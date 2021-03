STATSFORVALTER: Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Terje Bringedal

Varsler nye tiltak i Viken etter hastemøte

Mandag møttes kommunene i Viken for å diskutere regionale tiltak. Mange kommuner vil nå ha innstramminger i regionen, mens andre er skeptiske.

Mandag formiddag var alle kommunene i Viken hasteinnkalt til møte hos Statsforvalteren for å diskutere smittesituasjonen og mulige regionale tiltak i Viken.

– Flertallet av kommunene var positive til regionale tiltak, og andre tok til etterretning at det ser ut til å bli sånn på grunn av situasjonen. Noen var kritiske, sier statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland til VG.

Statsforvalteren mener smittesituasjonen gjør at det er behov for en felles innsats.

– Hvis regionale tiltak innføres, tror jeg det er et klokt valg, gitt situasjonen vi er i nå i Viken-regionen, sier hun.

Viken fylke består av de tidligere østlandsfylkene Østfold, Akershus og Buskerud - og strekker seg fra Halden kommune i øst til Hemsedal og Hol kommuner vest i Viken.

Nødvendig med felles virkemidler

Statsforvalteren har en koordinerende rolle i arbeidet med nye tiltak, og innspillene fra kommunene på møtet spilles videre til Helse- og omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som også var tilstede på møtet.

Foreløpig er ingenting vedtatt, men ifølge Statsforvalteren er det ventet at det skal komme en beslutning fra departementet innen et døgn.

Flere ordførere som deltok på møtet med Statsforvalteren mandag tar til orde for strenge tiltak.

– Flere kommuner har innført tiltak som ligger i kapittel 5A allerede, men den alvorlige situasjonen gjør det nødvendig å sette inn felles virkemidler. Mange av kommunene i dette området har mange fellestrekk når det gjelder smittetrykk, arbeidsreiser og behov for tiltak, sier ordfører i Drammen, Monica Berg (Ap) til VG.

Støtter regionale innstramminger

Flere kommuner i Viken har også høye smittetall, deriblant Lillestrøm, Drammen Ullensaker og Lørenskog, viser VGs coronaoversikt. Ordførerne i disse kommunene er tydelige på at de ønsker at det skal innføres tiltak som gjelder for hele regionen.

– Vi er en region med høy mobilitet for både folk og virus. Jeg mener hele regionen bør på tiltaksnivå 5A, skriver Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap), ordfører i Ullensaker kommune, i en sms til VG.

Ordfører Jørgen Vik (Ap) i Lillestrøm kommune er positiv.

– Jeg støtter regionale tiltak i en svært bekymringsverdig situasjon. Lillestrøm er allerede på nivå 5A, skriver han i en sms til VG.

ORDFØRER: Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap). Foto: Fredrik Hagen

– Vi i Lørenskog støtter en nasjonal forskrift på regionalt nivå. Det å få like tiltak som gjelder i alle kommunene i regionen, vil gjøre det enklere for innbyggere å orientere seg om hvilke regler som gjelder. Det er også lettere å sette inn nye tiltak raskt i hele regionen når det er behov for dette, sier Ragnhild Bergheim (Ap).

Lørenskog-ordføreren legger til:

– Vi står også oppi en felles utfordring både når det gjelder kapasitet på laboratoriene som skal analysere testene vi sender inn og sykehusinnleggelser, noe som gjør at vi må se utover vår egen kommune.

Usikker på hensiktsmessighet

Ordfører Per Anders Ludvigsen (Ap) i Vestby kommune minner om at Viken er et veldig stort og uensartet fylke fra Halden i gamle Østfold til Hemsedal i tidligere Buskerud.

– Spørsmålet er om det er hensiktsmessig å innføre de samme strenge tiltakene i hele Viken. Det viktigste er nok å se samlet på tiltaksrekken i Oslo og kommunene rundt Oslo - der smittetrykket er høyest, sier Ludvigsen til VG.

Hans egen kommune, Vestby, ligger i Follo - ganske nær Oslo, og har så høy smitte for tiden, at skolene er satt på rødt nivå, det vil si at elevene er omtrent halve uken på hjemmeskole - og resten av dagene på skolen.