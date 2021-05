IKKE GJENNOMGRIPENDE: Frp-leder Sylvi Listhaug definerer strukturell rasisme som «gjennomgripende strukturer i samfunnet» – og mener at det ikke finnes i Norge. Foto: Helge Mikalsen

Listhaug kaster seg inn i rasismedebatt – blir beskyldt for konspirasjonsteorier

At det er vanskeligere å bli kalt inn på jobbintervju med et utenlandsk navn, er ikke et bevis på strukturell rasisme i Norge, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

SV svarer med å beskylde Listhaug for å nøre opp under en konspirasjonsteori.

I sin tale til Frps landsmøte forrige helg, hevdet nyvalgt Frp-leder Sylvi Listhaug hardnakket at det ikke finnes «strukturell rasisme» i Norge. Hun koblet derimot bruken av begrepet til en pågående «verdikamp» der «sosialistene» vil dele folk opp i grupper etter identitetspolitiske hensyn.

– Endelig har de funnet en måte å gjøre det på, nemlig gjennom å påstå at Norge er et rasistisk samfunn, sa Listhaug i talen.

Overfor VG står Listhaug fast på at strukturell rasisme ikke finnes i Norge.

– Vi mener at det ikke gjør det. Vi mener at Norge er at av de beste landene i verden, og kanskje det aller beste å vokse opp for minoriteter. Det finnes rasisme, og det skal vi stå opp imot, sier Listhaug og legger til:

– Men det vi ikke aksepterer er den fortellingen om at hvis du tar opp temaer som er litt betente, som at man vil stramme til innvandrings- og integreringspolitikken, så er det ensbetydende med at du er rasist. Det er det vi tar tak i og sier at ikke er greit.

NYVALGT: Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen

Ulike definisjoner

– Hvordan definerer du strukturell rasisme?

– Da er det gjennomgripende strukturer i samfunnet. Det er det virkelig ikke i Norge, selv om det selvfølgelig finnes rasisme, svarer Listhaug.

Begrepet «strukturell rasisme» defineres ulikt av ulike aktører. I Cambridge Dictionary kobles strukturell rasisme til «lover, regler og offisiell politikk» som resulterer i en forskjellsbehandling basert på rase.

Store norske leksikon har derimot en annen definisjon. Der heter det at selv i land hvor grupper formelt er likestilte, kan rasediskriminering foregå i mer upersonlige og usynlige former.

– Kan det finnes uformell strukturell rasisme?

– Etter vårt syn er Norge et av de beste landene å vokse opp i. Det finnes rasisme, og det skal vi alltid slå ned på, hvis vi ser det, sier Listhaug.

Avviser rasisme i jobbintervjuer

I en undersøkelse fra Fafo og Institutt for samfunnsforskning i 2012, ble det sendt ut 1800 fiktive jobbsøknader til reelle stillingsutlysninger. Resultatet viste at sjansen for å bli kalt inn til jobbintervju ble redusert med 25 prosent hvis man hadde et «utenlandsklingende» navn, selv om man var like godt kvalifisert.

– Det er vanskeligere å bli kalt inn på jobbintervju i Norge hvis du har et utenlandsklingende navn. Hvordan tolker du det?

– Altså, det vil sikkert variere fra person til person på hvordan du møter de utfordringene i arbeidslivet.

Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen

– Kan det være et bevis på at det finnes strukturell rasisme?

– Altså, jeg har trua på at det finnes mange folk der ute som gir flinke folk muligheten til å få jobb og innkalle dem på jobbintervjuer. Selvsagt kan det finnes eksempler på noen som har opplevd at det er vanskelig å komme inn på intervju, men jeg vil ikke si at det er strukturell rasisme og at det gjelder over hele samfunnet.

– Men dette har det blitt forsket på, og det er gjennomgående vanskeligere å bli kalt inn på jobbintervju med et utenlandsk navn enn et norsk navn?

– Ja, men med strukturell rasisme gjennomsyrer det hele samfunnet. Det mener vi at det ikke gjør.

Hevder det finnes en «kampanje»

Frps landsmøte vedtok også en resolusjon om å gå til kamp mot «krenkelseshysteriet». I den kobles Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) til en «pågående kampanje om å fremstille Norge som et samfunn».

– Hvem er det som driver den kampanjen?

– Vi ser at det stadig drypper saker der det påstås at det er mye rasisme i Norge. Det var en sak for litt siden der det var en lege som hadde påstått at politiet var rasistisk fordi han ble tatt i en kontroll. Disse type tingene kan vi ikke akseptere. Det skal være likhet for loven, det er det som er viktig, sier Listhaug.

