Plastisk kirurg: − Vi opererer ikke 18-åringer

Regjeringen ønsker å ha 18-års grense på kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandlinger i Norge. Plastisk kirurg Tomm Bjærke synes de kunne satt grensen på 20 år.

Onsdag sa regjeringen at de vil innføre 18-års grensen. De har nå kommet med et forslag til hvordan regelverket kan strammes inn i Norge.

I en e-post til VG sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at det er «på sin plass med en 18-års aldersgrense».

Plastisk kirurg Tomm Bjærke mener KrF-politikeren har satt aldersgrensen for lavt.

– Det er en myte at vi operer hvem som helst, sier Bjærke som er klinikksjef ved Cosmo Clinic i Oslo

Siden 2018 har klinikken operert med en aldersgrense på 20 år, både på kosmetisk kirurgi og kosmetiske behandlinger.

Uenige om aldersgrense

– Gitt at du er myndig som 18-åring, mener vi at det kan være en hensiktsmessig grense. Forslaget er nå på høring og vi ser frem til å få gode innspill, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til VG.

– Vi synes 20 år er en naturlig grense, sier Bjærke ved Cosmo Clinic.

– Når du er 18 år så går du fortsatt på videregående og er mer utsatt for kroppspress. Det er en av grunnen til at vi ikke operere så unge folk, sier Bjærke.

Ifølge Bjærke er det er få pasienter som er i begynnelsen av 20-årene.

– Hvilken operasjon har yngst snittalder?

– Det er brystforstørrelser og neseoperasjoner. Likevel har vi en snittalder på 37 år, så veldig unge er de ikke, sier Bjærke.

VG har vært i kontakt med flere unge nordmenn som har endret utseendet. En av dem er Sienna (19) som tok «Brazilian Butt Lift» i Tyrkia og angrer. Hun vil advare andre etter det som skjedde.

Vil hindre kroppspress

Ropstad sier at han er bekymret over hvilken effekt kroppspress kan ha på barn og unge. Det skal være en viktig grunn for å stramme inn regelverket.

– Mange mener at kroppspresset kommer utelukkende fra vår bransje, men det stemmer ikke. Det er samfunnet for øvrig med sosiale medier, bloggere, influensere, reality serier osv. som skaper det usunne kroppspresset, sier Bjærke.

Regjeringen foreslår også at alle som utføre injeksjonsbehandlinger, som Botox og Restylane, må være helsepersonell.

– Det er spesielt at det har vært lovlig så lenge. Jeg er enig i at det kun skal være helsepersonell som gjør det, sier Bjærke.

Han forteller at flere seriøse klinikker med kosmetiske sykepleiere har hevet aldersgrensen til 20 år og oppover.

Økning under corona

Bjærke forteller at klinikken hans har hatt en 80 prosent økning på henvendelser fra 2019 til 2020.

– Vi har hatt en økning av operasjoner på rundt 50 prosent. Opp mot 30 prosent som tar kontakt blir avvist fordi de har urealistiske forventninger til et inngrep, eller for stor risiko på grunn av tilleggssykdommer.

I 2021 har injeksjoner og operasjoner blitt 25 prosent dyrere da det er innført moms på «alternative behandlinger». Det fører til at det kan bli billigere å utføre operasjoner i utlandet.

Er du redd for at flere drar til utlandet siden det er aldersgrense og moms i Norge?

– Nei, men det er uheldig. Vi ser mye komplikasjoner hos pasienter som er operert i utlandet og at de ikke er like kritiske til hvem de opererer, sier Bjærke.

Han er motstander av at pasientene på betale moms. Han mener de yter helsehjelp og sier mange opplever økt livskvalitet etter et inngrep.