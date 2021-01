FIKK BAKOVERSVEIS: Nesoddens ordfører Truls Wickholm var på møtet da helsetoppene brøt inn. Foto: Mattis Sandblad

Fikk nyheten i kommunemøte

Kommunelederne trodde de skulle delta i et vanlig informasjonsmøte da landets helsetopper brøt inn med nyheten om det muterte viruset i Nordre Follo.

Publisert: Nå nettopp

250 kommunetopper i Viken fylke trodde de skulle delta i et ordinært digitalt informasjonsmøte om coronasituasjonen og vaksinering fredag formiddag, da møtet plutselig fikk et langt mer dramatisk innhold.

– Møtet ble avbrutt fordi vi skulle få en viktig beskjed, sier Nesoddens ordfører Truls Wickholm.

– Vi skjønte at det var ille da Espen Nakstad, Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg kom inn og informerte om smitteutbruddet i Nordre Follo. Vi fikk vite at det dreide seg om det svært smittsomme engelske viruset, og fikk bakoversveis av det vi ble forespeilet, sier ordføreren

Kun noen minutter før møtet skulle holdes klokken 10, fikk møtearrangøren, statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, nemlig vite om utbruddet av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo.

STENGTE NED: Ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan (Ap). Foto: Vidar Ruud

– Da hev vi oss rundt og inviterte inn helsetoppene, slik at de kunne informere direkte når alle kommunene likevel var samlet. Vi ga beskjed om at innholdet i møtet ble endret og at det ble færre punkter på programmet, sier Valgerd Svarstad Haugland.

Dermed kom assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg inn og fortalte om den dramatiske situasjonen.

I tillegg opplyste ordfører i Nordre Follo Hanne Opdan (Ap) om hvilke tiltak de ville sette inn.

– Jeg visste ikke om nyheten før min fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen informerte meg om det rett før møtet, og hun hadde fått vite om det rett før det igjen. Men vi er flinke til å snu oss rundt og rigge til, sier Valgerd Svarstad-Haugland.

KRISELEDELSE: På den dagen Nesodden kommune endelig hadde null nye smittede, måtte kommuneoverlege Liv Hagen og ordfører Truls Wickholm kalle inn kriseledelsen igjen. Foto: Mattis Sandblad

Full stopp

Når VG møter Nesoddens kriseledelse fredag kveld, forbereder de seg på en periode med strenge tiltak for å slå ned den svært smittsomme mutasjonen av coronaviruset. Ved 21-tiden ventet de fortsatt på beskjed fra regjeringen om hvilke tiltak som må til.

– Dette skjer på en dag da vi ikke har hatt nye smittede. På VGs kurve har vi vært på en synkende kurve og vi syntes vi hadde smitten under kontroll. Vi er slitne i kommunene nå og tilbakeslagene er tunge.

Kommunen har hatt en del smitte etter jul og nyttår, men denne uken kunne de slippe litt opp igjen. Skoler og barnehager har hatt gult nivå og det er bare noen dager siden de kunne la breddeidretten trene igjen, voksne kunne trene sammen med litt avstand og det ble arrangert barneskirenn.

– Nå blir det full stopp igjen. Det er hardt for alle, sier ordføreren, som er glad for at regjeringen kommer med felles tiltak for kommunene rundt Nordre Follo.

– Det har vi bedt om og det gjør det enklere for alle, mener han.

– Det var et sterkt ønske fra de berørte kommunene om å ha like tiltak, og da er det mest effektivt at det er regjeringen som vedtar forskriftene. Det var de beredt til å gjøre og det er vi glade for, sier statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, som selv har vært statsråd for Kristelig Folkeparti.

STATSFORVALTER – Dette er uten tvil det mest krevende året jeg har hatt i denne jobben, med hele koronasituasjonen og så raset i Gjerdrum, sier statsforvalter (tidligere fylkesmann) i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Terje Bringedal

Før fylkessammenslåingen og navneendringen var hun fylkesmann i Oslo og Akershus, og har siden vært statsforvalter i Oslo og Viken.

– Skal slås ned

– Det tar virkelig på for dem som jobber med helse og beredskap, men nå er jeg glad for at vi har kommet i gang med vaksineringen, så vi ser lyset. Og jeg stoler på at FHI, helsedirektoratet og regjeringen kommer med gode tiltak som kommunene setter i verk. Alle jobber sammen for å slå ned dette, sier hun.

Fredag kveld hadde Nordre Follo og en rekke nærliggende kommuner et nytt møte med helsemyndighetene og statsforvalteren i Oslo og Viken.

Oslos helsebyråd Robert Steen har oppfordret Oslos borgere til å holde seg mest mulig i ro noen dager.

– Vi må gjøre alt vi nå kan gjøre sammen for å stoppe det. Nå må vi alle stå opp og hjelpe Nordre Follo så godt vi kan, ved å ikke reise dit de nærmeste dagene, sier Steen.