UVANLIG SYN: Marcus Frost tok en annen vei hjem fra fjellet. Det burde han ikke gjort. Foto: Privat

Gründer i millionbil tatt av snøstorm: − Skal ikke mye til før du mister det helt

I helgen fikk brøytemannskapet et uvanlig syn: En svensk gründer i en luksusbil på tre tonn – sittende fast i snøstorm i fjellheimen.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Nå nettopp

– Nå forstår jeg hvorfor folk dør i fjellet, sier den svenske strømgründeren Marcus Frost (33) til VG.

Frost og kameratene fikk seg en vekker da de havnet midt i en snøstorm på veien hjem fra Jotunheimen i helgen.

Det var hans bil, en Bentley Continental GT V8, som vekte mest oppsikt. En slik millionbil er svært sjelden å se i den norske fjellheimen, skriver NRK, som først omtalte saken.

Bilen fra 2013 har en bruktverdi på rundt 1,2 millioner – og veier rundt tre tonn, skriver NRK.

Frost er styreleder i strømselskapet Elevo Norge, som i 2019 omsatte for nærmere 100 millioner kroner.

TURVANT: Marcus Frost (33) har reist rundt i verden for å gå på ski. Foto: Privat

– Artig bil på eventyr

Frost og vennegjengen reiser gjerne rundt i hele Norge og verden for å stå på ski.

Når gründeren drar på tur, ser han ingen grunn til å ikke gjøre det med millionbilen.

– Det er kanskje ikke den bilen man stereotypisk ser for seg skal ha ski på taket og kjøre rundt i Norge. Men jeg vil bryte slike stereotyper og oppleve nye ting.

Han flirer:

– Det er en artig bil å ta med på eventyr.

Denne gangen hadde vennegjengen ventet i et halvt år for å få plass på et spektakulært hotell i Vest-Jotunheimen.

– Det ble to nydelige skidager, ekstremt fine folk og god mat. Once in a lifetime experience!

Været var strålende, og solen skinte.

Så skulle de hjem. Og det ble også en opplevelse utenom det vanlige.

På søndag, da kameratene skulle tilbake til Oslo, begynte det å skye til og snø.

Bommene over Sognefjellet stengte.

– Men da fikk vi et tips om at vi kunne kjøre en annen vei, Tindevegen ned til Øvre Årdal, forklarer Frost.

Og det gjorde de.

LÆREPENGE: Marcus Frost lærte noe om kjøring over fjellet da han skulle hjem fra skitur i helgen. Foto: Privat

– Kom ingen vei

Det var ikke mange kilometerne de måtte kjøre, før Frost knapt kunne se en meter foran seg på veien.

Han visste ikke lenger hvor langt foran de andre vennene, som kjørte i en annen bil, var. Frost kjørte bare fem kilometer i timen, og merket hvordan bilen begynte å sette seg fast.

Mer snø falt. Dekningen på mobilen ble borte. Frost og vennene i bilen kom seg ingen vei.

De håpet på at de ikke måtte forlate bilen i snøstormen, og begynte å grave. Planen var å få snudd bilen, og kjøre tilbake.

– Vi tok på turklærne våre, og gravde alt vi kunne, men det snødde så jævla mye... Vi kom ingen vei.

Frost og kameratene hadde ikke noe valg: De måtte gi opp.

MIDT I STORMEN: Det var på ingen måte mulig å grave ut bilen, forklarer Marcus Frost. Foto: Privat

– Må beholde roen

– Når du går ut og ser to meter med snø, og det er mye vind uten noe å holde seg til, skal det ikke mye til før du mister det helt, og blir desorientert. Det er viktig å beholde roen i kroppen, og ikke ta flere dumme beslutninger. Vi tenkte: I verste fall blir vi værende i bilen.

En Tesla som kom bak Frost gjorde det mulig for vennegjengen å komme seg nedover fra fjellet – mens millionbilen måtte bli berget senere.

Den erfarne brøytesjåføren Terje Weka klarte å veilede Teslaen ned til Turtagrø.

– Det var ekstremt dårlig vær. Jeg fant en bil som sto fast og etter mye styr fikk jeg den løs, sier Weka til NRK.

Vennene til Frost, som fremdeles befant seg inne i stormen, ble til slutt reddet ut av Røde Kors. Da hadde de vært på fjellet i ni timer.

MYE SNØ: Marcus Frost med bilen og brøytekanten. Foto: Privat

– Vil gi masse kjærlighet

Av brøytesjåføren lærte Frost noe viktig:

– Hvis det er full storm og den ene veien er stengt, hvordan er da veien to kilometer lenger bort? Er det dårlig og skummelt vær, bør du så raskt som mulig komme deg ned fra fjellet.

Tilbake fra stormen fikk Frost varme, kaffe og drivstoff på den lokale bensinstasjonen.

Nå er Frost, kameratene og bilen i god behold, og tilbake i Oslo der de bor.

– Jeg må bare si at det var så mange ekstremt hyggelige mennesker vi møtte på. Jeg vil gi masse kjærlighet til alle som hjalp oss der oppe.