KAMPANJE: Frp hevder Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) er med på en kampanje om å fremstille Norge som et rasistisk samfunn. Foto: Line Møller

– Men det er en kampanje?

– Vi ser i hvert fall at det er en del påstander om at det er rasisme. Det finnes rasisme, det ser ut som det blir brukt i mange sammenhenger.

– Er det en organisert kampanje?

– Organisert tror jeg ikke det er. Men det er mange personer som har meninger om dette.

– Hvilke personer og aktører er med på den kampanjen?

– Nei, altså, det vil være forskjellige personer. Det ser du fra sak til sak, uten at jeg har en bunke med eksempler på det nå, så har vi sett at det fra tid til annen er eksempler på påstander. Vi har blant annet sett varaordføreren i Oslo, sier Listhaug.

SV: – Rørende å se hvor naiv Listhaug er

Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) reagerer på Listhaugs uttalelser. Denne våren fremmet han et forslag i Stortinget på vegne av SV om å opprette en kommisjon for å kartlegge omfanget av strukturell rasisme i Norge.

– Det er nesten rørende å se hvor blåøyd og naiv Listhaug er i rasismedebatten. Listhaug og andre representanter for majoriteten går ut og fornekter det mange minoritetspersoner opplever i det daglige, sier Øvstegård.

Han kommer med eksempler på det han mener er «rasistiske strukturer» i samfunnet:

– Vi ser det i jobbintervjuer, i diskriminering i utelivet, i boligmarkedet og at folk med minoritetsbakgrunn stoppes oftere av politiet på gaten, sier Øvstegård.

REAGERER: Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV). Foto: Tore Kristiansen

– Klassisk konspirasjonsteori

– Hvordan definerer du strukturell rasisme?

– Det er den definisjonen som brukes i forskning om strukturer i samfunnet som gir rasistiske resultater, uten at hver handling eller systemet er uttalt rasistisk, sier Øvstegård.

Han sier at politiet er det beste eksempelet på dette.

– Det finnes ikke noe påbud eller instruks om å stoppe folk med mørk hudfarge oftere, men det gjøres. Det er ikke uttalt rasisme i politiet, men resultatet er at folk som meg nesten aldri stoppes, mens folk med mørk hudfarge stoppes, sier Øvstegård.

Han reagerer sterkt på Frps påstand om at det er en pågående kampanje om å fremstille Norge som et rasistisk samfunn.

– Det er en klassisk konspirasjonsteori. Jeg vil ta sterk avstand fra det. Jeg vil invitere Frp til å sette seg ned med dem som opplever rasisme og lytte, fremfor å polarisere debatten ytterligere, sier Øvstegård.

REAGERER: Rune Berglund Steen, leder ved Antirasistisk Senter. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Populistisk utspill

Rune Berglund Steen, leder ved Antirasistisk Senter, er også klar på at strukturell rasisme finnes i Norge.

– Hvis man med det begrepet mener apartheid, da har vi ikke strukturell rasisme i Norge. Men det er ikke sånn begrepet brukes normalt eller i norsk sammenheng. Vi bruker det for å betegne ting som kan måles statistisk, som forskjellige muligheter til å komme inn på jobbintervju eller på leiemarkedet.

Han legger til:

– Strukturell rasisme brukt på den måten finnes selvfølgelig i norsk sammenheng.

Steen kommer med en oppfordring til Listhaug.

– Nå nærmer vi oss ett år siden drapet på George Floyd. Mange nordmenn sto den gang fram med vitnesbyrd om rasisme i Norge. Dette burde være en tid for å foreslå tiltak mot rasismen vi vet finnes, ikke for populistiske utspill som ikke bringer oss noe videre, sier Steen.

Listhaug: – Ikke en konspirasjonsteori

VG har fremlagt Øvstegårds påstand om at Frp kommer med en konspirasjonsteori til Listhaug. I en e-post skriver hun følgende:

– Dette er ikke en konspirasjonsteori. SV er selv en bidragsyter til å stemple Norge som strukturelt rasistisk. SVs Camilla Ahamath hevder at Norge omtrent er gjennomsyret av rasistiske strukturer. Det var et SV-lokallag som ville fjerne en «ekskluderende benk», og Øvstegård har selv fremmet forslag om at det opprettes en kommisjon for å avdekke omfanget av strukturell rasisme i Norge, skriver Listhaug.