene ved midnatt, natt til mandag 10. mai, skriver regjeringen i en pressemelding fredag.

– Det er svært varierende smittetrykk i Viken, og det er fremdeles er høyt smittenivå i flere av kommunene. Fra mandag av blir de regionale tiltakene avsluttet i ti kommuner, mens ni andre må fortsette med strengere tiltak et par uker til, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For kommunene Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker og Ås blir det foreløpig ikke utepils: de fortsetter på tiltaksnivå B til og med 21. mai.

For kommunene Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen anbefales det også videreføring av de lokale tiltakene som fra og med 6. mai ble innført etter samordning mot Oslo.

For kommunene Bærum, Drammen, Lier, Nordre Follo, Ullensaker og Ås anbefales det vurdering av behov for ytterligere lokale tiltak.

Fjerner tiltak

Asker, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Moss, Råde, Sarpsborg og Vestby tas ut av ordningen med regionale tiltak fra og med midnatt, natt til mandag 10. mai.

VARIERENDE TRYKK: Helse og omsorgsminister Bent Høie understreker at Viken fylke har varierende smittetrykk, og at enkelte kommuner får fjernet tiltak, mens andre ikke. Foto: Terje Pedersen

Dette betyr at disse kommunene fra da vil være underlagt gjeldende nasjonal regulering. Det anbefales imidlertid at kommunene vurderer behov for å innføre lokale tiltak eller justere eller forsterke allerede innførte lokale tiltak. Departementet er kjent med at Asker kommune vil innføre forsterkede lokale tiltak fra og med mandag 10. mai.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken.

Avhenger av nåværende smitteforhold

Regjeringen kan velge tiltaksnivå basert på alvorlighetsgraden av smitteutbruddene i de ulike kommunene.

Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).