FYLKESTOPP: Statsforvalter i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Terje Bringedal

Polkøene kan utløse tiltak: − Tror det var en panikkhandling

Valgerd Svarstad Haugland forventer ikke at polkøer rundt Oslo blir et vedvarende fenomen: – Jeg tror det var en panikkhandling i går og tror nok det roer seg, sier statsforvalteren i Oslo og Viken.

Køen som lørdag oppsto utenfor vinmonopolets butikker i Bærum etter at polene ble stengt i Oslo og de ni kommunene rundt Nordre Follo, vakte oppsikt og bekymring.

Flere ordførere har bedt regjeringen vurdere om polene skal være åpne eller stengt. Svaret ventes når smitteverntiltakene for randsonen av lockdown-kommunene kunngjøres klokken 21 søndag kveld.

– Det skal ikke så mange til før det blir lang kø på et bilde. Jeg tror ikke kødannelsen i andre kommuner kommer til å være et problem over tid, sier statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland til VG.

Helsedirektoratet leverte sine anbefalinger til regjeringen lørdag kveld.

– De omfatter problemstillinger knyttet til kjøpesentre og butikker, som ikke dekkes av det opprinnelige nivå 4. Det handler om at folk reiser over kommunegrenser for å handle og at kjøpesentre brukes som et sted å møtes, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

POLKØ: Køen var lang utenfor Vinmonopolet på Bekkestua i Bærum lørdag, da salget av vin og brennevin i Oslo ble stengt lørdag. Foto: Jil Yngland

– Viktig å unngå ansamlinger

Han vil ikke utdype nøyaktig hva de har anbefalt regjeringen på dette punktet.

Lørdag sa Nakstad at det er gode argumenter både for å åpne polets butikker i Oslo igjen og for å stenge polet i kommunene omkring.

– Det viktige her er at vi ikke får ansamlinger av mennesker innendørs, fremholdt Nakstad lørdag.

Helsedirektoratets råd er utarbeidet etter møter med med Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren og de berørte kommunene. Regjeringen har ifølge Nakstad også hatt møter med næringsaktører.

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) vil invitere alle ordførerne i Oslo og Viken til søndagens møte med Helsedirektoratet om felles regionale tiltak i smittevernberedskapen.

– For dem som allerede ligger på risikonivå 4, blir nok ikke endringene veldig store. Men når vi tar i bruk så tøffe tiltak, håper jeg de ikke blir altfor langvarige, sier Haugland.

Aktuelle tiltak på nivå 4 Dette er eksempler på tiltak som innføres i nivå 4, men dette kan variere og er ikke fastsatt: Inntil ti kontakter per uke.

Ved private arrangementer: Inntil ti personer inne, 20 ute.

Ved offentlige arrangementer: Inntil ti personer inne, 50 ute.

Skjenkestopp.

Stengning av underholdningstilbud.

Dokumentert hjemmekontor.

Rødt nivå i videregående skoler.

Hovedsakelig digital undervisning ved universiteter og høyskoler.

Stans av breddeidrett for voksne inne.

Bruk av munnbind i offentlig rom inne når man ikke kan holde en meters avstand.

Unngå unødvendige reiser. Vis mer

– Veldig fornuftig

Utbruddet av den engelske virusvarianten med ukjent smittevei i Nordre Follo ledet til at Oslo og ni kommuner lørdag ble satt på risikonivå 5, med de mest inngripende smitteverntiltakene.

Flere av nabokommunene deres har også bedt om å få et regjeringsvedtak om felles tiltaksnivå.

– Nasjonale forskrifter er mye mer effektivt enn at hver kommune skal utforme egne retningslinjer. Det er veldig fornuftig med felles regler i samme, store bo- og arbeidsregion.

– Hva opptok ordførerne i lørdagens krisemøte?

– Alle er opptatt av å skjerme sårbare grupper og barn og unge, både barnehager, skolegang og fritidsaktiviteter. For dem håper de det blir så lite nedstengning som mulig, sier Haugland.

– Venter ikke store endringer

Hun forklarer at ordførerne som ikke skal omfattes av felles tiltak, men bare deltar i møtet for å lytte, gjør det for å være forberedt på hva som kan skje dersom mutantviruset kommer til deres kommune.

Bærum venter ikke vesentlige endringer i tiltakene for sin del.

– Hvis tiltakene blir som beskrevet for risikonivå 4 i veilederen, er alt stort sett omfattet av vår lokale forskrift, opplyser kommunikasjonssjef i Bærum kommune Lisa Bang.

UENDRET: Ordfører i Lørenskog Ragnhild Bergheim. Foto: Terje Bringedal

Lørenskog har også lokale tiltak tilsvarende risikonivå 4.

– Så vi forventer ikke store endringer. I Lørenskog er vi spesielt opptatt av handelsturisme. Det var et veldig besøkstrykk lørdag, spesielt på Vinmonopolet på Metrosenteret, sier ordfører Ragnhild Bergheim.

– Mange er slitne

Hun sier det er tøft å være på sammenhengende dugnad i ett år.

– Vi ser omkostningene nå, mange er slitne. Derfor er det også enklere med et felles regelverk for en hel region, så folk vet hva de skal forholde seg til, sier ordføreren i Lørenskog.

Også Nittedal har innført de aller fleste av tiltakene på nivå 4 og venter bare mindre justeringer.

– Vi ønsker så langt som råd er, å holde fritidsaktiviteter for barn og unge åpne. Det er også svært viktig for oss at alpinanlegget Varingskollen kan være åpent, sier ordfører i Nittedal Inge Solli.

Lunner kommune opphevet nylig sin lokale forskrift og følger nasjonale forordninger.

– Tiltak på nivå 4 vil bety en skjerping for oss, da er vi tilbake der vi var før jul, sier ordfører Harald Tyrdal.

VIL MED: Ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg. Foto: Frode Hansen

– Viktig å samordne

Drammen og Asker blir trolig omfattet av regjeringens nasjonale tiltak, selv om de ikke grenser til Oslo.

– Vi ønsker å ha like regler som våre nabokommuner mot Oslo. Det er viktig å samordne, så vi får dette viruset under kontroll raskest mulig, sier ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg.

Drammen har hatt lokale tiltak og forskrifter som tilsvarer nivå 4 siden 9. november.

– For noen dager siden trodde jeg vi kunne lette på noen av tiltakene. Men nå er vi i en helt annen situasjon. Det er sånn dette viruset opptrer, sier Drammen-ordføreren.

Statsforvalteren påpeker at alternativet til strengere tiltak er verre.

– Jeg tror alle var innstilt på nytt år, nye muligheter og nedgang i smittetall. Så ble det ikke akkurat sånn, og det kan være slitsomt. Vi lenger alle tilbake til det normale livet, sier Valgerd Svarstad Haugland.

