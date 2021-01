KRITISK: Styremedlem i Oslo Arbeiderparti kaller AUFs vervepraksis for uheldig. Foto: Nils Bjåland

Ap-profil kritisk til AUFs verving

Styremedlem Fredrik Mellem i Oslo Arbeiderparti reagerer kraftig på ungdomspartiets tikroner-verving. Han håper partiene sammen kan få til en kulturendring.

– Dette er selvfølgelig en uheldig praksis. Mange av disse medlemmene er aldri reelle medlemmer, og politiske og religiøse organisasjoner bør bare ha helt reelle medlemskap.

Det sier styremedlem i Oslo Arbeiderparti Fredrik Mellem til VG, etter å ha lest om ungdomspartiet AUFs vervepraksis.

Med medlemskap til ti kroner verver AUF tusener av medlemmer Norge rundt, viser interne tall fra organisasjonen som VG har fått tilgang til. Det sikrer organisasjonen stor innflytelse i mange lokallag i Arbeiderpartiet.

Dette er tallene: VG har fått tilgang på AUFs medlemstall i 2018, 2019 og per 18. oktober 2020 fra kilder.

VG har også bedt AUF om detaljerte medlemstall, men AUF vil kun gi ut totalt antall medlemmer. Medlemstallene for 2020 er ikke klare ennå, oppgir AUF.

Tallene i denne saken er fra 2018 og 2019. Siden ungdomspartiene har vært forhindret i 2020 fra å verve på skolebesøk på videregående skoler, er 2019 det forrige normalåret.

AUF oppgir sitt totale medlemstall inkludert støttemedlemmer. Disse er over 35 år, har ingen demokratiske rettigheter i AUF og telles ikke med i lagenes medlemstall, ifølge AUFs egne vedtekter. Derfor er de ikke med i VGs oversikt over totalt antall AUF-medlemmer.

Hvor mange medlemmer AUF mistet fra 2018 til 2019 er regnet ut ved å se på medlemstallene for begge årene. Medlemmene som betalte 50 eller 100 kroner i kontingent i 2019, var også med i 2018. For å finne antallet som falt fra, tok vi antall medlemmer som var med videre til 2019, og trakk fra det totale medlemstallet i 2018.

De andre ungdomspartienes laveste kontingent er 50 kroner (Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Unge Venstre), 100 kroner (Unge Høyre, FpU, KrFU) og 120 kroner (Senterungdommen). Vis mer

Interne dokumenter VG har mottatt viser også at det er svært stor utskiftning i medlemsmassen i ungdomspartiet:

I 2019 hadde syv av ti medlemmer fra året før forlatt AUF, ifølge VGs beregninger. Samme år kom rundt 6300 nye «tiermedlemmer» inn i organisasjonen.

AUF har tidligere sagt de ikke vil ikke kommentere tallene VG legger fram, fordi det er fra interne dokumenter.

AUF er det eneste ungdomspartiet som setter prisen så lavt for det første året. Det har ikke vært offentlig kjent hvor mange tikronersmedlemmer AUF har før nå.

– Dårlig rykte

Mellem (51) ble selv aktiv og tillitsvalgt i AUF i tenårene. Den gang var kontingenten høyere enn de ti kronene som kreves av nye medlemmer i dag.

– Det er selvfølgelig ikke noe ulovlig ved å selge politiske medlemskap på tilbud, men det er ikke tyggegummi vi selger her. Medlemskap i en politisk organisasjon er ikke et «produkt» som egner seg for billigsalg eller impulskjøp, sier Mellem.

Ingen nasjonale støtteordninger gir medlemsstøtte for «tiere» og AUF kan selv velge hvor lav medlemskontingent de vil ha.

– Dette er en uelegant praksis som også jevnt og trutt har en politisk kostnad gjennom negativ omtale og det skaper et unødvendig dårlig rykte. Det er en pris AUF og Arbeiderpartiet må betale for denne uheldige praksisens, sier Mellem.

TIERMAKT: AUFs innflytelse i flere Ap-styrte byer er bygd på store mengder kortvarige medlemskap til ti kroner. I 2019 hadde 70 prosent av medlemmene fra 2018 forsvunnet ut. Her fra skolevalget i 2015. Foto: Helge Mikalsen Foto: Helge Mikalsen, VG

Fylkessekretær: – Uheldig

Oslo Ap har jevnlig representantskapsmøter der både Ap og AUF får sende delegater i henhold til sine medlemstall. I Oslo er det 15 AUF-lag og rundt 45 Ap-lag, opplyser fylkessekretær Øyvind Slåke til VG. På møtene vedtas politiske uttalelser og det velges nominasjonskomité som foreslår lister til kommunevalg.

De høye medlemstallene i Oslo AUF gjør at de har opptil 50 av de 290 delegatene, ifølge Slåke.

MAKT PÅ MØTER: AUF har betydlig makt på representantskapmøter i Arbeiderpartiet. Her fra et slikt møte i 2009. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

– Man skulle nok ønske at flere av dem som melder seg inn forblir medlemmer. Den utfordringen finnes i både Ap og AUF, men den er større i AUF der de har større turnover. Det er en utfordring AUF må jobbe med, sier Slåke til VG.

– Når et stort antall 10-kroners medlemmer i AUF ikke fornyer kontingenten året etter, er det uheldig. Jeg forstår at det blir stilt spørsmål med den ordningen deres, sier Slåke.

- Hvor mye makt har AUF i Oslo Arbeiderparti?

- AUF i Oslo har stor innflytelse i Oslo Arbeiderparti. Den har de både i kraft av at de er mange medlemmer og at de jobber bra med de sakene de brenner for og engasjerer seg i.

– Stemmer AUF i blokk på representantskapsmøtene?

- Ofte gjør de det, men det varierer, sier Slåke.

AUF: – Sosialdemokratisk prinsipp

VG har lagt fram uttalelsene fra Mellem og Slåke i Oslo Ap for ledelsen i AUF. Generalsekretær Sindre Lysø svarer på e-post, via pressekontakt Sandra Tenud:

FORSVARER PRAKSIS: Generalsekretær Sindre Lysø i AUF. Foto: Tore Kristiansen, VG

– I likhet med Arbeiderpartiet er vi opptatt av å rekruttere nye medlemmer til å kjempe for mindre forskjeller og en grønnere fremtid. Det gjør vi gjennom hele året, og har ekstra fokus på dette i vårkampanjen, valgkampen og i en vinterkampanje som kalles AUF-turneen. Arbeiderpartiet har også fokus på verving i sin vårkampanje, valgkampen og på slutten av året.

AUF har fått tilsvarende kritikk fra Ap-politikere i Trondheim.

– For sosialdemokratiske organisasjoner er målet at terskelen skal være så lav som mulig for å bli med på laget. Vi skal romme alle og skape politikk for alle folk i samfunnet. Når vi er de fremste forsvarere av et samfunn med små forskjeller, skulle det tatt seg ut om vi hadde en kontingent som var så høy at folk ble hindret fra å delta, skriver Lysø.

– Mange av våre aller mest aktive medlemmer startet som introduksjonsmedlemmer, det gjelder blant annet dagens leder av AUF. Det er et sosialdemokratisk prinsipp at alle medlemmer i organisasjonen skal ha like mye å si, uavhengig av om du er nyinnmeldt eller sitter på Stortinget.

Leder i Oslo AUF, Varin Hiwa, ønsker ikke å kommentere saken.

Håper på endring

– Skal man få slutt på denne kulturen må noe gjøres både i Arbeiderpartiet og i AUF samtidig. Det kan være på landsmøtene og ved hjelp av endringer i vedtektene.