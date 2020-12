INNREISEKARANTENE: Thailand har lav forekomst av coronasmitte. På flyplassen i Bangkok bli reisende møtt av helsearbeidere som sørger for å få dem i karantene. Foto: DIEGO AZUBEL / EPA

Digitale vaksinepass kommer - Datatilsynet positivt

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA vil utstede et digitalt reisepass, som opplyser om innehaveren er testet eller vaksinert for corona.

Reisepasset er ventet å bli tilgjengelig som en mobilapp fra mars neste år.

– Dette er en løsning som reisende og regjeringer kan stole på, forsikret generaldirektøren i IATA Alexandre de Juniac i en pressemelding tidligere i desember .

IATA-passet lagrer krypterte data, som bekreftede test- eller vaksineresultater, på mobilen. Informasjonen lagres ikke i en sentral database.

Reisende kan kontrollere hva som blir delt med flyselskaper og myndigheter.

– Datasikkerhet, brukervennlighet og kontroll er topp-prioritet, sier de Juniac.

Det vanlige passet blir brukt til å bekrefte identiteten til innehaveren av IATAs reisepass og til å sørge for sikker overføring av helsedata til appen.

IATAs løsning er langt fra det eneste helsepasset som vil komme på markedet.

CommonPass er en annen app med QR-kode som reisende vil kunne skanne ved innsjekk, for å sikre at de tilfredsstiller innreisekrav på bestemmelsesstedet.

OPPDATERES: Det velkjente, gule vaksinasjonskortet ble innført av Verdens helseorganisasjon i 1959. Foto: Peter Gercke / dpa

– Viktigere om du kan smitte

– For landene vi vil besøke, er ikke det viktige spørsmålet om du er vaksinert – men om du fremdeles kan smitte andre, sier lege Gunnar Hasle ved Reiseklinikken.

Legemiddelselskapene som har utviklet de første vaksinene, har ennå ikke frigitt informasjon om det også dannes antistoffer i slimhinnene.

– Først når det kommer data som tyder på at coronavaksiner beskytter mot å smitte videre, gir vaksinesertifikater mening, mener Hasle.

Da tror han flyselskaper og nasjoner vil kreve bevis for at reisende er vaksinert mot covid-19, slik de i dag krever for gulfeber.

AVVENTER MER DATA: Vaksinasjonslege Gunnar Hasle ved Reiseklinikken mener det viktigste for land i fremtiden vil være å kunne se om du er smittsom. Foto: Frode Hansen

– Gule kort mer robuste

Inntil videre tror Hasle at turistland som har lav forekomst av coronasmitte, som Thailand, vil opprettholde innreisekarantene og isolasjonstiltak.

Vaksinelegen tror dessuten ikke at digitale vaksinasjonsbevis vil kunne gjelde overalt. Han sverger til de gule vaksinasjonskortene i papir.

– Hvis du står på grensen mellom Peru og Ecuador, er det ikke sikkert du har internettdekning. De gule kortene er mer robuste, sier Hasle.

De gule kortene med stempel og signatur ble første gang utstedt av Verdens helseorganisasjon i 1959. Et digitalt sertifikat mener Hasle kan komme i tillegg.

WHO vurderer allerede hvordan de gule vaksinekortene kan komme i en «smart» utgave og ba nylig eksperter om å bidra til spesifikasjoner, standarder og design.

Datatilsynet positivt

– Datatilsynet har hele tiden vært positivt til at det utvikles nye teknologiske løsninger for å bekjempe pandemien, og i dette tilfellet, gi folk tilbake sin bevegelsesfrihet, sier direktør for Datatilsynet Bjørn Erik Thon til VG.

Han understreker at personvernet må ivaretas for vaksinasjonsbevis og foreslår at:

Bare nødvendig informasjon registreres (for eksempel vaksinert/ikke vaksinert)

Lokasjonsdata (sted) bør unngås

Bruken må være frivillig

Personvernet bør bygges inn i teknologien

Sikkerheten må selvsagt være svært høy

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som vil ta stilling til bruk av digitale vaksinasjonsbevis, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Personidentifiserbare opplysninger fra nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK kan bare gjøres tilgjengelig eller behandles på andre måter, under visse forutsetninger.

Blant annet må den registrerte samtykke og det må foreligge et vedtak om unntak fra taushetsplikten, opplyser fagdirektør Jasper Littmann ved FHI.

POSITIVT: SAS tror at et digitalt helsepass kan bidra til sikker gjenåpning av grensene, men mener landene bør finne en harmonisert løsning. Foto: Johan Nilsson/TT

– Ønsker harmonisert løsning

Den internasjonale turistindustrien har oppfordret regjeringer til å standardisere dokumentasjonskrav til coronatesting og vaksinering, ifølge New York Times.

– SAS mener det er viktig at verdens land kommer sammen om en harmonisert løsning, for eksempel et digitalt helsepass som kan bidra til sikker reåpning av grensene, på tvers av flyselskaper, laboratorier og de reisende.

Det sier pressesjef John Eckhoff i SAS til VG.

Han mener vaksinering og systematisk testing av passasjerer på internasjonale reiser vil være et bedre alternativ enn de mange ulike karantenereglene, som i praksis gjør reising svært komplisert.

Avviser immunitetssertifikat

WHO avviste i april ideen om «immunitetssertifikat» til mennesker som får påvist antistoffer mot covid-19 i kroppen, slik at de igjen kan reise eller gå på jobb.

Begrunnelsen var at det ikke forelå bevis for at de som hadde antistoffer som følge av å ha vært syke, er beskyttet fra å pådra seg en ny coronainfeksjon.

– Det er viktig å skille mellom et immunitetssertifikat og et vaksinekort for reising, sier en talsperson for Verdens helseorganisasjon til Newsweek.

Australias største flyselskap Qantas kunngjorde i november at passasjerer må kunne bevise at de er vaksinert, så snart en coronavaksine er tilgjengelig.

Qantas-sjef Alan Joyce kaller et vaksinasjonssertifikat for «en nødvendighet».

Ingen andre flyselskaper har foreløpig gått like langt, ifølge The Insider.