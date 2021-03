HOPPENDE GLADE: Ole Henrik Hjartøy til venstre i midten, er glad for at ny flyplass i Bodø nå når inn for landing. Her er han sammen med regjeringspartienes toppkandidater i Nordland: Ingelin Noresjø (KrF), Bård Ludvig Thorheim (H) og Ida Guddind Johnsen (V). Foto: Helge Mikalsen, VG

Bodø jubler: Grønt lys og penger til ny flyplass

BODØ (VG) En helt ny flyplass i Bodø, en snau kilometer sør for den nåværende, er nå inne i Nasjonal Transportplan, NTP. Her viser eks-ordfører Ole Henrik Hjartøy (H) hvor hoppende glad han er over nyheten.

Publisert: Nå nettopp

Til VG bekrefter Ingelin Noresjø, KrF-nestleder, statssekretær i Samferdselsdepartementet og listetopp i Nordland, at den nye flyplassen er banket igjennom i regjeringen, og at den er på «sikker plass» i NTP.

Nasjonal transportplan for 2022 til 2033 legges fram av regjeringen og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om et par uker.

Regjeringen legger inn tre milliarder kroner i spleiselaget for flyplass i Bodø:

– Det ligger 2,5 milliarder kroner inne i NTP til flyplassen, pluss 350 millioner kroner til å flytte basen for redningshelikoptrene, pluss 274 millioner til ny adkomstvei, sier Noresjø til VG.

SLIK BLIR DET: Flytting av flyplassen i Bodø sørover, slik illustrasjonen viser, vil frigjøre enorme arealer som Bodø kan bruke til å vokse. Foto: Bodø kommune

Like stort som sentrum

Flyttingen frigjør et areal på størrelse med dagens sentrum av Bodø, som nordlands-hovedstaden kan bruke til byutvikling.

Dermed er drømmen til Ole Henrik Hjartøy, som var ordfører i Bodø fra 2011 til 2015, gått i oppfyllelse:

Alt startet med tapet av 3000 arbeidsplasser, da Stortinget bestemte at kampflybasen skulle legges ned og F-35 operasjonene skulle deles mellom Ørland og Evenes.

– Jeg satt på galleriet på Stortinget 14. juni 2012. Det var en trist dag, vi tapte ikke bare vår viktigste og største arbeidsplass, men også mye av Bodøs identitet, sier han.

Erna gikk i luften

Men i stredet for omkamp, valgte politikerne i Bodø å lete i andre retninger, etter noe som kunne gi dem selvtilliten tilbake, ifølge Hjartøy.

Det tok ikke lang tid før drømmen var født: Kunne de få flyttet flyplassen bare 900 meter rett sørover, så ville Bodø kunne vokse kloss inntil dagens byområder.

Hjartøy – og andre ildsjeler – begynte å snakke om ideen om ny flyplass på inn- og utpust. I 2016 inviterte han statsminister Erna Solberg opp i sitt eget fly for å vise henne fra luften hvordan Bodø kunne vokse.

«– Planene er visjonære, langsiktige og selvfølgelig kostnadskrevende», kommenterte Solberg etter flyturen.

5,6 milliarder

I 2017 kom flyplassplanene inn i den forrige transportplanen. Men nå når NTP skal oppdateres, vil mange bli skuffet. Prosjekter som var med i den forrige planen, vil bli tatt ut. Handlingsrommet i økonomien er mye mindre enn for fire år siden

Men nå har regjeringen regnet flyplassprosjektet hjem en gang til. Og etter en ny runde med kvalitetssikring av tallene, er planen at Stortinget skal ta den endelige beslutningen og bevilge pengene neste år.

Hele prosjektet er beregnet til 5,6 milliarder kroner.

les også Erna Solberg lover milliarder til ny flyplass i Bodø

Smart by

Ute er det snødrev og stiv kuling, altså helt ordinært vær i Bodø.

Inne i dagens terminalbygning, i møtet med VG, forteller Ida Gudding Johnsen (V), at Bodø kommune skal bidra med en milliard kroner og overtar dermed dagens flyplass-areal fra Avinor.

– Her har vi sjansen til å bygge en smart og kompakt by, med korte avstander, selvgående transport og gode bomiljøer, pluss spennende næringsarealer, sier Gudding Johnsen som er Venstres førstekandidat til Stortinget fra Nordland.

– Vi skal bli den største byen nord for Trondheim, sier hun bråkjekt – selv om Tromsø nå har 20 000 flere innbyggere enn Bodøs 50 000 mennesker.

EGET FLY: Ole Henrik Hjartøy drømmer om å bli den første piloten som lander på nye Bodø lufthavn. Foto: Helge Mikalsen

Ikke lønnsomt

Avinor har tidligere slått fast at investering i ny flyplass i Bodø ikke er noe samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Nytten er altså lavere enn kostnaden pr. krone. Når regjeringen likevel har bestemt seg for å bygge flyplassen, er det også av andre grunner:

– Samfunnsøkonomisk lønnsomhet alene kan ikke bestemme hva vi skal satse på i Nord-Norge, for da hadde knapt noen investeringer i samferdsel nådd opp. I Nord-Norge skal det også investeres av strategiske årsaker. Det er for avgjørende viktig at det bor folk i nord, sier Bård Ludvig Thorheim, som er Høyres førstekandidat i Nordland.

Han viser til planer om å bruke Bodø som utstillingsvindu for andre byer rundt i verden. Bortsett fra Kiruna, som skal flytte hele sentrum for å fortsette gruvedrift, er Bodøs mulighet for å bygge en helt ny by, unik.

Tidligere onsdag troppet de tre listetoppene opp i NRK Nordland med nyheten om at regjeringen vil satse 10 milliarder kroner på ny E6 i Sørfold.

Drømmen

Ole Henrik Hjartøy fløy solo for første gang i 1973. Nå eier han sitt eget småfly og er 66 år.

Og han har en plan:

– Klarer jeg å opprettholde flysertifikatene, har jeg en drøm om bli den første som lander på den nye rullebanen i Bodø, sier Hjartøy.