Solberg: − En vond følelse

GJERDRUM (VG): Statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland kom til Gjerdrum etter jordraset onsdag.

Statsministeren og statsråden fikk en orientering om arbeidet som pågår etter kvikkleireraset i Gjerdrum onsdag morgen.

– Dette er en katastrofe. Det er et av de største rasene vi har hatt, og med størst konsekvenser, sa statsminister Erna Solberg onsdag ettermiddag.

Under en pressekonferanse etter orienteringen med nødetatene og frivillige i Gjerdrum forteller Solberg at hun har fått et innblikk i arbeidet som gjøres.

– Det er jo en dramatisk opplevelse å være her, både det å se bilder fra skadestedet, fra hele raset, og selvfølgelig kunnskapen om at det er flere man ikke har gjort rede for enda. Det er ikke sikkert de i er i raset, men det gir oss alltid en vond følelse når det er så mange man ikke vet noe om enda, sier Solberg.

Leiren i raset er fortsatt ikke trygg og det går fremdeles ras, mange timer etter det første.

– Det som gjør inntrykk er å vite at det sannsynligvis er personer her nede som man ikke kan gå inn og redde på vanlig måte. Det er utrolig mange ressurser her som gjerne skulle gått inn og tatt folk ut, men det er ikke mulig nå, sier Solberg.

Hun forteller at i samtale med ressursene på stedet er det klart at flere skulle ønske de kunne ta seg inn i områdene.

– Det kan ta dager før ting blir stabilisert, og det er vanskelig når det er store hjelperessurser her som ikke kan gå inn fordi det er ustabilt. Det er ting som gjøres med redningshelikopter nå som er risikabelt også, men planen her er at de holder på så lenge de kan.

Hun får støtte fra justisministeren, som har samme oppfattelse etter møtet.

– Mitt inntrykk er at det er satt inn enorme ressurser, det er en trygg og god ledelse og alle arbeider godt sammen. Inntrykket her inne er at folk ønsker å kunne gjøre mer, men det går ikke på grunn av vær og vind og ras, sier Mæland.

Fortsatt er det 21 personer som ikke er redegjort for. Politiet har satt inn ekstra etterforskningsressurser for å finne ut om de befant seg i boligene da raset gikk.

– Det kan være omkomne, og det kan være folk som er i raset fortsatt. Samtidig er det ikke sikkert, da det er nyttårshelg og folk kan være andre steder. Så noe av den jobben som gjøres nå er å kryssjekke hvor folk er, slik at det verste ikke blir riktig, sier Solberg.

Samtidig uttrykker hun medlidenhet med dem som nå har mistet sine hjem og frykter for sine nærmeste.

– Vi har stor medfølelse med de pårørende, det er vondt og vanskelig å ikke vite. Jeg vil si til de pårørende at vi tenker på dem, at alle i Norge tenker på dem, både de som har mistet sine hjem og de som venter på svar.