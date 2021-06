TERRORTILTALT: En 16 år gammel gutt har vært tiltalt for terrorforberedelser og for å ha deltatt i en terrororganisasjon. Foto: Stian Lysberg Solum Foto: Stian Lysberg Solum/VG

16-åring dømt til fem års fengsel for terrorvirksomhet - tre år betinget

16-åringen har vært tiltalt for terrorforberedelser og deltakelse i IS.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Statsadvokat Marit Formo ba om at 16-åringen ble dømt til åtte års fengselsstraff hvorav fire av disse ble gjort betinget da hun la ned påstand om straff.

Nå har Oslo tingrett dømt gutten til fem års fengsel, hvor tre av årene blir gjort betinget. Det betyr at 16-åringen må sone to år i fengsel.

Tingretten skriver i dommen at de ikke er i tvil om at gutten har hatt terrorhensikt og at han har deltatt i en terrororganisasjon, og de mener også at han har handlet med forsett.

Guttens unge alder tilsier ifølge dommen i utgangspunktet ikke ubetinget fengselsstraff, og retten har derfor vurdert om 16-åringen bør idømmes samfunnsstraff eller ungdomsstraff i stedet for dette.

– Lovbruddets art taler imidlertid for ubetinget fengsel, skriver de, og viser til at gutten dømmes for alvorlig kriminalitet som har et stort samfunnsskadelig potensiale, heter det i dommen.

De mener også at det ville kunne gi et uheldig signal om forsøk på terrorhandlinger ikke medfører fengselsstraff.

Lastet ned bombeoppskrift

VG har tidligere skrevet at påtalemyndigheten blant annet mener at gutten lagde en nikotingift som han hadde planer om å teste ut «om kort tid», og at han også lastet ned en bombeoppskrift og gjorde forberedelser i sammenheng med denne.

Gutten har hele tiden nektet straffskyld, og forklart at han følte seg ensom og derfor tilbrakte mye tid på internett. Der kom han i kontakt med flere IS-sympatisører.

Han forklarte i retten at han aldri har ment å skade noen, og at handlingene i tiltalen var et resultat av kjedsomhet.

Retten: Normalt mellom 10 og 11 års fengsel

Da politiet ransaket boligen til gutten fant de blant annet flere fyrstikker med avskrapet svovel, og de fant også en rekke meldinger og PDFer på guttens mobiltelefon.

Undersøkelser av det som var en beholder med væske, som påtalemyndigheten har betegnet som nikotingift, viste at den ikke var dødelig, men at gutten fulgte en oppskrift som sa at den skulle være det.

LAGDE GIFT: Da politiet ransaket 16-åringens bolig, fant de en beholder med det de mener er nikotingift. Undersøkelser viser at den ikke var egnet til å ta liv. Foto: Politiet

Oslo tingrett mener at om gutten hadde vært voksen, så ville utgangspunktet for straff være fengsel mellom ti og 11 år.

De vektlegger at 16-åringen ikke hadde kommet særlig langt i planleggingen, og at skadepotensialet på tidspunktet han ble pågrepet var lite. De mener også at han ikke hadde en sentral rolle i terrororganisasjonen, men vektlegger at han heller ikke var helt passiv.

Men de gir 16-årigen en «betydelig» reduksjon i straffen hovedsakelig grunnet hans unge alder.

BESLAG: På gutterommet fant politiet flere fyrstikker med avskrapet svovel de mener er en del av guttens forberedelser til en terrorhandling. Foto: Politiet

16-åringen var også tiltalt for blant annet å ha gjort en rekke internettsøk som påtalemyndigheten knytter til terrorforberedelser. Han søkte blant annet på «overfylte/trafikkerte steder i Norge», «underholdningssteder i Norge» og «nattklubber i Norge».

Aktor: – Godt fornøyd

– Jeg forstod det slik at 16-åringen var dømt i henhold til tiltalen, og vi er i så fall godt fornøyd med at retten la til grunn samme bevisvurdering som påtalemyndigheten, sier statsadvokat Marit Formo til VG.

AKTOR: Marit Formo i rettssaken mot den terrorsiktede 16-åringen fra Syria som starter i Oslo tingrett i dag. Aktoratet mener han forberedte en terroraksjon i Norge. Foto: Torstein Bøe

Hun er også fornøyd med at den rettslige vurderingen om at det hadde blitt gjort et forsøk på terrorhandling, slik det lød i tiltalen til 16-åringen.

Som nevnt ble 16-åringen dømt til en lavere fengselsstraff enn det påtalemyndigheten hadde bedt om, nemlig åtte år i fengsel, hvorav fire var betinget.

– Når det gjelder straffeutmålingen så vil vi studere dombegrunnelsen der nøye, og vurdere om den skal ankes eller ikke, forklarer Formo.

Forsvarer: Ungdomsstraff ville vært mer riktig

Andreas Berg Fevang, 16-åringens forsvarer, uttaler i en pressemelding at de er glade over at straffen er satt markant lavere enn det som ble bedt om fra påtalemyndigheten.

– Ungdomsstraff ville imidlertid etter vårt syn vært den riktige reaksjonen ved domfellelse, legger forsvareren til.

Berg mener at tingretten ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at barns skyldsevne er annerledes enn hos voksne, og holder fast ved at det ikke kan bevises utover enhver tvil om at klienten hans ville gjennomføre en terrorhandling.

– Dommen vil nå bli grundig gjennomgått med klient før det tas stilling til spørsmålet om anke, heter det i pressemeldingen.