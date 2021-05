HØRING: Stig Berge Matthiesen foreslår at ofrene i saken burde få komme til orde i en høring. Foto: Paul S. Amundsen

Professor om Varhaug-saken: − Altfor enkelt å si at «dette er vi ferdige med»

Moralen må vinne over jussen, mener professor Stig Berge Matthiesen om Varhaug-saken.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror en offentlig unnskyldning og et symbolsk erstatningsbeløp ville hjelpe på erkjennelsen av å bli hørt. Slik kan rettferdigheten skje fyllest, sier psykolog Stig Berge Matthiesen til VG.

Han sikter til skadene psykologen Sverre Varhaug påførte pasienter gjennom en årrekke.

Berge Matthiesen har vært medlem i det regjeringsoppnevnte varslingsutvalget og er professor på BI i Bergen.

VG har avslørt hvordan psykolog Sverre Varhaug manipulerte og misbrukte pasienter gjennom mer enn tre tiår. Helsevesenet henviste også pasienter til den overgrepsdømte psykologen.

– Må lære

BI-professoren mener det er mye å lære av Varhaug-saken og reagerer på at Helsetilsynet ikke har ønsket å stille til intervju i VG.

– Etter min mening er det altfor enkelt å i si at «dette er vi ferdige med – det er snøen som falt i fjor».

– Vi bør jo lære av historien og det som har skjedd. Det er slik man forhindrer at det skjer igjen. Jeg reagerer hvis man prøver å legge lokk på det som har skjedd, sier Berge Matthiesen.

I likhet med advokat Mette Yvonne Larsen og Kristin F. Hammervik, som leder bistandsadvokatutvalget, tar Berge Matthiesen nå til orde for en offentlig granskning.

PROFESSOR: Stig Berge Matthiesen er professor ved Handelshøyskolen BI og ekspert på arbeidslivsrelaterte tema som mobbing, konflikt og varsling. Han har også vært medlem i Regjeringens varslingsutvalg. Foto: Paul S. Amundsen

Foreslår offentlig høring

Han reagerer særlig på at ingen førte tilsyn med Varhaug etter at han mistet autorisasjonen for godt. Flere av overgrepene psykologen senere ble dømt for skjedde i denne perioden.

– Det er veldig rart at man ikke hadde et opplegg rundt dette. At man ikke da sikrer at personen ikke fortsetter å drive videre på egen hånd.

BI-professoren foreslår også en offentlig høring, der ofrene, eller ofrenes pårørende, kan komme til orde.

– Hadde denne saken kommet opp i USA, ville det vært snakk om store erstatningsbeløp. Universiteter og institusjoner som er tatt i lignende saker der, har betalt ut hundrevis av millioner for tort og svie.

VENSTRE-NESTOR: Odd Einar Dørum. Foto: Janne Møller-Hansen

Han får støtte av tidligere justisminister Odd Einar Dørum.

– Noen er nødt til å gjennomgå dette og spørre: Hva kan vi lære? Som ved alle andre tillitsbrudd, må vi sette oss ned og stille dette spørsmålet. Det er blitt en arbeidsform vi er nødt til å ta med oss i et samfunn som vårt, slik som vi gjør i mange av livets områder, sier Dørum til VG.

– Moralen vant over jussen

Venstre-nestoren viser blant annet til Havarikommisjonens funksjon i samfunnet:

– Du kan dra paralleller til andre samfunnsområder, selv om det er langt unna denne saken. Hvis det går en skredulykke, så spør vi oss hva vi kan lære av det. Vi har en havarikommisjon for døden på veien. Vi setter oss ned og sier: Hva kan vi lære?

– Vi gjør dette for å sørge for at vi skal bli klokere dagen derpå enn dagen før, sier Dørum, som ikke hadde hørt om serieforbryteren før han leste VGs saker.

TILLITSBRUDD: Odd Einar Dørum mener saken representerer et særegent brudd på tilliten som skal foreligge i et lukket terapirom. Foto: Janne Møller-Hansen

Flere av forholdene i Varhaug-saken er nå foreldet. BI-professor Berge Matthiesen viser til at Bergen kommune tidligere har sett bort fra dette, da den besluttet å gi tidligere barnevernsbarn erstatning i 2007.

– Bergen kommune kunne sagt saken var foreldet, men det gjorde de ikke. Alle fikk erstatning. Der lot man moralen vinne over jussen.

– Skal det norske samfunn opprettholde sitt renommé som rettssamfunn, må det treffe med borgernes rettsoppfatning. Da kan vi ikke file for mye på jussen, sier han.

Foreslår erstatning

Dørum trekker frem den særegne tilliten som oppstår i et terapirom. Han håper alle berørte profesjonsordninger og tilsynsorgan nå tar Varhaug-saken på alvor.

– Det går ikke an å si at vi er ferdig med denne saken. Dette er et så spesielt og utfordrende tillitsbrudd som er begått. Vi har symbolske erstatninger i Norge. Jeg har selv vært med på å utvide den rollen, sammen med Erna Solberg, sier han.

– Det var et håndslag fra samfunnet som viste at «vi har sett deg». Dette har vi gjort i mange sammenhenger.

– Bør man gjøre det her også?

– Ja, jeg synes det, på grunn av den typen tillitsbrudd dette handler om. Alle må vite at tilliten i terapirommet er hellig. Den er hellig i betydningen at den må voktes for alt det vi kan.

